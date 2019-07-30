全球瞭望：旧城改造“绅士化” 贫困居民是否受益？

图片版权 Getty Images Image caption 时尚咖啡馆深受年轻人欢迎，是破旧城区改建的标志之一。

在世界很多城市，改造旧城区，使其变得现代与时尚，似乎是公认的潮流。但不少人认为，这样的改造对富裕阶层有益，却对穷人没什么好处。实际情况是这样吗？

美国的研究人员对这个现象进行了一项长期调查，试图发现旧城区改造对贫困阶层产生的影响。他们的调研显示，旧城改造能使所有人受益，不管你处于哪个阶层。

对于破旧城区改造有各种名称：居民区提升，重新发展建设，城区更新，等等。但总的说来，都是试图将一个住房破旧，贫困，缺乏生活基本设施，犯罪率高的居民区，改造发展成一个舒适、方便，更加现代，甚至时尚的中产阶级住宅区。

人们通常会这样想，改造后的城区租金上涨，中产阶级家庭移入，而贫困的原居民被迫离开。实际情况并不见得如此。

美国费城联邦储蓄银行与芝加哥大学联合对美国100个大城市的发展进行了研究，特别关注了贫困城区改造现象。

图片版权 AFP Image caption 像洛杉矶这样的美国城市，无家可归者问题十分严重。

美国城市

研究团队分析了这些美国城市长达14年的资料，包括城区不同阶层——教育程度较低和较高家庭在收入、教育成就和家庭地位等各个方面。调查的有些城区被改造成现代时尚区，有些并没有得到改造。

这项研究发现，在一些旧城区改造过程中，的确有些贫困原居民被迫离开，但这种情况的比率并不高。研究报告说，因为租房居民本来流动性就比较大，即使没有较高收入的租户搬进改建后的城区，原租户也有可能随意移居。

报告称，那些仍然留居在改造后城区的贫困居民一般都受益于改善了的生活环境——犯罪率降低，更好的学校，孩子们能在较为良好的生活和教育环境中成长。

图片版权 Getty Images Image caption 香港的城区再造提升从来没有停止。

其他国家

当然，这个调查研究只是关于美国的城市，那么在世界其他国家情况如何呢？

中国上海一个城市改造机构的朱杰明教授（音译）对英文词gentrification（绅士化）颇有异议。他说，“我们中国没有什么绅士，所以绅士化无从谈起。”他说，“我们将这种城区改造称为‘提升’。不过，其实意思几乎是相同的。”

他对这种城区改造非常支持：“居民们对离开过去那种没有房契的破旧房屋，搬进新居并能拥有合理的住房权，非常高兴。”不过他也承认，这些居民搬进的新居通常都位于城市郊区，不少老年人受到被迫搬迁的影响最大。

那么，世界上发展城区最快的一些城市，例如尼日利亚的拉各斯和印度的孟买，是什么个情况呢？

图片版权 Getty Images Image caption 尼日利亚拉各斯的不断扩大，使以前的这个渔村变成了巨大的贫民窟。

尼日利亚拉各斯大学的城市规划教授泰巴特·拉瓦森（Taibat Lawanson）说，“我们需要解决贫民窟不断扩大的问题。这是城市扩大的证据——一座在城市规划中不断挣扎的城市。”

比起1970年代，拉各斯市区已经扩大了14倍。

在一些曾经低收入居住区，特别是市中心地区，城区改造后日益昂贵的租金迫使很多低收入居民被迫迁出中心区。而另一些较贫困城区或贫民窟被拆除，土地被开发商买下，兴建私人豪华公寓住宅，大量原居民被迫外迁。

拉各斯这里与中国的情况不同，被迫搬迁的居民很少得到补偿或搬迁费。

当地政府正在试验一种模式：当地贫困的原居民可以继续生活在改造提升后的住宅里。与此同时，其中部分小区改建成豪华住宅。

“最后的成就如何，我们还要拭目以待。”拉瓦森教授说。

价格压力

“很高兴看到美国的研究报告能得到如此多的可靠资料，”印度孟买可持续研究中心的里什·阿加瓦尔（Rishi Aggarwal）说。这类资料在孟买很难得到。根据他的观察，城区改造提升在有的地区能增加就业率，但同时使一些极端贫困的居民不得不外迁。

图片版权 Getty Images Image caption 印度孟买城市巨大的贫富差距令人瞠目。

“价格压力是显而易见的，”阿加瓦尔说，许多当地居民“根本无法与那些中产阶级买家竞争。”

美国的调查研究发现，在改建提升后的城区租金上涨，吸引来更多较富裕的租户。研究者将关注点聚焦在贫穷和富裕的家庭，而不是中等收入的家庭。报告得出的结论是，留在改造城区中的居民，生活环境和设施，如公园、医院和学校，都得到很大改善。

中国上海的朱教授说，“在中国的城市里，情况正相反，贫穷住宅区与豪华住宅区形成的巨大差异，激起社会不满。这种不平等现象就在眼前。”

而在拉各斯，租金上涨并不意味着环境配套设施得到改善。

“在拉各斯，人们的居民小区距离学校都很远，孩子们上学需要依靠公共交通，人们上班也要依靠公共交通，但是他们必须自己解决这些问题。”拉瓦森教授说。另外，任何新建的医院或学校都可能是私立的，普通人难以企及。

利弊分析

美国的这项研究报告说，即使人们因上涨的租金而被迫离开，也并不能成为反对城区改造提升的理由。

在美国，那些被迫离开改造城区的人士并不一定面临更糟糕的处境。报告说，”人们的情况各不相同，我们观察到，离开改造城区的人士并不比离开未改造城区的人面临更坏的处境。“

不过，报告也承认，他们没有研究那些原居民在被迫离开熟悉的居住环境和亲友后，心理上受到了什么影响。