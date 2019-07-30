中美俄新大三角战略：西方警惕俄国打中国牌

图片版权 Xinhua Image caption 1972年尼克松访华产生了深远的影响，拉拢中国对付苏联，形成了所谓的中美苏“大三角”战略关系

6月初中俄签署了关于两国发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，表示要一道对世界承担更大责任。中国领导人习近平在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈，称其为“最好的朋友”。7月23日，中俄战略轰炸机联合在东北亚空中战略巡航，引发美国亚太两个盟国日本和韩国的警惕。

中俄轰炸机联合巡航这个“前所未有”的新动态被普遍认为是中俄尝试挑战美国在地区的影响力，打破二战、冷战之后形成的东北亚战略格局。

普京和习近平自2013年以来会见了30多次。《纽约时报》7月21日的社论认为，随着俄罗斯和中国进一步接近，进一步形成更固定的结盟关系，可能形成对美国的战略挑战。

美国海军研究生院的军事战略专家约翰·阿尔奎拉教授在同国防部官员和其他分析人员一起撰写的一份报告中说，“如果莫斯科和北京进一步结盟，会颠覆世界制度以及美国对世界的影响。”

据《纽约时报》报道，最近五角大楼白皮书把俄罗斯的威胁增加说成是普京以其人（美国）之道还治其人之身，模仿1970年代的美国总统尼克松，对美国打“中国牌”。

图片版权 Xinhua Image caption 7月23日中国的轰-6K远程轰炸机同俄战略轰炸机联合在东北亚空中战略巡航，引发美国亚太两个盟国日本和韩国的警惕。

中俄共同利益：军事，高科技，价值观

普京6月在莫斯科会见中对习近平表示感谢，因为中国领导人促进中俄贸易，使两国贸易额在2018年比前一年增加了25%，超过了1000亿美元。两国领导人签署了20多份协议。

许多分析认为，自从2014年俄罗斯兼并克里米亚招致西方制裁后，中俄开始找到越来越多的共同点，以对抗西方式的民主模式，试图为战后形成的美国主宰格局寻找替代。

普京在2月的国情咨文讲话中表达了对同中国关系的信心，他说俄中关系会促进俄罗斯的安全和繁荣，特别是俄罗斯的“欧亚经济联盟”同中国的“一带一路”计划有利益重合。

十多年来中俄进行了多次联合军事演习，2012年中俄在地中海举行海军联合演习。去年，俄罗斯进行了冷战以来规模最大的军事演习，中国军队也参与其中。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯已经开始向中国提供先进的S400地对空导弹。图为俄军在克里米亚部署的该型防空导弹。

《纽约时报》报道，最近俄罗斯还同意向中国出售其最尖端的军事技术，包括S400地对空导弹和苏-35战斗机。不过反过来，俄罗斯许多先进武器的主要零部件也来自中国。

此外《澳大利亚人》报道说，中国还向俄罗斯供应主要网络和安全设备，让普京有更多手段控制网络和舆论。上月，俄罗斯同中国电讯公司华为达成协议，在俄罗斯建立5G网络。俄罗斯加入中国的“独联网”(splinternet)，摆脱依赖美国公司的互联网。

这家澳洲媒体还报道说，在1990年代苏联解体初期，俄罗斯一度似乎要加入西方阵营，令中国十分担心 。在对付所谓“颜色革命”方面，俄罗斯成了中国的伙伴，共同对抗西方的人权和民主的普世价值。

俄中潜在分歧：俄罗斯衰落及其危险

《澳大利亚人》评论文章说，中国是中俄关系的主宰，中国的经济体量是俄罗斯的6倍，而且还在增加，俄罗斯继续衰退，因此俄罗斯正在演变成中国的附庸。

在经济方面，俄罗斯正加深对中国这个巨大邻国的依赖。俄罗斯国家俄罗斯石油公司（Rosneft）依赖中国的资金，越来越多的石油出口转向中国市场。在俄罗斯寻求减少美元霸权影响的时候，人民币在俄罗斯外汇储备中的份额越来越大。去年，俄罗斯外汇储备中美元减半，降到23%；而人民币的份额增加了3%，达到了14%的份额。

图片版权 Reuters Image caption 分析认为，因为中国有巨大的经济体量以及军事和科技发展迅猛，中国是美国的长期挑战，而不是俄罗斯，因此特朗普应该积极拉拢俄罗斯。

葡萄牙前欧洲事务部部长，哈佛大学博士布鲁诺（Bruno Maçães）在美国网络政治杂志POLITICO撰文分析了俄罗斯和中国联盟存在的障碍。他认为，中国和俄罗斯的国家资本主义差别很大。普京的俄罗斯的国家资本主义的寻租和特权性质不利于经济发展，这也是为什么中国投资进入俄罗斯十分有限。

他还认为，中俄在中亚地区影响重叠也会产生紧张。中亚地区的稳定对于中国的内部安全十分重要，中国希望中亚伊斯兰极端主义得到遏制。布鲁诺说，中国在未通知俄罗斯的情况下派兵在塔吉克斯坦进行演习。

《纽约时报》还说，中俄在东亚，北冰洋也有相互竞争。

布鲁诺还说，一个衰落并且感到愤怒的俄罗斯会变得十分危险，因为俄罗斯为了证明自己仍然是个强权，可能会对外冒险，诸如威胁其他国家，加强对中国的戒备，担心西伯利亚受到来自中国的压力。

尽管对俄罗斯衰落有诸多分析，但俄罗斯仍然是个核大国和安理会常任理事国，俄罗斯仍然拥有现代化的军队，而且并不惧怕使用武力，比如在叙利亚部署俄罗斯军队。

西方如何应对：积极拉拢俄罗斯或等待？

在上世纪50年代末和60年代初，中苏关系开始分裂。之后美国总统尼克松在1972年访问中国，拉拢中国对付苏联，形成了所谓的中美苏“大三角”战略格局，令苏联疲于应付，后来深陷阿富汗战争，开始了解体的前奏。现在，中俄在习近平和普京领导下进一步接近，新的中美俄“大三角”关系呼之欲出。

《澳大利亚人》在分析谈到中俄结盟的挑战时说，历史上“大三角”关系中受孤立的一方似乎总要付出代价，因为它在军事和外交上单独应付一切。

图片版权 EPA Image caption 美国情报主管警告：中俄关系对美国构成越来越大的国家安全威胁，因为中国和俄罗斯这两个国家都在谋求破坏民主制度，建立军事优势。

分析说，因为俄中关系存在上述的不平衡和潜在矛盾，西方不必去指责俄罗斯，也不用努力去拉拢俄罗斯，而是应该指出俄罗斯屈从中国的事实，同时耐心等待。

分析认为，迟早俄罗斯在普京后会出现一个像反对派纳瓦尔尼（Alexei Navalny）那样的领导人，那时候俄罗斯自然会接近西方，白宫的主人那时应该学习尼克松，去莫斯科访问。

不过《纽约时报》的社论认为，中俄的共同目标可能会增加，会进一步威胁西方利益，西方需要巩固民主国家联盟，而不是在这时候美国疏远自己的盟友。

长期来看，中国是美国最大的挑战，而非俄罗斯，因为中国有巨大的经济体量，军事和科技发展迅猛。此外，中国有不同于西方的专制体制。因此《纽约时报》社论认为，特朗普应该积极拉拢俄罗斯，美国可以同俄罗斯在太空，北极，军控方面加强合作。

虽然许多评论认为中俄一旦建立结盟关系会彻底改变全球政治的运作方式，但布鲁诺博士说，面对俄罗斯的积极努力，中国仍然保持一定程度的谨慎。他说，俄罗斯的战略专家都在鼓励中国进一步同俄罗斯结盟，但是中国的智库专家似乎仍然不确信应该选择这样同西方对抗。

另外，中国当局清楚能够从美国得到什么，俄罗斯能提供什么。

不过欧洲就不同。中国重视欧洲的市场和技术。北京不愿意把欧洲推开，他们等待欧洲作出决定。布鲁诺说，在这个危险的世界里，欧洲似乎成了决定平衡的主要力量。