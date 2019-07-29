美国加州小镇爆恶性枪击案：3人死15人伤
- 2019年 7月 29日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
美国加州圣何塞以南约50公里的基洛伊小镇（Kilroy）在庆祝大蒜节期间发生恶性枪击案，至少3人死亡，15人受伤。
当地警方表示，他们在事发后立刻作出反应，并已击毙枪手。
不过，负责调查案件的人士怀疑，事发时很可能还有另外一名枪手，而那名枪手很可能在逃。
6岁的罗密洛（Stephen Romero）据信是第一位受害者。他的母亲和外祖母也受伤。罗密洛的父亲表示他不敢相信发生了什么，已经悲痛欲绝。
据美国官方数据显示，这是美国今年以来第246宗大众枪击案。
美国2019年迄今因枪击死亡人数为8434。
美国加州州长纽森姆（Gavin Newsom）称事件“太可怕了”。
美国总统特朗普在得知强手已被击毙之前，通过推特呼吁事发地民众“当心安全”。
基洛伊大蒜节最早始于1979年。当地盛产大蒜，每年夏天都有大蒜节。