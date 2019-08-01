“我想说不可能啊，又没有打仗！我还上网查了旅游局，我还以为是看到P图了”。 家住华南某省的史先生（化名），是一位中国大陆90后的青年人。在接受BBC中文访问时，他讲述了突然收到台湾自由行禁令的惊讶与意外。他原本7月底刚刚获准入台签证，预计8月初就要开始台湾自由行。

北京方面7月31日突然宣布，禁止大陆47个城市开办赴台湾自由行。消息一出，几乎所有城市公安部门都接到大量自由行客人的询问，史先生自然也是其中一位。

图片版权 Reuters Image caption 在台北旅游景点的中国大陆游客

台湾自由行取消即日生效

对自己成为“最后一波”被核准入台自由行的旅客，史先生没有特别兴奋。他对BBC中文说，他打电话去当地市长热线询问怎么办，上面只慵懒地回应说会再问领导。电话询问公安，公安只回他：“你要吗今晚就出发呗，总之明天开始就取消了”。

由于机票已买好、住宿也订好，入台签证也是一笔费用，对于还是学生的史先生来说，这笔损失可能血本无归。他已知到晚上都还在打市长热线，但对方已有点不耐烦，只说"再请你咨询当地派出所"，一晚折腾下来，成为踢皮球。

大受欢迎的台湾自由行

台湾自由行，在中国大陆又称为“个人游计划”，最早是2011年6月两岸双方在团体旅游后开放的新型旅游台湾方式。中方开始只放行北京、上海与厦门三地，到了2015年，开放城市激增到47个城市。

一些选择过个人游的大陆民众表示，所谓自由行有很多好处：一来是可避免团体旅游走马观花与行程过于紧凑，强迫买纪念品等败兴致的现象，二来是最多可以开放到15天，可以更细腻体验到台湾的人土风情。也正因为如此，不少中国大陆人、特别是年轻人喜欢存一笔钱后，到台湾自由行。

图片版权 Reuters Image caption 在台北旅游景点的中国大陆游客

另据史先生说，他原本是想从马祖"小三通"到台湾，再逐一走访各县市，最后再从金门坐船返回。讲到这里，他兴奋地说：“我好喜欢看海，心旷神怡”。过去他也自己去过广东镇江与从山东坐船去大连，原本他也希望来到台湾欣赏海景，但现在可能要无限延期。

“我觉得很遗憾，我还去派出所问公安说'两岸交流'不是很好吗？我们又没打仗”，但公安回答说，“是两岸双方的决定”，让他有点不解，认为台方没有拒绝的理由。史先生感叹说：“可能是台湾大选要到了，自由行的人有更多机会看到选举样子”。

台湾观光产业受冲击

据台湾观光局与移民署统计资料，中国大陆游客赴台自由行在2015年时达到高峰，超过330万人，其中130万人左右是自由行。但在2016年5月，现任总统蔡英文上任后，中方就开始控管去台湾旅游的人次，2018年时降到205万，约有100万是自由行。陆客在外籍客占比也从过去2014年一度到45%，到现在降到25%。

中方在此刻出手，切断了赴台自由行，预估将让观光旅游业大受冲击。

在台湾东部花莲经营民宿“绿原客栈”的44岁主人刘嘉君对BBC中文表示，未来不论是计程车（中国称出租车）、游览车还有铁路等，营收一定会收到影响。

而事实上，从自由行被取消后，许多陆客就纷纷打电话过来退房，他也从善如流让陆客全额退款，说：“毕竟不是他们的问题”。而有正好在7月31日最后一刻入住的一对自由行陆客还庆幸跟刘嘉君说，还好自己没有被影响到。

不过刘嘉君所在的花莲，是台湾东部的农业县，长年以来倚赖观光，陆客更是重要财源。刘嘉君说自己的民宿只有10间房，因此只能接自由行顾客，其中陆客在淡季时，还是占了50%营收。

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾总统蔡英文表示，中国年轻人失去更能了解台湾的机会很可惜。

刘嘉君分析，中方在此刻中止自由行，正好在8月暑假旺季，之后还有中秋假期与中国十一长假，几乎是台湾做自由行陆客的黄金周。自由行停止后，未来营收整个腰斩，刘嘉君不禁苦笑：“也许之后换我自己有空去环岛自由行了”。

台湾的人文风情

台湾总统蔡英文，在8月1日的记者会上说，过去她去南部时，会碰到许多自由行的中国大陆年轻人，她从他们身上看到没有监控、没有限制、更活泼的笑容。如今自由行全数中断，蔡英文说：“我替这些中国年轻人旅游权利被剥夺感到不舍”。

刘嘉君说，就他做自由行的陆客经验，几乎都是18到40岁前的年轻人到中壮年，“还有大陆人是2000年后出生的，来住房登记时我整个吓一跳”。他也认为，年轻人爱冒险，来花莲都会去浮潜、赏鲸鱼，还有飞行伞等，这都是老一辈为主陆客团不会排的行程。

图片版权 Getty Images Image caption 台北的妈祖节通常能吸引数十万人参加。

20来岁的史先生说：“新时代中国大陆年轻人对台湾有很多想法，不像老一辈这么坚持，一定要统一台湾什么的，我觉得每个地区都该有自己的生活方式”。他说从小背诵课文时，一定会背到日月潭，他就一直想来看看，他笑说：“课本还写错了，说日月潭在台中，但日月潭不是在南投吗”。

历史人文体验

当然，对史先生来说，没法台湾自由行的另一大损失恐怕是历史人文体验方面的。他说当年因为国共内战家族分裂，家里有些人逃到香港，有些人去了台湾。这次自由行他也希望去台南一趟，看看当年四散的家人后代是否安好，甚至想去探望过去的老兵，这也是他认为自由行最大的意义。

对于未来该如何，经营民宿的刘嘉君认为，就好像台风袭来一样“碰到就是碰到了”，只能加强经营日本客人与欧美客人市场。原先花莲在去年遭逢强震袭击，今年观光业看似有复苏迹象，但暂时花莲观光业的荣景，可能还要再等一等。

史先生说，8月份目前是来不了台湾，但他未来还是会看看能否跟团，或是请台湾的亲人写探亲邀请再来台湾。他说：“我一直很希望自己看看台湾的人，我觉得这是最美的，看看台湾人怎么生活、了解文化、探望亲戚”。

然而，就现在而言，史先生恐怕要再等一等才能来台湾，他在最后对BBC中文感叹：“其实我这天一直都很失落、不在状态，现在也是”。自由行中断后，要看到自己梦想中的宝岛台湾，史先生目前只能另寻他法。