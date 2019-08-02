朝鲜八天内第三次武器试验 韩国称“短程导弹”

图片版权 AFP Image caption 朝鲜于周三发射了两枚短程弹道导弹。

韩国官员称，朝鲜再度两次发射不明短程射弹，这是该国八天内的第三次武器测试。韩国方面称这是一种新型短程导弹。

射弹于周五（8月2日）凌晨从该国东海岸区域发射，被认为是对韩美两国计划于本月进行联合军事演习的回应。

与此同时，英国、法国和德国均向朝鲜发出呼吁，要求金正恩政权与美国进行“有意义”的对话。

多国在联合国安理会进行了闭门会议，之后各国称，国际社会需要对朝鲜全面实施制裁，直至平壤拆除其核武及弹道导弹项目设施为止。

韩国联合参谋本部（JCS）称，当地时间凌晨2时59分（格林尼治标准时间周四17时59分）和3时23分，两枚射弹分别从朝鲜咸镜南道省的永兴地区射出，飞入日本海（亦称东海）。

美国科学家联合会（Federation of American Scientists）的兼职高级学者安吉特·潘达（Ankit Panda）指，该区域是此前未使用过的发射地点。

“这是金正恩时代除了频繁在夜间发射之外的又一个特征：在此前未使用过或很少用到的地点进行发射。”

美国总统特朗普则在白宫发言表示，他并不担心近期的试射，因为它们都是短程导弹，并且“非常常规”。

两枚“导弹”

据韩国指，周三，朝鲜发射了两枚飞行了250公里（155英里）的导弹，高度达到30公里，最后落入日本海。

韩国称，两枚导弹与朝鲜过去发射的导弹属于不同类别。不过在周四，平壤则作出了不一样的评价，指朝鲜测试的是新的火箭发射系统，但未提供具体细节。

7月25日，朝鲜发射了另外两枚导弹，其中一枚飞行了约690公里。

这是6月特朗普与朝鲜领导人金正恩在非军事区进行临时会面以来的首次试射。当时在朝韩交界的非军事区，美国总统与朝鲜最高领导人均同意重启无核化谈判。

对韩美军演的回应

朝鲜最近则再次表达了对韩美进行联合军演的不满，该军演是作为盟友的美韩两国每年进行的活动。美韩拒绝取消军演，不过军演规模已经大幅缩小。

朝鲜将军演视作开战的准备，并指这是违反特朗普与金正恩去年新加坡会面之后签署的联合声明精神。

你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩

平壤曾警告，军演或会对无核化谈判的持续性带来影响。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在周一表示，他希望谈判可以很快重新开始，不过目前未计划下一次的高峰会面。

未明朗的无核化进程

去年，金正恩曾表示，朝鲜将会停止核试验，并不再发射洲际弹道导弹。

不过，核活动似乎仍在继续。卫星图片显示，朝鲜的主要核设施在上月有活动，显示该国可能再次展开将放射性物质转化为武器原料的程序。

图片版权 Reuters Image caption 据称，金正恩在上周视察潜艇设施。

同时，虽然受到严厉的经济制裁，但是平壤仍然表现出发展新武器的能力。

较早前的五月，朝鲜亦曾进行一次类似的短程导弹试射，那是自2017年试射洲际弹道导弹以来的首次同类试射。

上周，朝鲜也展示了一艘新的潜艇，韩国官方认定，该潜艇有能力搭载三枚弹道导弹。