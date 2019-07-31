图片版权 Getty Images Image caption 这个由厚重钢筋水泥建成的指挥部，虽然经纳粹拆除毁坏，但仍有相当建筑物保留了下来。

隐藏在波兰北部湖光山色中,有一处浓荫密布、与世隔绝的庞大建筑物, 那里是第二次世界大战时期,希特勒建造的秘密指挥部——“狼穴”（the Wolf's Lair）。

希特勒1941-1944年之间，在这个高度防守的指挥部里共住了850天，然后才撤退到他在柏林的地堡中。

如今，负责管理这个遗址的波兰斯洛科沃森林区（Srokowo Forest District），有意重新打造“狼穴”，吸引更多的游客。

林区的发言人塞巴斯蒂安·特拉皮克（Sebastian Trapik）向BBC表示，森林区的管理人员正在“想方设法”保持这一建筑物“对历史真相的尊重和正确对待”。

但是批评人士认为，园区的一些吸引游客之处，如让人穿上纳粹制服复制当年场景的做法，会把这个历史遗迹变成丑恶版的“游乐园” 。

德国当年在这里建造了坚固地堡、布下了层层设防的地雷区和伪装，但都未能阻止哗变的军官们在1944年7月20日对希特勒发动的一次暗杀行动。

当年的暗杀计划，也让如今的游客们对这个遗址更加着迷。

图片版权 Getty Images Image caption 墨索里尼和希特勒在炸弹暗杀行动后察看被炸的会议室

在那次暗杀行动中，放置在手提箱中的炸弹，因为会议室中有厚重的巨大橡木桌子， 只让希特勒受了轻伤。

但是炸弹炸死了四个人，其中三个是军官，另外还伤及20多人。策划这一暗杀行动的克劳斯·申克·格拉夫·冯·斯陶芬伯格（Col Claus Schenk Graf von Stauffenberg）和其他参与者，很快被逮捕被处决。

特拉皮克说，现在这个遗址的当务之急，是重新还原爆炸现场，其中包括有真人大小的“模型，让人看到当时在场的各位象征性的人物。”

1945年，苏联红军逼近波兰时，纳粹曾经放置大量的炸药，希望彻底炸毁数十个地堡和指挥部的其他设备。

历经几十年，这个希特勒当年指挥部的废墟，重新长满了树木和青苔。

狼穴 The Wolf's Lair (Wolfsschanze)

图片版权 Getty Images Image caption 狼穴，1941年，希特勒和墨索里尼（左二）在研究苏联红军路线图

希特勒“巴巴罗萨行动” （Operation Barbarossa）的指挥部。1941年6月22日，纳粹入侵苏联，300多万德国军队向苏联发起攻击

战争期间，希特勒大部分时间（1941年6月至1944年11月）在这里，当时这里是东普鲁士的一部分

“狼穴”由约200个建筑装置组成，包括两条飞机跑道和一个火车站，由地雷阵和防空高射炮严密保护

在这一指挥部中，希特勒和他的参谋们做出了许多重要决定，其中包括入侵苏联，以及针对欧洲犹太人的大屠杀

意大利法西斯独裁者墨索里尼和其他轴心国领导人到此会见希特勒

这一遗址，占地250公顷（约2.5平方公里），是波兰马苏里安湖区的重要创收来源。当地风景秀丽，旅游业是支柱产业。

目前遗址的管理人员正在改善游客设施，但是所有努力如果鼓励了新纳粹主义者到此朝拜，则会招致反弹。

现在这里有新的指示牌、新建了停车场和入口设备，还计划修建一个酒店和餐馆。

新开发的手机应用程式App能为游客在园区导航，他们也可以观看介绍纳粹指挥部的历史短片。展览中的内容还包括某些德军装备。

每年这里大约接纳30万游客，绝大部分来自波兰和德国。最低入园费是15波兰兹罗提（约合4美元）

现在在波兰，历史再现很受欢迎，但是让演员穿上纳粹军服却比放几个纳粹模型更为引发争议。

波兰研究战争史的著名历史学家帕维尔·马彻维茨教授（Pawel Machcewicz）说，让演员穿上纳粹军服重现历史，会是“疯狂而且无耻”的行为。

他向BBC表示，“战争留下的伤疤应该不要再撕开，而且战争应该以教训的方式呈现，给世人一个警告。”

“展览应该解释历史，让这个地方更有历史背景，而不是完全被历史所掩盖。”

林区发言人特拉皮克说，已经有计划在今年夏天开始一些历史重现的表演，将上演“晨曦之门”行动（Operation "Ostra Brama"）。在这次行动中，波兰军队在1944年在维尔纽斯（Vilnius）打败了德国军队。

波兰的这次胜利并没有维持太久，很快苏联军队就向西横扫，使波兰陷入共产主义恐怖之中。

图片版权 Getty Images Image caption 二战中，盟军在希特勒放弃“狼穴”之后才发现了这个指挥部

BBC记者吉姆·托德（Jim Todd）写道:

走访“狼穴”让人看到德国战争机器内部的恐怖。地面上建造的巨大堡垒，有厚达8厘米的钢筋混凝土墙，它们因为过于厚重，以至于1945年党卫队用了吨量的炸药，也无法将它们彻底炸毁。

这些地堡有的已经炸翻倒地，有的看上去还完好无损，尽管已经有巨大的裂纹。游客们可以进入地堡，在其中漫步。来自英国的游客们可能会发现这里的安全和健康条件，比正常水平低了不少，难免有些担心。

告示牌很少见，也没有多少用英语给出的解释。

有些地堡中，数木和灌木丛生，有的森林小道上会有铁棍子横亘。

在希特勒躲过炸弹暗杀的会议室，只有水泥地板保留完好。站在这个曾经发生过有历史意义的地点，那种体验很特别，也很不真实。

“狼穴”中，纳粹曾经做出过很多臭名昭著的决定，如对犹太人的大屠杀、对华沙平民的大屠杀等。正是因此，历史学家帕维尔·马彻维茨教授认为，在“狼穴”中呈现历史更为敏感，必须要表现对众多受害者的尊重。

你的器材不支持播放多媒体材料 无声档案影片显示，二战期间1942-1943年德国军队和苏联军队在斯大林格勒的激烈战斗。

他警告说，千万不要把这个遗址变成“死而不僵的儿童乐园，变成宣扬纳粹德国和希特勒的场所”。

把痛苦的历史用现代眼光加以呈现，搞不好就会被认为没有道德、低俗不堪。年轻的游客们，距离过去那些黑暗的历史事件更加久远，因此历史需要用一种更为真实和为人接受的方法告诉他们。

“狼穴”是个很不同寻常的地方，被波兰民众视为美丽的马苏里安风景中的一道伤疤。但招揽游客的噱头，却可能让波兰战争中所蒙受的痛苦成为笑柄。