2019年7月的最后一周及8月的开始，美国总统特朗普宣布，将从9月1日起向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税，中国商务部回应称将采取反制措施 。

另外，中国突然宣布8月1日起停止发放台湾自由行通行证，预计赴台旅客将减少70万人。也要持续关心香港的示威抗议，7月28日上环发生严重警民冲突后，警察拘捕多人，之后决定以暴动罪控告44人。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者关注。如果你错过了，BBC中文带你一一回顾。

1. 特朗普宣布对3000亿中国商品征税 中国将反制

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美国总统特朗普8月1日通过推文宣布，9月1日起将向价值3000亿美元的中国商品，加征10%关税。推文中指，中方多次“出尔反尔”。数月前中方在签署贸易协议之前，突然决定重议；中方答应购买大量美国农产品，却仍然未兑现承诺。中国也对此作出回应，目前人在泰国曼谷出席东盟外长会的中国外长王毅称，加征关税绝对不是解决经贸摩擦的正确方式，而商务部回应称将采取反制措施。

2. 中国暂停赴台自由行对台湾观光及政治的冲击

图片版权 Getty Images Image caption 逛夜市是到台湾旅游的必备行程之一。

台湾将在半年后举行总统选举，过去中国都会在大选前限缩赴台观光人数，但今年却罕见突然宣布停止发放台湾自由行通行证，预计赴台旅客会减少70万人。蔡英文批评把观光客当政治工具会使台湾人反感，并称该决策是中国在战略上的错误。国台办发言人马晓光表示，民进党当局不断推进“台独”活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏了大陆居民赴台个人游试点的基础和条件。

3. 香港抗议：上环冲突后44人被控暴动罪

图片版权 Getty Images Image caption 香港市民拿着标语，到法院大楼外声援被控“暴动”的人。

香港上环7月28日发生严重警民冲突后，警察拘捕了49人，之后决定以暴动罪控告其中44人，7月31日首次提讯。而就在中国解放军建军92周年（8月1日）之际，驻港部队司令员陈道祥首次就香港抗议发表言论，强烈谴责示威者的暴力行为。其表态被广泛看作是对香港警察的支持，也引发外界对驻港部队派兵镇压示威者可能性的猜测。

4. 中美俄新大三角战略：西方警惕俄国打中国牌

图片版权 Xinhua Image caption 1972年尼克松访华产生了深远的影响，拉拢中国对付苏联，形成了所谓的中美苏“大三角”战略关系

6月初，中俄签署了关于两国发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，表示要一道对世界承担更大责任。中国领导人习近平在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈，称其为“最好的朋友”。7月23日，中俄战略轰炸机联合在东北亚空中战略巡航，引发美国亚太两个盟国日本和韩国的警惕。中俄轰炸机联合巡航这个"前所未有"的新动态被普遍认为是中俄尝试挑战美国在地区的影响力，打破二战、冷战之后形成的东北亚战略格局。