图片版权 Reuters Image caption 艾尔帕索居民在枪杀案后参加反仇恨游行，互相安慰。

8月3日及4日，美国在13小时内接连发生两起大规模枪击事件，造成共31人死亡。

第一宗枪击案发生在德克萨斯州靠近墨西哥边境的艾尔帕索（El Paso），枪手在当地的沃尔玛商场开火，导致22人死亡、24人受伤。发生在俄亥俄州代顿（Dayton）的第二宗枪击案则造成9人身亡、27人受伤。

谁是枪手？动机是什么？

德州枪击案的枪手是21岁白人男子克鲁修斯（Patrick Crusius）。他从家乡达拉斯驾车了约九小时到事发的艾尔帕索，艾尔帕索位于美墨边境，68万居民当中大部分是拉美裔。

在周六上午10点39分，手持半自动步枪的克鲁修斯在拉美裔经常光顾的购物商场开枪。死者从2岁到82岁不等，其中至少有6名墨西哥公民。警察在六分钟后到达现场并将克鲁修斯制服，他已被以谋杀罪起诉。

一则在枪击前发表在极右网络论坛8chan上的种族主义自白，被认为是出自克鲁修斯的手笔。作者形容，德州正经历“拉美裔的入侵”，他还表达了对在新西兰基督山清真寺枪杀51人的枪手的支持。这两宗枪击案都被认为是受白人国家主义思想所鼓动。白人国家主义寻求维护白人国家与身份认同的“纯洁性”，与白人优越主义略有不同。

第二宗枪击案发生在周日的凌晨时分，24岁的枪手贝特斯（Connor Betts）在代顿当地一家受欢迎的酒吧内发起袭击。他手持半自动步枪，还携有大量额外弹药，车上还放着另一支枪械。枪手动机目前仍不明，9名死者中包括了枪手的妹妹。

两名枪手行凶的枪支都是通过合法渠道购买的。目前并未有迹象表明他们有精神疾病史。

这与以往的大规模枪击案有何不同？

BBC中文驻美记者 冯兆音

美国对大规模枪击案丝毫不陌生。今年迄今为止，美国已发生了255宗大规模枪击案。国内外许多人都在问：这次会不一样吗？会促使美国实行枪支改革吗？

以往的枪击案中，枪手的动机多元，有因青少年对社会不满、枪手受精神疾病困扰、因工作或家庭争端而起杀机等原因。

而在刚发生的艾尔帕索枪击案中，种种迹象表明，枪手的动机涉及白人国家主义，企图捍卫美国的“白人特质”。类似的针对特定族裔或群体的无差别枪击案，属于国内恐怖主义的范畴。

当族裔关系、移民、枪支管制和反恐议题互相交缠，没有政治人物有足够的政治资本坐视不理。但目前两党分别掌控白宫与参众议院的分野状况意味着，任何的立法都需要两党的妥协。总统特朗普此前暗示，希望将枪支购买的背景审查与移民改革捆绑起来，但估计民主党人不会轻易让步。

你的器材不支持播放多媒体材料 事发现场的室外监控画面显示，听到枪声的路人惊慌躲避。

各方反应

一名艾尔帕索居民在接受BBC采访时说：“我从未因身为拉美裔而恐怖，不过如今我很害怕。”

民主党人指责，总统特朗普针对拉美裔非法移民的言论，引致了针对拉美裔的仇恨犯罪。

正在竞选总统的德州前众议员奥洛克（Beto O'Rourke）受访时说，特朗普是一个种族主义者，并且在鼓动美国产生更多的种族歧视情绪。奥洛克本人是艾尔帕索居民。总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）表示，特朗普制造了“让暴力的极端分子猖狂”的环境。

Image caption 在艾尔帕索，民众参与悼念枪杀案死者的活动

也有多个共和党人谴责枪手对拉美裔的仇视。曾经竞选总统的德克萨斯州参议员克鲁兹（Ted Cruz）控诉，枪手的行为涉及”白人种族主义和恐怖主义“。克鲁兹本人是古巴裔。

白宫则批评民主党人将枪击案政治化。

5日（周一），总统特朗普就这枪击案发表讲话，谴责“种族歧视、仇恨与白人优越主义”。他呼吁就枪支购买者的精神健康审查作出改革、对大规模枪击案凶手施以死刑，并且在枪支法律上谋求更广泛的跨党派合作。

“心理疾病与仇恨按下了扳机，而非枪支本身，”特朗普说，仇恨在美国没有立足之地。而对国会主张的枪支管制法案，他并未表达支持。他还批评互联网及“令人发指的”电脑游戏鼓吹暴力。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @awzurcher Unlike this morning, no talk of immigration reform. Calls for "great legislation", but the above proposals - apart from red-flag laws - don't have any clear details. Do you ban violent video games? Restrict speech on the Internet? — Anthony Zurcher (@awzurcher) 2019年8月5日

较早前，特朗普发表推文表示，枪支购买的背景审查应与移民政策改革捆绑。但在全国讲话中，他并未提及背景审查。

BBC北美事务记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）指出，特朗普呼吁设立相关法规，但未提出给出清晰而具体的立法方向。

美联社三月进行的民意调查显示，67%美国人支持收紧美国的枪支法律，22%认为相关法规应该维持现状，而10%认为枪支法律应该更为宽松。