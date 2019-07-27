图片版权 Getty Images Image caption 美国德克萨斯州执行死刑的房间。

美国司法部7月25日发出正式命令，12月9日起将连续处决5名联邦死刑犯，这是美国联邦政府16年来首度恢复执行死刑，引发人权组织及民主党的强烈批评。

无独有偶，斯里兰卡总统西里塞纳也在6月26日宣布恢复执行死刑，并新聘两名“刽子手”处决4名毒犯，而菲律宾总统杜特尔特，也在日前敦促国会恢复死刑，希望以死刑作为对抗毒品的惩罚行动。

章莹颖案和波士顿爆炸案

美国联邦政府上次执行死刑是在2003年，至于去年全美共处死25人，都是由各州当局执行。美国司法部长25日发出正式命令，确定将从12月9日起连续处决5名重刑犯，而这也是美国16年来首度重启“联邦死刑”命令。

目前美国有62名联邦死刑犯，包括2013年波士顿马拉松爆炸案主嫌查纳耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

司法部长巴尔（William Barr）在声明中指出，国会已通过立法明确授权死刑惩处，众参两院也已表决通过，并由总统签署。他表示：“司法部维护法治，我们应为受害者及其家属推进司法系统判处嫌犯的刑罚。 ”

图片版权 Reuters Image caption 司法部长巴尔（William Barr）在声明中指出，国会已通过立法明确授权死刑惩处，众参两院议员也已表决通过，并由总统签署。

然而，美国内部出现反对声浪，许多人权组织及民主党人士发表抗议，使得死刑争议再次成为焦点。

事实上，中国访问学者章莹颖绑架案的判决也与联邦死刑有关，因为该案件在7月中进入量刑阶段，检方主张被告应被判处死刑。但最后12人陪审团未能就死刑判决达成一致，被告克里斯滕森被判终身监禁。

虽然案件所在的伊利诺伊州已禁止死刑，但由于案件是在联邦法庭以绑架案审理，因此死刑是最高量刑。

对美国司法有深入研究的台湾律师刘韦廷向BBC中文解释，美国联邦与数州的法律都有死刑，按照各自法律执行，彼此并没有直接关系。不过，联邦政府在16年后恢复执行死刑，仍可能对各州执行、判决死刑有间接影响。

他解释，联邦政府执行死刑后，若当地的犯罪率因此显著下降，就会影响民众对死刑的观感。特别在有死刑法条的州，影响可能更明显，他对BBC中文说：“陪审团由民众担任，他们若看到死刑对遏止犯罪有效，可能就倾向支持死刑。”

至于禁止死刑的州，也可能因为联邦执行死刑案件，带动犯罪率下降，社会治安改善，也会让民众会希望恢复死刑。

美国联邦宪法保障各州享有自主权，但是当联邦宪法或联邦法律与州宪法或州法律相抵触时，州宪法和州法律服从联邦宪法和联邦法律。

美国死刑情况

你的器材不支持播放多媒体材料 美国执行死刑的五种方法（英语）

目前美国有29州有死刑 1976年美国恢复死刑后，德国执行561次，次数最多；其次是维吉尼亚州的113次， 与奥克拉荷马州的112次。

加州目前有737名死刑犯，是各州最多，但自1976年以来只执行三名死刑犯。

1998年至2018年间，每年的死刑判决数量下降85％ - 从295人降至43人

支持或反对死刑

根据BBC驻北美记者安东尼·祖尔切（Anthony Zurcher）的分析指出，大部分的美国人仍然倾向支持在某些情况使用死刑，但民意调查显示美国人大部分反对死刑，主要是担心司法判决不公平。

Image caption 死刑的存废在许多国家都是争议性话题

目前美国死刑大多数都规定使用注射方式执行，当地对于死刑的一大争议，就是执行死刑的手段，包括注射和电击法均受到质疑。据报道，中国大陆则是以注射、枪决方式执行，而台湾死刑的执行方式则是枪决死囚。

国际特赦组织（Amnesty International）2019年的报告指出，2018年全球执行死刑的人数下降3分之1，是10年来最低水平。执行死刑人数最多的国家依序为：中国、伊朗、沙乌地阿拉伯、越南以及伊拉克。

国际特赦组织指出，中国执行死刑人数居世界之首，不过由于执行死刑人数被中国列为国家机密，所以实际数量仍不清楚。

另外，截至2018年底止，全球已有106个国家废除死刑这项刑罚。过去十年来，美洲只有美国执行死刑，大部分南美、欧洲国家已经全面废除死刑。

死刑存废在国际间一直存在争议，支持死刑的人常喊出“乱世用重典”，希望以死刑喝止犯罪，认为“杀人偿命，天经地义”，死刑能发挥遏阻犯罪的功能，而且传统社会“一命偿一命”的观念根深蒂固。

反对死刑的人则认为，法院对重大刑案加害者宣判死刑只是“以暴制暴”，试图以简单的暴力制裁手段解决复杂的犯罪心理问题，不能发挥教化和矫正人心的功能。

执行死刑打击毒品

除了美国联邦决定恢复死刑，无独有偶，时隔43年，斯里兰卡为打击国内毒品泛滥问题，决定重启处决死刑犯。斯里兰卡总统席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）6月26日表示，他已签署四名毒犯的死刑执行令。

斯里兰卡贩运毒品可判死刑，上一次执行死刑是1976年，而目前该国有1299名死刑犯，其中48名是因为毒品罪行被定罪。

席瑞塞纳今年1月访问菲律宾，赞扬菲国总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）打击非法毒品，并称他为世界榜样。

图片版权 Reuters Image caption 杜特尔特希望国会尽快通过法案恢复死刑，以打击贩毒等恶性犯罪。

同样了为了打击毒品，杜特尔特也在7月22日在发表年度国情咨文时说，希望国会尽快通过法案恢复死刑，以打击贩毒等恶性犯罪。

菲律宾1986年废除死刑，是亚洲首个废除死刑的国家，但是一年后因为犯罪率增加，出现恢复死刑的声浪，1994年恢复死刑。2006年6月前总统雅罗育（Gloria Macapagal-Arroyo）签署废死法案。