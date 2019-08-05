印度废除“一国两制”：喀什米尔人最大担忧——移民潮

图片版权 Getty Images Image caption 印度向喀什米尔大量增兵，当地局势极度紧张

持民族主义立场的印度执政人民党推动修改宪法，取消印控喀什米尔的高度自治。消息一出，四下哗然。不少分析人士指出，此举将遭遇强劲反弹，并有可能导致大规模骚乱与冲突。

夹在印度、巴基斯坦和中国之间，并由三国实际控制的喀什米尔，地方虽小，战略意义重大。印度和巴基斯坦自脱离英帝国独立和分治以来，已经两次（1947，1965）因喀什米尔主权争议而兵戎相见。中国和印度也在1962年短暂的边界战争中，在阿克塞钦发生过冲突。

争议条例是印度宪法第370条，赋予以穆斯林人口占大多数的喀什米尔高度自治权——除国防和外交之外，几乎完全自治。喀什米尔有自己的国旗、宪法，甚至货币。

Image caption 喀什米尔地图

喀什米尔自治溯源

喀什米尔长期处于分裂状态，分处印度、巴基斯坦和中国三方的实际控制下。

1947年印度和巴基斯坦分别先后从英国独立。由于喀什米尔为穆斯林多数地区，因此原本希望并入巴基斯坦。

不过，最初希望能获得独立的喀什米尔印度裔王子，在获得印度援手击败入侵巴基斯坦部落武装之后，决定加入印度联邦并享受“高度自治”。

然而，以穆斯林为多数的喀什米尔民间则继续有脱离印度的力量推动独立。

印度与巴基斯坦为控制喀什米尔已经爆发过两次战争。特别是在双方都拥有核武器的今天，喀什米尔继续被形容为亚洲的一大火药桶。

图片版权 Getty Images Image caption 印控喀什米尔长期骚乱不断

喀什米尔担心印度移民潮

喀什米尔对印度来说是个长期头痛问题。穆斯林地区经济状况不好，人口贫困、失业率极高，骚乱不断，军警与示威者“巷战”几乎成为常态。

与此同时，印巴两国在喀什米尔实际控制线一带也都布有重兵，近年来也多次发生小规模冲突。

有分析称，其实当地人对印度修宪取消自治最大的担心是大量印度移民会藉机涌入，并彻底改变喀什米尔穆斯林人口为主体的现实。

现行宪法保障中，高度自治的很大一部分是允许喀什米尔限制只有永久居民才有权房地产买卖。

图片版权 Getty Images Image caption 印控喀什米尔原首席部长穆夫提（Mehbooba Mufti ）等一众政要被印度军队软禁

“单方废弃承诺”

BBC前印度特派员维特海德（Andrew Whitehead）指出，人民党政府此举等于单方废弃了一个当年印度对喀什米尔人作出的承诺。

他说：“这是1950年代以来，喀什米尔地位的最大改变”。

多方批评人士指出，莫迪政府此举肯定会在国内印度民族主义力量方面得到巨大支持，但是也为已经长期纷乱不断的喀什米尔播下更多患乱的种子。

截至发稿时间，印度向当地增兵的消息还在不断传来。

包括前任印控喀什米尔首席部长等多名当地政界人士均被印度军方软禁。