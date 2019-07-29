你的器材不支持播放多媒体材料 “人群惊慌失措，四散奔逃”

美国加州圣何塞以南约50公里的基洛伊小镇（Kilroy）在庆祝大蒜节期间发生恶性枪击案，至少3人死亡，15人受伤。

当地警方表示，他们在事发后立刻作出反应，并已击毙枪手。

不过，负责调查案件的人士怀疑，事发时很可能还有另外一名枪手，而那名枪手很可能在逃。

图片版权 Google Image caption 基洛伊枪击案事发地示意图

6岁的罗密洛（Stephen Romero）据信是第一位受害者。他的母亲和外祖母也受伤。罗密洛的父亲表示他不敢相信发生了什么，已经悲痛欲绝。

据美国官方数据显示，这是美国今年以来第246宗大众枪击案。

美国2019年迄今因枪击死亡人数为8434。

图片版权 受害者家庭 Image caption 六岁的罗密洛（Stephen Romero）据信是第一位受害者

美国加州州长纽森姆（Gavin Newsom）称事件“太可怕了”。

美国总统特朗普在得知强手已被击毙之前，通过推特呼吁事发地民众“当心安全”。

图片版权 EPA Image caption 赶到事发当地的救护车

基洛伊大蒜节最早始于1979年。当地盛产大蒜，每年夏天都有大蒜节。