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美国总统特朗普1日（周四），连发四条推文宣布，将从9月1日起，向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税。

特朗普在推文中指，中方多次出尔反尔。数月前中方在签署贸易协议之前，突然决定重议；中方答应购买大量美国农产品，却仍然未兑现承诺。“我的朋友习主席说，他将停止向美国销售芬太尼，这也没有发生。许多美国人持续因此丢掉性命！”

美国目前已对2500亿中国商品加征25%关税，此前白宫曾威胁将25%新增关税加诸于其他3000亿中国商品，但在6月底两国元首会谈后，特朗普宣布暂缓增税。

此番特朗普再次宣布加税，但幅度从25%降至10%。另外，他提前一个月公布加税意向，有意给予中方时间做出让步。9月1日的加税起始日，也是中美下一轮贸易磋商的日期。

道琼斯指数应声下跌

外界认为，特朗普意在向中方施加压力，希望加快谈判进程。加税消息宣布后，美股道琼斯指数在五分钟内应声下跌200点。

在贸易谈判停滞三个月后，7月30、31日中美在上海重启磋商。此轮谈判却几无公开成果，其后双方的官方声明皆惜字如金。白宫称，中国确认购买美国农产品的承诺。新华社的报导则指，双方讨论了中方“根据国内需要”增加自美农产品采购，并强调“美方将为采购创造良好条件”。美国多个受贸易战打击较严重的农业州，是特朗普的票仓与关键的选战摇摆州，这也使农产品大宗交易成为中方谈判的重要筹码之一。

宣布加税之余，特朗普也表示，期待继续与中国保有积极对话。“我感觉我们两国的未来是非常光明的。”

中方将如何反应？

华盛顿智库战略与国际研究中心的中国经济专家甘思德（Scott Kennedy）表示，特朗普的推文宣告贸易战开始新一轮升级。他预期北京将有强烈的反应，而且更多企业重新作出营商安排。

中国观察家利明璋（Bill Bishop）认为，北京或不会因关税威胁而轻易让步。“这与中国的两大主要要求相悖，而且对首席谈判员来说，也是一种羞辱。”

中方谈判牵头人、副总理刘鹤此前曾透露，两国存在三个主要分歧。中方认为取消关税是达成协议的必要条件，农产品的采购数额“不应随意改变”，且文本必须具有平衡性。特朗普推文中以加税来促使中方尽快采购农产品、达成贸易协议，同时冲击了中方两条红线。

由于两国出口量有显著差距，中国无法向同等价值的美国商品施以对等关税，利明璋预期，中国将以非关税手段惩罚美国企业与高管。可能的手段包括扩大“可靠实体清单”、增加海关检查、取消与美国企业的订单、骚扰美企驻华雇员等。

7月31日的中国外交部新闻发布会上，被问到特朗普此前对“中方经常出尔反尔”的指责，发言人华春莹回应：“我只想‘呵呵’两声。”

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中美谁在蒙受损失？

特朗普近日还在推文中称，中国因贸易关税流失数以百万计的工作职位，经济处于27年来最糟糕的一年，相较之下，美国经济蓬勃增长。

然而，曾效力特朗普的白宫前首席经济顾问科恩（Gary Cohn）近日接受BBC采访时说，贸易战对美国经济的打击更大，关税让美国生产商的成本提高，消减了减税对经济的刺激作用。“我认为贸易战中，每个人都蒙受损失。我们的经济80%是服务业。服务业如今走势强劲，你知道为什么，因为它们没有被加征关税，”科恩说。科恩被认为是特朗普幕僚中的全球主义者，因与主张国家主义的特朗普的经济理念不合，在2018年3月辞职。

民主党人怎么说？

《华尔街日报》报导指，拖慢谈判进程似乎是中方的最新策略，认为这有利于中国争取更有利的协议条款。特朗普则多次表示，中国有意拖慢磋商，是想要与“软弱的”民主党人谈判。

在刚刚结束的民主党初选第二轮辩论中，多名民主党总统参选人反对对华贸易关税。

众议员加巴德（Tulsi Gabbard） 表示，若她当选总统，不会保留对华关税，因特朗普“极其不稳定的”举措缺乏明确的战略计划。前科罗拉多州州长希肯卢珀（John Hickenlooper）持相似观点，认为贸易战之下只有输家，而对华关税是对美国中产家庭的税收。

然而，即便不完全认同特朗普的关税政策，几乎所有民主党候选人都摆出对中国强硬的姿态。

印第安纳州South Bend市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）批评特朗普以关税为主导的对华贸易政策，他认为，民主党人要正视中国带来的更宏观的挑战。就连民调领先的前副总统拜登，也不得不修正此前言论，明确表示美国“正在与中国竞争”、“需要对中国强硬”。

民主党总统参选人的表态昭示着，无论谁赢得2020年总统大选，美中经济关系都难以风平浪静。