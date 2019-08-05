朝鲜遭“史上最严制裁” 金正恩多款豪车哪里来？

图片版权 Getty Images

过去一年多的时间里，朝鲜领导人金正恩自我解冻，走出国门，多次高调亮相。特朗普习近平，普京文在演，峰会连连。

说金正恩“走”出国门只是形容一下而已。去新加坡首会美国总统特朗普，金正恩是从中国借的飞机飞去的。去越南二会特朗普金正恩坐的是自己的专列，从平壤贯穿中国大江南北直抵河内。去北京见习近平，去符拉迪沃斯托克见普京，金正恩都是专列一路车轮滚滚。

豪华“元首坐骑”

从下榻的宾馆到峰会会场的最后一段距离，金正恩则是以车代步。清一色平头黑衣小伙簇拥在金正恩坐骑两边，一路小跑护驾，成了金正恩出席峰会最抢眼的场面之一。

且慢！你注意到金正恩的坐骑了吗？那个豪华啊！

以往，有看到金正恩从英国豪华轿车劳斯莱斯里钻出来。而近来他似乎对德国戴姆勒公司生产的梅赛德斯-奔驰轿车情有独钟。

金正恩坐的奔驰可不是普通的奔驰，而是梅赛德斯-奔驰系列中的顶级车——迈巴赫S600卫队（ Maybach S600 Guard) 和迈巴赫S62。在与特朗普和普京举行峰会时，金正恩乘坐这些用专机从平壤运来的轿车，奔驰在新加坡、河内和符拉迪沃斯托克的街道上。

这两款车型都是装甲防弹车，每辆售价都在160万美元以，是世界上许多国家领导人的首选坐骑。

金正恩与世界上许多国家领导人的一个不同之处，是他的朝鲜正在受到联合国的制裁。用特朗普的话说是“史上最严厉制裁”。

奢侈品进口明列在联合国对朝鲜制裁清单上。虽然什么算是“奢侈品”可能根据个人的财力所见不同，但奔驰豪华车绝对“奢侈”没商量。

特朗普两次峰会金正恩，有没有问一句，金领袖，你的豪华奔驰哪来的？

Image caption 朝鲜领导人金正恩2018年6月在新加坡前往与美国总统特朗普见面的峰会会场。

戴姆勒说别怪我

金正恩坐着豪华奔驰招摇过市，奔驰制造商戴姆勒公司有点坐不住了。戴姆勒公司日前通过美国有线电视网CNN发表声明，称不知道金正恩的豪华奔驰是怎么弄到手的，是谁，又是通过什么渠道供的货。

“我们公司与朝鲜已经有15年没有生意来往，一直严格遵循欧盟和美国的制裁禁令。戴姆勒公司实施了全面有效的出口控制机制，防止向朝鲜或它在全世界的任何大使馆供货。”

但是，戴姆勒公司的声明里留下这么一句话：“第三方销售本公司汽车，特别是二手车，不在本公司的控制和责任范围内。”

耐人寻味。美国《纽约时报》和华盛顿一家专门研究走私网络的非营利组织，高级防务研究中心(Center for Advanced Defense Studies CAD) 联手进行的一项历时8个月的追踪调查，或许为戴姆勒公司声明末尾留下的那句话作了一个有据可查的注解。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年4月朝鲜领导人金正恩前往与韩国总统文在寅峰会。

瞒天过海

2018年6月14日，两辆梅赛德斯迈巴赫S600装甲轿车在荷兰的鹿特丹港装船，然后经过海陆空数千公里的旅程，穿越6个国家，最终抵达朝鲜首都平壤。

在平壤，这样的奔驰豪车的货主只会是一个人，金正恩。

华盛顿高级防务中心与《纽约时报》的调查追踪，使用包括航运记录，船舶航行数据和卫星图像在内的公开信息，详细列出了这两辆奔驰车的行进路线图。篇幅所限，我这里简化一个粗线条：

货物追踪记录显示，2018年6月，两辆梅赛德斯轿车在鹿特丹港用集装箱装船。集装箱由中国远洋海运集团有限公司照管。

集装箱41天后抵达中国大连，在港口一直停留到8月26日，然后被装上一艘开往日本大阪的船，在那里又被送上另一艘船，经3天航行后，于9月30日到达韩国釜山。

离开釜山后的行程最为诡秘。货船数次更换悬挂国旗和注册国籍，船只的自动识别系统曾一度停止发送信号达18天。这是船只在海上隐形，企图逃避制裁的常见做法。

船舶交通数据和船运机构高管表示，这艘船载着豪华轿车离开釜山后，曾报告纳霍德卡是它的目的地。纳霍德卡是毗邻符拉迪沃斯托克的俄罗斯远东港口城市。

高级防务中心和《纽约时报》的调查报告没有肯定地说出轿车的最后下落，但称最大的可能是轿车被从纳霍德卡空运至朝鲜。

图片版权 Reuters Image caption 去北京见习近平，去符拉迪沃斯托克见普京，金正恩都是专列一路车轮滚滚。

走私网络

华盛顿高级防务中心的报告称，它对两辆豪华奔驰车的追踪，让人们窥见了朝鲜经营的缜密的反制裁走私网络。通过复杂的港口转运倒手、公海上的秘密航行和挂牌公司代理，“史上最严厉的制裁”并没有能挡住西方高端商品进入朝鲜。

据华盛顿高级防务研究中心的调查，从2015年到2017年，多达90个国家成为朝鲜的奢侈品来源。朝鲜经营的走私网络和供应链贯穿联合国安理会的一些成员国和美国盟国的领土，其中包括中国、俄罗斯、日本和韩国。

中国国家主席习近平和韩国总统文在寅最近访问平壤时，金正恩都邀请他们一起乘坐他的梅赛德斯-奔驰轿车。

联合国发问

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜曾经是《核不扩散条约》的签署方。

习近平特朗普，普京文在演可能对金正恩的豪华奔驰视而不见，但联合国已经注意到了。

联合国执行对朝鲜制裁的专家组在2019年的年度报告中就指出，平壤出现了梅赛德斯-奔驰和劳斯莱斯豪华轿车。

专家小组说，金正恩在高调的峰会上使用它们，是对联合国禁止朝鲜进口奢侈品的制裁令的公然蔑视。

联合国制裁委员会专家小组协调员格里菲斯（Hugh Griffiths）对法新社承认，朝鲜人想要什么就能弄到什么，“只要有需要，他们就能弄到最好的东西”。 格里菲斯称不能让朝鲜“如此嘲弄禁运”。他称，“如此明目张胆的在国际场合违规，对执行制裁一点帮助都没有。”

自从一年前美国总统特朗普与年龄小他一半还多的金正恩在新加坡见面后，声称两人已经“爱上了”。9个月后与金正恩的河内第二次握手虽然不欢而散，似乎并没有减弱特朗普对金正恩的热情。今年6月30日特朗普兴之所至跨过分割朝鲜半岛南北的三八线，踏上朝鲜领土与金正恩第三次握手，连金正恩都连说没想到会在板门店非军事区与特朗普上演三相会。

特朗普与金正恩第四次相会？这似乎只是一个时机安排的问题。联合国制裁小组的专家们是否应该拜托特朗普，下次再见金正恩，能否问一声：你的豪华奔驰从哪弄来的？