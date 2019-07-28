图片版权 Reuters Image caption 澳大利亚外长佩恩希望外国使团成员尊重澳大利亚的言论自由和和平抗议权利。

香港抗议示威活动已持续7星期，从最初抗议香港政府修订遣送法例，到要求调查警方是否滥用警力、要求普选和特首林郑月娥下台。

随着香港示威抗议行动的持续，大陆和香港之间的对立情绪也在升温。

在国际层面，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）的一番警告，引起中国驻澳大利亚领事馆的回应——中澳官员言辞针锋相对。

中港留学生

7月24日在澳大利亚昆士兰大学中，支持反送中示威的香港留学生举行集会时，与来自中国大陆的留学生发生冲突。

支持香港的示威者高喊“自由香港”，而中国大陆留学生则高唱国歌“义勇军进行曲”。

期间，有人向大陆留学生喊道：这里是澳大利亚。

昆士兰大学其后发表声明，希望员工和学生“用合法和尊重的态度表达自己的观点，遵守学校的政策和价值观。”

中澳官员

7月25日，中国驻布里斯班总领馆发表声明，称“极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。”

中国驻布里斯班总领馆还“肯定中国留学生自发的爱国行为，坚决反对任何分裂国家的言行，反对一些人借上述事件制造中国大陆和香港学生的对立，煽动反华情绪。”

对中国领事馆官员的讲话，澳大利亚外长佩恩周六警告说：不会容忍在澳大利亚的外交官干涉言论自由。

佩恩说，即使涉及有争议和敏感的问题，言论自由以及和平合法抗议都是在澳大利亚受到保护的权利。“澳大利亚政府希望所有外国外交使团代表都尊重这些权利。”

“如果任何外交官员的行为可能破坏这些权利，包括鼓励破坏性或者有潜在暴力行为的做法，澳大利亚政府都将会特别关注。”

图片版权 Reuters Image caption 香港的抗议示威活动已持续数周，从香港岛到新界元朗。

中国驻澳大利亚大使馆27日对佩恩的讲话立即做出回应，在网站上发表声明说：“我们认为，中国驻布里斯班总领馆发言人7月25日有关表态是恰如其分的。任何对该表态的误读和过度反应是令人遗憾的，也是不可接受的。”

中澳关系

中国与澳大利亚的关系，曾经有过相当长一段时间的稳定时期。矿产资源丰富的澳大利亚，一直是中国的重要贸易伙伴，曾被认为是与中国经济互动关系最密切的西方国家之一。

但是最近几年，澳大利亚与中国之间的关系急剧降温。2018年6月澳大利亚通过的反外国干预法，被认为是剑指中国。而2018年8月，澳大利亚禁止华为参与5G网络建设，则进一步影响了两国关系。

尽管如此，中国在澳大利亚的留学生总数高达24.7万人，超过其他任何国家在澳大利亚的留学人数。

中国游客前往澳大利亚旅游的人数也大幅增加，2018年有近160万人次。

目前，中国已在澳大利亚开设14家孔子学院 。

就在香港抗议活动在澳大利亚引发香港留学生与大陆留学生立场对立的同时，澳大利亚司法部对13所设有孔子学院的大学展开调查，确保这些大学与中国国家汉办签订的孔子学院协议，符合澳洲的法规。