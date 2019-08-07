从难民儿童到总统：东欧首位女总统的传奇一生

图片版权 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 童年时期的瓦伊拉

故事的主人公叫瓦伊拉·维凯-弗赖贝加（港澳译作维拉·薇契-斐柏嘉Vaira Vike-Freiberga ）。

后来她成为第六任垃脱维亚总统，也是拉脱维亚第一任女总统和东欧第一位女元首。

她出生在1937年12月1日。1944年，拉脱维亚遭到纳粹德国和苏联红军入侵。为了躲避这场战乱，瓦伊拉父母决定逃离拉脱维亚，年幼的她一夜之间变成了一个小难民。

父母带她一路西行，先是逃到德国，然后辗转到法国统治下的摩洛哥，最后逃到加拿大，流亡生活持续了50多年。

等她在1998年再回到拉脱维亚时，已经步入花甲之年。8个月后，她成为了拉脱维亚的首位女总统。

永远是拉脱维亚人

图片版权 Getty Images Image caption 德国入侵拉脱维拉

瓦伊拉还记得苏联红军开进家乡的那一幕。那时，她只有6岁。当她看到苏联红军的红旗和拳头时，只觉得他们很“神气”。不谙世事的她也举起自己的小拳头，大声欢呼。

但这一切却让一旁的母亲伤心流泪，她对瓦伊拉说：“孩子，不要这样。今天是拉脱维亚最悲伤的一天。”

她的母亲还告诉她，永远不要忘记自己是拉脱维亚人。

流离逃亡

图片版权 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 在德国的难民营中

瓦伊拉和父母在1945年新年的夜晚登上了一艘运输舰。船上既有士兵，也载有军备物资。当然，也可以搭载一定数量的平民，这些人都是不惜一切代价想逃离共产党国家。

运输舰还面临鱼雷的威胁，如果遭到鱼雷袭击，后果不堪设想，很可能葬身大海。

瓦伊拉和父母跟一些逃离拉脱维亚的人站在甲板上，高唱着拉脱维亚的国歌，就这样离开了祖国。

他们全家先住在德国的难民营中。难民营的条件极差。瓦伊拉10个月大的妹妹患肺炎，得不到及时医治死亡。

但一年后，瓦伊拉的母亲又生下了一名男孩。

与此同时，和瓦伊拉母亲同在一个房间的一位只有18岁的年轻女子也产下一名女婴。但她根本不想要这个孩子。因为这名女子之前遭到俄罗斯士兵的轮奸，孩子则是轮奸的结果。

这一事件也给瓦伊拉年幼的心灵罩上了阴影。

瓦伊拉记得每次当护士抱着孩子到年轻女子的身边时，这位母亲都会把头转向墙壁而哭泣。她拒绝讲话，也不想给孩子起名字。

更巧的是，护士给这名女婴起的名字和瓦伊拉死去的妹妹是同一名字，叫玛拉（Mara）。

这让瓦伊拉心理很不是滋味。这个小玛拉刚刚出生，但却被母亲抛弃，因为没人想要她。而她招人疼爱的小妹妹却死了。这也让瓦伊拉认识到人生的残酷与不公。

童婚惊吓

图片版权 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 11岁的瓦伊拉在摩洛哥

瓦伊拉11岁那年，他们全家不得不又上路了，这次全家前往的是摩洛哥的卡萨布兰卡。

他们的落脚点是一个临时的小村落，他们当时乘坐的卡车抵达那里时已经是深更半夜。卡车把他们撂在那里就不管了。

“这里简直就是一个迷你世界。这里既有法国人，也有其他外国人：西班牙人、意大利人以及从中国上海过来的俄罗斯人，”瓦伊拉对BBC说。

瓦伊拉爸爸的一名阿拉伯同事说，可以让瓦伊拉嫁人了。

瓦伊拉记得，那段时间爸爸回家经常说，这位阿拉伯同事愿意出15000法郎的嫁妆，还有几头牛和驴做陪嫁。然后还不停的往上加价。尽管瓦伊拉的父亲一再解释，她还是个孩子，需要上学。

对此，瓦伊拉父亲的这位同事则表示，上学没问题。他们可以让瓦伊拉去上学。

虽然，瓦伊拉的父母只是当玩笑说说而已，但还是把瓦伊拉吓了一跳。

移居加拿大

图片版权 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 瓦伊拉被多伦多大学录取。

那之后不久，瓦伊拉全家移居到加拿大。

16岁那年，瓦伊拉在银行找到了一份工作。晚上她则去夜校上学。后来，瓦伊拉被多伦多大学录取。

在那里，她还巧遇后来成为她丈夫的伊曼茨·弗赖贝格斯（Imants Freibergs）。他也是一名拉脱维亚流亡者。

瓦伊拉在大学主修心理学，并在1965年获得了博士学位。

作为一名攻读心理学的女生，瓦伊拉感受到了性别歧视。

有一次，一名教授在研讨会上表示，女博士生真是可惜了，因为她们最终要结婚、生孩子。因此是浪费，还不如把她们的名额让给男生。

瓦伊拉说，包括她在内的几名在场女性永远不会忘记这名教授所说的话。

瓦伊拉表示，她们这些女生决心让这位有性别歧视倾向的教授看看，女生也能成功，而且还要比男生更强。

后来，瓦伊拉在蒙特利尔大学任教33年。她精通5种语言，还写了10本书。

回归拉脱维亚

图片版权 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 回到拉脱维拉前，瓦伊拉在加拿大任教多年。

1998年，已经年满60岁的瓦伊拉决定退休。

一天晚上，她突然接到了拉脱维亚总理打来的一个电话，让她担任一个新研究所的负责人。

因为总理想启用一位熟知多种语言，并且理解西方思维的拉脱维亚侨民。当然，此人也要精通拉脱维亚本国文化。

瓦伊拉似乎是再合适不过的人选了。

但瓦伊拉回到拉脱维亚后不久，就身不由己的加入了总统竞选角逐。

为了参加总统竞选，瓦伊拉放弃了加拿大国籍。回到拉脱维亚8个月后，瓦伊拉就成为了该国历史上首位女总统。

瓦伊拉的支持率一度曾达到了85%。

用瓦伊拉自己的话说，她对赚钱不感兴趣。她只想把工作做好。

但拉脱维亚的一些报纸试图寻找抨击她的借口。他们称瓦伊拉是个败家子，过惯了西方奢侈生活等等。

瓦伊拉说，“这些纯属是捏造”。

出色外交家

图片版权 AFP Image caption 再次连任总统

2004年，她在拉脱维亚加入北约组织和欧盟方面发挥了重要作用。

瓦伊拉外交出色，执政强硬。有人甚至把她称为“铁娘子”。

2004年，瓦伊拉曾到访过中国，并重视对华政策，以及中国在国际事务中扮演的角色。

图片版权 Getty Images Image caption 与美国前总统小布什在一起。

瓦伊拉表示，做女性有其优势。比如，有一年在伊斯坦布尔的一次北约峰会上，由于瓦伊拉穿着高跟鞋，还要走石子路。于是，时任美国总统的布什挽着瓦伊拉，两人边走边聊。

期间，瓦伊拉向布什表达了扩大北约的重要性，而且表明了拉脱维亚参加北约的决心等。

与此同时，瓦伊拉也利用这个良机尽量为拉脱维亚做宣传。

瓦伊拉连任两届总统，2007年才结束了其总统生涯，那时她已将近70岁。

卸任后，她与他人一起联合创办了马德里俱乐部 (Club de Madrid)。该组织是一个国际非营利机构，总部设在西班牙马德里，旨在推进民主和国际社会改变。

她特别关注女性权益问题。年轻时的性别歧视经历让她念念不忘。

但瓦伊拉知道，争取男女性别平等的运动远没有结束，仍然任重而道远。