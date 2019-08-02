美向中国加征10%关税、香港44人被控暴动罪、暂停台湾自由行和本周更多故事
2019年7月的最后一周及8月的开始，美国总统特朗普宣布，将从9月1日起向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税，中国商务部回应称将采取反制措施 。
另外，中国突然宣布8月1日起停止发放台湾自由行通行证，预计赴台旅客将减少70万人。也要持续关心香港的示威抗议，7月28日上环发生严重警民冲突后，警察拘捕多人，之后决定以暴动罪控告44人。
刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者关注。如果你错过了，BBC中文带你一一回顾。
美国总统特朗普8月1日通过推文宣布，9月1日起将向价值3000亿美元的中国商品，加征10%关税。推文中指，中方多次“出尔反尔”。数月前中方在签署贸易协议之前，突然决定重议；中方答应购买大量美国农产品，却仍然未兑现承诺。中国也对此作出回应，目前人在泰国曼谷出席东盟外长会的中国外长王毅称，加征关税绝对不是解决经贸摩擦的正确方式，而商务部回应称将采取反制措施。
台湾将在半年后举行总统选举，过去中国都会在大选前限缩赴台观光人数，但今年却罕见突然宣布停止发放台湾自由行通行证，预计赴台旅客会减少70万人。蔡英文批评把观光客当政治工具会使台湾人反感，并称该决策是中国在战略上的错误。国台办发言人马晓光表示，民进党当局不断推进“台独”活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏了大陆居民赴台个人游试点的基础和条件。
香港上环7月28日发生严重警民冲突后，警察拘捕了49人，之后决定以暴动罪控告其中44人，7月31日首次提讯。而就在中国解放军建军92周年（8月1日）之际，驻港部队司令员陈道祥首次就香港抗议发表言论，强烈谴责示威者的暴力行为。其表态被广泛看作是对香港警察的支持，也引发外界对驻港部队派兵镇压示威者可能性的猜测。
6月初，中俄签署了关于两国发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，表示要一道对世界承担更大责任。中国领导人习近平在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈，称其为“最好的朋友”。7月23日，中俄战略轰炸机联合在东北亚空中战略巡航，引发美国亚太两个盟国日本和韩国的警惕。中俄轰炸机联合巡航这个"前所未有"的新动态被普遍认为是中俄尝试挑战美国在地区的影响力，打破二战、冷战之后形成的东北亚战略格局。