揭秘：英国大学毕业生打入精英行业有多难？

Image caption 今天的英国社会，阶层之间的流动更容易了吗？

不管鲍里斯·约翰逊如何历尽坎坷实现了自己年轻时的梦想，最终入主唐宁街10号首相府，他的仕途其实从伊顿公学和牛津大学就已经铺就了。纵观英国政坛，充满了英国上流阶层精英，鲍里斯·约翰逊的到来，似乎顺理成章，他是第20位出自伊顿公学的英国首相。

不过，历史终于到了21世纪，英国政坛的顶层也发生了变化。在今天约翰逊的政府新内阁中，有3位移民后代，两名是难民家庭背景，这些大臣的宗教信仰除了传统的基督教，还有伊斯兰教、犹太教和印度教。

看起来，英国这个阶级森严的国家的确发生了不少变化，阶层壁垒开始松动了？人们在阶层之间的上下流动更加容易了？

Image caption BBC纪录片中的三个年轻人：本，阿曼，埃尔维斯。

3个年轻人的梦想

BBC媒体编辑阿莫·拉詹（Amol Rajan）就这个主题专门做了一个电视纪录片——在英国，如何才能打入精英阶层。

纪录片追踪了3个大学毕业的英国年轻人，他们都很聪明、学习努力，充满朝气，希望在未来事业中一展宏图。

黑人小伙子阿曼（Amaan）和埃尔维斯（Elvis）来自贫苦的劳动阶层，本（Ben）来自中产阶级家庭。阿曼和埃尔维斯都想通过上大学，进入金融界，改变自己和家庭的命运。白人小伙本的理想是进入媒体行业，当一个著名体育记者。

3个人都以优异成绩从大学毕业。纪录片展示了他们在找工作，实现梦想的路上遇到的沟沟坎坎。

Image caption 来自伯明翰的阿曼是他家里第一个大学生，他的理想是进入金融界。

阿曼的故事

来自伯明翰一个贫民家庭的阿曼是他家中第一个上大学的人，以一级荣誉学位（First ）从诺丁汉大学经济学系毕业，他还在17岁赢得过跆拳道世界冠军。他雄心勃勃，努力学习，一心想进入银行界。但是，一次次申请和面试都无果而终。

在一次培训项目中，他工作时表现良好，但到了个人阐述和面试阶段，他紧张得甚至听不懂问题，在隔壁屏幕上观察的主持人阿莫·拉贾说，阿曼的表现简直令人不忍心再看下去。

在经过了40多次无果的金融工作申请之后，阿曼相信，只有更高的学位才可能找到更好的工作，还是继续深造吧。他现在伦敦的帝国理工大学读硕士学位，并继续申请银行工作。这位前跆拳道世界冠军，大学一级荣誉学位获得者，目前只能通过在麦当劳打工补贴学习期间的生活费。而尚未有正式工作的他，已经欠下将近9万英镑的助学金贷款。

Image caption 埃尔维斯想成为一名伦敦金融城里的交易员。

埃尔维斯想当交易员

黑人小伙子埃尔维斯从小就希望能成为金融交易所的交易员，他的梦想是母亲灌输给他的。他母亲在摩根士丹利投资公司当清洁工，每天回家就跟儿子说，在那里工作有多么好。

埃尔维斯不辜负母亲的期望，也成为家里第一个上大学的人。他以相当不错的二等一级荣誉学位（2：1）从伯明翰大学政治经济系毕业。一心想进入伦敦金融城当交易员的埃尔维斯在第一次工作面试前，这样说：“我想报答母亲的养育之恩，即使想象我会成功，她就很开心了！”

经过了多次面试，同样因为紧张，不知所措，曾经要求面试者重复一个问题，被认为缺乏自信，不能在压力下充分发挥。

不过，埃尔维斯不懈地申请，不断地寻找面试机会，虽然没能如愿以偿地打入伦敦金融城，但最终，在另一个城市的一家银行找到了工作。他非常兴奋地投入了这份白领工作，成为他家的第一个白领。

从容自信的本

来自中产阶级家庭的本，父亲是律师，母亲在媒体工作。他在私立学校毕业后，进入布里斯托大学学习。虽然他的父亲希望他也能进入律师行业，但他的理想是当一名体育记者。

因为家里能支付他毕业后的生活费，本在大学毕业后进入了几家媒体公司实习，但是没有薪酬。从BBC纪录片中我们可以看到，本在面试和工作中，与同事们相处愉快，工作主动，脸上总是充满自信的微笑。在一个电视台实习期间，他积极利用自己的关系寻找采访对象，给其上司和同事都留下深刻印象。

毫无疑问，本生活在自己熟悉的环境里，家庭成长的背景令其从容而自信。现在，虽然还没有成为他梦想的“著名”体育记者，但是，他已经在伦敦一家电视台找到了工作，至少向实现自己的梦想又迈进了一步。

图片版权 BBC/Gus Palmer Image caption 本（右）的理想是成为一名成功的体育记者。

仅拥有学位远远不够

父母总是教育孩子，要通过努力学习，考上大学，获得学位就能够将来出人头地。真是这样吗？

阿曼和埃尔维斯成为家里首位进入大学的人，成为家人的骄傲。但是，他们最终能进入精英阶层，能出人头地吗？我们只能弱弱地说，拭目以待吧。

英国自上世纪60年代以来，大大加强和扩大了高等教育范围和力度，但是真正通过上大学而进入精英行业的贫穷学生仍然凤毛麟角。

伦敦政治经济学院（LSE）的山姆·弗雷德曼（Sam Friedman）曾经与丹尼尔·劳里森（Daniel Laurison）合著了一本有关当代英国阶级分析的专著。弗雷德曼说，今天在英国，阶级差距依然很大。一个来自富裕家庭的大学毕业生，只以及格成绩毕业，也很可能比拿到一级学位的贫穷学生更容易找到如意的工作，因此起薪也会更高，两者之间将会有大约7000英镑的差距。

在寻找工作过程中，一个人的学习成绩固然重要，但所谓的“软实力”——你的家庭背景、个性、举止言谈，甚至口音，都对你是否能成功产生极大的影响。

埃尔维斯在面试失败后说，“我想，面试者想要招聘的对象是跟他们自己相似的人，是跟他们的客户相似的人。他们看着我，我跟他们没有相似之处。”

精英行业HR的潜规则

每个社会都有潜规则——不明说但人人心知肚明的那些规则。

英国精英行业当然也不例外。伦敦一家猎头公司的苏希·费根（Suzie Fagan）在谈到客户招聘时说，应招者的简历CV固然重要，但客户要求并不是纸上谈兵。她举了一个例子。“我曾经遇到一个来应聘的女孩，非常聪明能干，外貌也很大方明丽。但是，她一口严重的艾塞克斯口音。我知道，那些招聘公司的HR只要跟她在电话上一聊，就会拒绝她。因为这样严重的口音不适合跟他们的高端客户打交道。”

她说，他们在向招聘客户推荐时，会考虑应招者的背景，言谈举止和修养。而所谓“修养”，不是一朝一夕能学来的。这些“软实力”和潜规则，成为很多贫困学生在找工作时的绊脚石。正如阿曼，虽然能以一级荣誉学位毕业，但在举止言谈方面的拘谨和缺乏自信，使他面试时屡屡碰壁。

缺乏自信和“修养”，缺乏社会关系，无疑使贫困学生进入精英行业难上加难，即使在21世纪的今天。