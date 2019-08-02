贸易战硝烟弥漫 中国赞特朗普香港“骚乱”言论

图片版权 Getty Images Image caption 中国港澳办发言人7月29日首次举行记者会警告说：有外国势力图谋搞乱香港，把香港变成中国的"麻烦"。

中美之间因为贸易战争端和香港抗议已经唇枪舌剑了相当长的一段时间。

周五（8月2日）中国外交部发言人华春莹罕见地对美国总统特朗普的讲话表示认同。

华春莹说：“我觉得这一次特朗普总统至少有两句话说得是对的。第一，香港目前进行的是一种骚乱、暴动；第二，香港是中国的一部分。”

中国外交部发言人的这番赞扬特朗普的讲话，与之前对美国国务卿有关香港的言论截然不同。

7月30日，华春莹曾对美国国务卿蓬佩奥表态“香港抗议是合理的”提出批评，并指称，香港的抗议行动“毕竟也算是美方的一个‘作品’”。

特朗普怎么说？

特朗普星期四(8月1日)在被记者问到香港发生的抗议风潮时回答说：“香港可能正在发生事情，因为你看看发生的事情，骚乱（riots）持续了很长时间。”

“我不知道中国的态度是什么，有人说，他们到了某一刻会想要制止这个状况。但那是香港和中国之间的事情，因为香港是中国的一部分，他们必须自己解决。他们不需要别人的建议。”

在香港问题上，特朗普一直没有发表过任何支持香港抗议者的言论。

6月，当香港抗议行动刚刚开始时，特朗普曾表示看到那么大规模的抗议示威“很难过”（sad）。

7月22日，当他又被问及香港抗议行动时，他说正在跟习近平处理价值数亿的关税问题，而习近平“允许抗议搞了相当一段长的时间，而且相对来说是非暴力的。”

他说：对香港抗议，“中国如果想阻止，本来是可以阻止的。虽然我自己没有涉及，但是我认为习主席的做法还是很负责任的(acted responsibly)。”

图片版权 Getty Images Image caption 北京时间周五凌晨美国总统特朗普通过推特表示，要向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税。图为今年5月特朗普在白宫会见美国农民与农场主代表，表达对他们的支持。

美国对香港立场

特朗普总统在香港抗议问题上的态度，与美国国会不同，也不同于国务卿蓬佩奥。

因此，特朗普有关香港是中国的一部分，“骚乱”是中国和香港之间的事情的讲话一公布，美国有媒体立刻评论说，“他采取了与中国一样的说法”。

那么与中国不一样的说法，又是什么呢？

根据美国国会1992年通过的《美国-香港政策法》，美国在1997年7月1日香港主权移交回中国后，将香港与中国大陆区别对待，使香港在贸易、人员来往、货币等很多方面所享受的地位，都不同于中国大陆。

根据这一政策法， “支持民主化是美国外交政策的基本原则。因此，这一原则自然适用于美国对香港政策。”

“香港人民的人权对美国极为重要，而且与美国在香港的利益直接相关。香港主权成功移交必须保证人权。而且人权同样也是香港继续经济繁荣的基础。”

《美国-香港政策法》还规定，美国在1997年7月1日之前、之日和之后，“都发挥积极作用维护香港的信心和繁荣；美国应该寻求与香港建立和扩大在经济、贸易、金融、货币、航空、航运、通讯、旅游、文化、体育以及其他恰当领域直接的双边关系和协议。”

香港6月爆发抗议行动之后，美国国会共和、民主两党议员再次推出《香港人权与民主法》。这部法案要求美国政府每年认证香港的自治状态，从而决定是否维持香港所享有的特殊待遇。

图片版权 Reuters Image caption 今年6月的G20大阪峰会上，特朗普与中国主席习近平一致同意，重启贸易谈判。

中美贸易战

外界观察人士普遍认为， 美国总统特朗普在香港问题上采取的不干预立场，与目前越来越扩大的美中贸易战有直接关系。

今年6月，特朗普在接受美国《时代》杂志采访时就曾表示：“我要让抗议者自己表达意见。我有我们自己跟中国的争论，我觉得应该会成功处理，但是我会让中国和抗议人士自己解决问题。”

而几天前，美国《华尔街日报》也曾报道说，特朗普政府向官员发出指示，要求他们对香港反政府抗议活动的回应保持克制，因为担心任何支持示威者的公开声明都会破坏美国旨在与中国达成贸易协议的努力。