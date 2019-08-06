图片版权 Getty Images Image caption 英语学习

在全世界各种语言中，英语可以算是当仁不让的老大。英语是全世界人们学习的第一门外语。

根据英国文化教育协会的估计，在全球范围内约有15亿人学习英语。到2020年，这一数字预期将会增长至20亿。

也就是说，学习和使用英语的人数已经远远超过英语作为母语的人口。据语言学家大卫·克里斯特尔（David Crystal）估计，全球以英语为母语的人数为4亿人。

因此，毫不夸张地说，英语是人们作为第一外语的首选，其“含金量”极高。

世界第一

英语也是统领全球出版业、互联网、科技、艺术、金融、体育、政治以及海外旅行的第一语言。

那么，要想熟练掌握这门语言有没有什么窍门呢？

美国英语语言专家本杰明·德雷尔（Benjamin Dreyer）表示，英语是最没有规则的一种语言。这意味着，英语并不好学。

但这一特点并没有阻止全世界人民学习英语的热情。

除了4亿英语为母语的人外，另外还有7、8亿人英语的熟练和使用程度仅次于他们的母语，因为英语是这些国家的官方语言之一，例如印度、尼日利亚和新加坡等。

最后还有那些散落在全球各地，孜孜不倦把英语当作第一外语努力学习的人们。

图片版权 Getty Images Image caption 英语是一种不断演变和灵活的语言。

英文写作

这里，让我们暂且把发音和英语口语放置一旁，专门来看看如何能提高和改善你的书面英语写作能力。

德雷尔是美国出版社兰登书屋（Random House）文案总编。他平时的工作就是审阅英文稿件。可以说他是英语书面语言方面的绝对专家了。

凭借20多年的工作经验，德雷尔知道怎样才能让英语书写达到清晰简练。

英语有一个突出特点，自身在发展过程中不断演变和吸收外来词汇，使它更多样化。但有一利必有一弊，这也使现代人更难读懂莎士比亚的作品。

而相对于英语，法语和西班牙语中则有专人负责语言的演变，统一语法规范等。但英语却没有，这也增加了它的学习难度和灵活性。

图片版权 Getty Images Image caption 英语交流要让人能听得懂。

德雷尔表示，虽然英语中已很难定义什么是“正确的”或者“标准的”英语，但还是有一些非正式的共识。遵循这些规律有助于你的英语表达和交流。

尤其是，在比较专业场合的英语交流，能够书写流畅、清晰和正确的英语至关重要。

图片版权 Getty Images Image caption 提高英文写作大有窍门

以下是德雷尔总结的几大技巧，帮你搞定英语。

首先，最基本的一点是不要犯拼写错误，而且要特别注意同音但不同意的字（homophones）。

练习一：去掉一些副词会立刻提升你的英文写作

在书写英语时不要使用诸如像：非常（very）、宁愿（rather）、真的（really）、相当（quite）、只是（ just）、事实上（ in fact,）、实际上（actually）这些词。

德雷尔说，大多数人都会在书写时使用这些词。但如果你能尝试一个星期不用这些词，那你的写作水平会立马能提升20%。

图片版权 Gabe Dreyer Image caption 语言大师德雷尔

练习二：打破某些“不成文的规定”

德雷尔认为，在英语世界长大的人，由于平时的耳闻目染，都知道英语中有一些所谓不成文的规定：例如，不要用“和”（and）、“但是”（ but）这样的词作为一句话的开始。

然而，德雷尔认为这样的规定并没有什么道理。他说, 用这些字打头并不一定是最佳句式，但不等于不正确。

不仅如此，他还鼓励人们不要害怕以介词来结尾，虽然在某些情况下，以介词作为一个句子的结尾未必效果都好，但并没有错。

同样，你也可以大胆地把动词不定式分开，例如，英语中就有“to boldly go”这样的说法。

图片版权 Getty Images Image caption 抄写别人范文对提高英文写作大有裨益

练习三：模仿和死记硬背

德雷尔给那些想提高自己英文写作水平人的另外一个建议是：模仿和死记硬背。

他说，这一做法很有效。他建议人们找到一篇自己喜欢和欣赏的范文。然后，逐字逐句的抄写。你可以用笔手抄，也可以用电脑敲出来。

通过誊抄别人的文字，你会惊奇的发现你能够学习人家文章的韵律、选词用字以及标点符号的运用等等。

这一切都会通过你的手指，深刻印在你的大脑中。你可以学到许多东西。

“这真是一种既容易又美好的学习优秀范文的方法，”德雷尔说。

图片版权 Getty Images Image caption 不要完全依赖网上拼写和语法助手。

英文拼写和语法软件

用电脑打英文的读者都知道，网上的英文拼写和语法助手可以帮助你纠正一些英文拼写和语法错误。同时，在你记不清单词拼写时给你提个醒。

但问题是，这种网上助手并不完全可靠。其中的一个原因是它缺乏灵活性。

因为有时，作者希望打破一些陈规，让自己的文字和句子更富有创意，但语法助手却告诉你语法有误。

即使是电脑拼写检查（spellcheck）也不完全可靠，特别是遇到同音字时。因此不能完全依赖电脑，比如英文中的reign 和rain就是同音字，但意思却完全不同。

这一点，以汉语为母语的人可能理解起来再容易不过了。

最后，祝所有学习英语的人好运，因为要想学精学好这门语言绝非容易。