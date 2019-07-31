图片版权 PHOEBE FAN Image caption 上周在澳大利亚一所大学内，一场示威变成暴力冲突。

香港的街头示威已经持续八周，而示威者的焦点也由反对修订《逃犯条例》发展到反对特区政府及北京政府。

在香港局势越来越紧张的同时，示威的冲击力也波及到香港之外，尤其影响到了成千上万在澳大利亚读书的中国大陆及香港学生。

上周在昆士兰（University of Queensland）大学，一些支持北京的示威者现身一个声援香港示威者的集会，这种紧张气氛演变为暴力冲突。

数百名示威者面对面对峙，在现场的叫骂声与肢体对抗中还响起了中国国歌。

在网上视频中可以看到，有支持中国的示威者抢下并撕毁对方手中的海报，引发双方推搡，爆发肢体冲突。在场学生记者尼尔森·琼斯（Nilsson Jones）拍摄了一些画面纪录双方冲突，他表示尽管安保人员迅速到达现场将两边分开，但当时大家的情绪依然十分紧张。

“总体来说中国（大陆）学生是挑衅的一方，”他说，并表示大陆学生数量更多。

有参加这些示威的香港学生告诉BBC，他们没有做过任何可能引发这种结果的举动。21岁的克里斯蒂·梁（Christy Leung）与22岁的菲比·范（Phoebe Fan）说，他们帮助组织的是一场和平示威，目的是向香港的民主示威者们表达支持。

“我们的目标是向香港示威者表示支持，并表达我们对逃犯条例的反对，”范同学告诉BBC。“我们没有提独立或者任何跟这个有关的事情。”

梁同学与范同学二人不愿意透露自己的中文全名。

这些香港学生说，他们的示威起初十分顺利，但之后被另一方示威者包围，另一方开始向他们起哄，破坏他们的标语。

图片版权 PHOEBE FAN Image caption 记录冲突的视频在社交媒体上被广泛传播。

梁同学说，当时一名男性向她走来，打落了她手中的海报，“一些我的男性朋友过来挡到我面前试图阻止他，但我感觉他想要打我，他在打斗中还掐住了其中一个人的脖子。”

当天稍早还有一场由澳大利亚学生组织的示威举行，这些学生想要声援香港示威运动，同时批评中国对维吾尔族人的对待方式，但同样与反对示威者发生激烈对抗。

参与示威的澳大利亚学生德鲁·帕夫罗（Drew Pavlou）称，在冲突中他有牙齿被打碎，并且肋骨现淤青，之后还在网上接到过死亡威胁，不得不在安保人员陪同下上课。

“我很害怕”

范同学和梁同学都表示，她们遭受的骚扰并没有只停留在校园内。她们的照片被人放在了中国社交媒体网站上，照片旁边还有威胁性字句。范同学声称，有人留言警告她，她会“面临一些后果”。

图片版权 PHOEBE FAN Image caption 澳大利亚的大部分示威此前一直比较和平。

她们还有朋友被“人肉”，护照信息、结婚证书及学生卡细节均被放在网上。“不用担心，他在布里斯班（Brisbane）不会好过了，”微博上这些图片配文中这样说。

“我觉得非常不安，更多是害怕，因为我不确定他们会对我做什么，”范同学说。

图片版权 PHOEBE FAN Image caption 上周在布里斯班，香港学生组织了多场游行。

昆士兰大学没有直接就范同学的担忧进行回应，但表示将会调查这些示威，并向学生表示支持。“学校致力于保护言论自由，对暴力及恐吓零容忍，”一名发言人表示。

另一群示威者怎么说？

另一群示威者中的带头人之一弗兰克·王（Frank Wang, 中文名不详）没有接受BBC的采访邀请，但他对当地媒体表示，他曾经警告对方，上周三“绝对会发生冲突”。

“今天发生的事情与我们无关，”他上周三向澳大利亚广播公司（Australian Broadcasting Corporation）表示，“活动是他们组织的，所有事情都是他们造成的……他们想激怒我们。”

已经有人在网上发起请愿，要求昆士兰大学就允许举行支持民主的示威作出道歉，目前已收集到超过3000个签名。

社交媒体上有贴文显示，这种紧张形势已经蔓延至其他大学，在悉尼的新南威尔士大学（University of New South Wales）同样有表达民主诉求的信息墙被破坏。而本周二，新西兰奥克兰一所大学内也爆发了类似争斗。

“自发爱国”

共有不到20万名中国学生在澳大利亚求学，与许多国家情况一样，他们给当地的学术界带来了不少收入。

但近年来，澳大利亚越来越多人开始担心，北京政府给这些中国留学生带来的影响会有多大。

澳大利亚政府已经开始针对孔子学院进行调查，这种机构是中国政府出资成立的语言文化中心，而澳洲新的法律规定，外国机构必须“公开、守法且透明”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国留学生是澳大利亚最大的留学生群体。

在昆士兰冲突爆发之后，中国驻布里斯班总领事徐杰强调，大陆学生的举动是“自发的爱国行为”。有在澳大利亚的中国分析人士表示，目前尚不清楚这些学生的热情背后是否有中国当局指引。

“从中国学生展示的爱国主义与自豪感来看，即使没有政府指示，这种事情今后也会频繁发生，”澳洲智库中国事务（China Matters）专家德克·范德克雷（Dirk Van der Kley）表示。

澳大利亚外交部部长佩恩（Marise Payne）针对当前事态回应重申，澳大利亚保护言论自由。

“如果任何外交官员的行为可能破坏这些权利，包括鼓励破坏性或者有潜在暴力行为的做法，澳大利亚政府都将会特别关注，”她说。

本周三还有另一场抗议预计在昆士兰大学举行，示威者指责该校没能保护校园内的言论自由。该校官员表示，学生的安全是他们的重中之重。示威人士被要求随身携带学生证，并可能会被要求移除面部遮挡物。

范同学告诉BBC，她希望支持中国的学生可以“尊重我们言论自由的权力”。

但她表示，她对自己“在澳洲土地上”遭受的压力感到愤怒，还担心她会遭到监视。

“我感到无力，更多是恐惧，”她说。“我仍然需要在这里读书，现在他们在监视我。我被困住了……我感觉没有表达自我的自由。”