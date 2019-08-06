“我的DNA证明，生父是强奸犯”

Image caption 维姬（Vicky，化名）说，她的出生就是犯罪证据。

一名因强奸受孕而出生的英国女性希望其生父在“无受害人起诉”中被绳之以法，这是此类案件中的首例。

维姬（Vicky，化名）说，她母亲在不到法定年龄时被一个30多岁的家庭朋友强奸。

维姬说，她的出生就是犯罪证据，她希望通过DNA（脱氧核糖核酸）检测来证明生父的非法性行为。

英国的西米德兰兹郡警方（West Midlands Police）表示，法律不承认维姬是受害人。

维姬来自伯明翰，她在1970年代7个月大时被人收养。18岁后，她开始寻找生母。她从一名社会工作者和其社会服务记录中发现，她的出生是强奸受孕的结果。

在接受BBC维多利亚·德比郡（Victoria Derbyshire ）节目采访时，维姬说：“我的母亲当时才13岁，还是个女学生，生父是家里的朋友，当时30多岁。”

“有记录显示，我母亲去他家照看孩子时，被他强奸了。文件中有七处说这是强奸。”

“记录上有他的名字和住址，社会服务机构、警察和卫生工作者都知道，但什么也没做。”

“这让我感到愤怒，为我的母亲感到难过。”

“活着的犯罪现场”

维姬设法与生母团聚，她称这一刻“非常超现实”。

几年后，吉米·萨维尔（Jimmy Savile）丑闻曝光后，媒体开始报道历史上的性侵案，维姬决定行动起来。她一直认为，其生父没有被起诉是不对的。

“那时我想，'我有DNA证据，我自己就是活着的犯罪现场。而且犯罪行为都写在文件里了。公众肯定会认真看待的。”

“我想让他承担责任，为我妈妈讨回公道，也为自己讨回公道。他的选择影响了我的一生。”

维姬的母亲不想再经历这样的折磨，最初也被警方说服决定不再报案，但她支持女儿。

维姬希望警方认真考虑，所谓的“无受害人起诉”是否意味着，与未成年人发生性行为就是法定强奸罪。她说警方可以使用DNA和出生证明来确认年龄。

根据当地皇家检控署（The Crown Prosecution Service），官方将“无受害人起诉”称为基于证据展开的起诉，可用在家庭虐待或强奸案件中，即便受害者撤回或拒绝发表声明，但如果仍符合公众利益，就可基于证据进行起诉。

但维姬表示，警方、社会服务机构、律师和国会议员都告诉她，她“不是受害人”，无法提起诉讼。政府将受害者定义为因犯罪而遭受情感、身体或精神伤害的人。

“那场犯罪令我存活至今，一生都被它支配，但没有人觉得我是受害者。我活着，它证明我是儿童强奸犯的孩子，却没有人在意这个事实”，她说。

Image caption 工党议员杰西·菲利普斯（Jess Phillips）

伯明翰亚德里（Birmingham Yardley）的工党议员杰西·菲利普斯（Jess Phillips）说，因强奸受孕而出生的孩子“绝对”应该被视为受害者。“这种情感无疑会影响一个人、他的人际关系和生活，并且影响对自我的感知。”

“我认为这个论点站得住脚，说明不需要是直接受害人就可以起诉。我们绝对不会说，在家庭暴力中，没有遭受暴力本身的孩子不受犯罪行为的影响——我认为影响是一样的。”

维姬戴着隐蔽摄像机，追踪到一个可能是他生父的人，记录下了他们的谈话。

她说，他没有否认，但也没有证实与她母亲发生过性关系。“这可能是史上少有的存在确凿DNA证据的案例。”

“我希望警方要求检测DNA。希望警察和社会服务部门为过失而道歉，并从中吸取教训。我希望重新审视受害者的定义。”

菲利普斯表示，这起案件绝对符合公众利益，因为涉嫌行凶的人还活着。“那些多年来被指控的施虐者不会无故消失，这些人对社会是一种风险。不管虐待行为发生在多久以前，受害者都应该得到公正对待——当局保护人民安全是首要任务。”

维姬说：“这段经历几乎把我打倒了。被收养过程中遇到很多困难，而这种创伤也已经影响到了我生活的方方面面。”

“但我会坚持下去，因为我知道这是错误的。我要伸张正义。”

西米德兰兹郡的警察公共保护部门负责人、总警司皮特·亨里克（Pete Henrick）表示，警方没有低估维姬受到的心理影响。

他说，警方没有1975年指控强奸的记录，因此也没有调查记录。当维姬在2014年去找警方时，被指为受害者的人（维姬生母）不愿合作。

一份声明称：“鉴于此，她问自己能否被确认为受害者，以及基于这些理由，此案能否进展下去。”法律不承认在这种情况下她是受害者。BBC联络当地皇家检控署，他们说不支持检控。

他们说，“我们当时的专业标准署（Professional Standards Department ）和独立警务投诉委员会（Independent Police Complaints Commission）都仔细研究了案件的处理方式，双方都认为警方的行动和结论是恰当的。”

伯明翰市议会表示：“自2018年4月以来，伯明翰儿童信托基金一直在为伯明翰的儿童提供社会关怀服务。从那以后，我们再也没有和‘维姬’联系过。”

“当然，如果她觉得有价值，我们很高兴见面。现在处理儿童指控和伤害事件的方式与1975年的情况大不相同。如果见面，我们会很乐意和她讨论这个问题。”

2019年8月5日更新：根据西米德兰兹郡警方提供的最新信息，本报告已经修订。