世界奇葩飞人：法国“钢铁侠”成功飞跃英吉利海峡
- 2019年 8月 5日
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法国悬浮滑板发明家弗兰基·萨帕塔（Franky Zapata）本周日（8月4日）成功飞越连接英法两国的英吉利海峡，成为飞跃英吉利海峡的第一人。
萨帕塔从法国家加莱附近的桑加特（Sangatte, near Calais）出发，飞越35.4公里长的英吉利海峡，抵达英国多佛的圣玛格丽特湾（St Margaret's Bay in Dover）。全程一共用了22分钟。
这是萨帕塔第二次试飞英吉利海峡。7月25日，他曾第一次试飞，但由于中途不得不加油而失败。
萨帕塔的飞行滑板是靠背上的喷气动力驱动，飞行中"加油"是最大的挑战。
除此之外，在飞行过程中，还会经历腿部肌肉疼痛以及风的强烈阻力等。
飞行过程中，最高时速可达到每小时170公里。
在抵达多佛后，萨帕塔激动的热泪盈眶。