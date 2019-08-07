水资源短缺下的全球：26亿人生活在“高度缺水”国家

图片版权 Getty Images Image caption 印度工人在金奈郊外几乎干涸的普扎尔水库小水塘中取水（图为走过干涸水库的工人）。

人口增长、日益增加的肉类消费和经济活动正在让世界水资源背负沉重压力。

根据华盛顿研究机构世界资源研究所的最新数据，全球将近400个地区的民众生活在“极度缺水”的环境下。

有人担忧，水资源短缺可能导致数百万人流离失所，这正是引发冲突和政治不稳的原因之一。

从墨西哥到智利，再到非洲、南欧和地中海的旅游热点地区，“水资源压力”（从地表抽取水量与可用水量之比）达到了令人担忧的程度。

全球问题

世界资源研究所称，全球近三分之一人口——26亿人生活在“高度缺水”的国家，其中17个国家中的17亿人生活在“极度缺水”的地方。

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尽管中东干旱地区的十几个国家被认为是世界上极度缺水的国家，但世界资源研究所称，印度在水资源的使用和管理方面面临严峻挑战，这将影响从民众健康到经济发展的方方面面。

巴基斯坦、厄立特里亚、土库曼斯坦和博茨瓦纳也是极度缺水的国家。

研究中的惊讶之处

这些数据来自世界资源研究所，他们计算了各地区地表水、地下水抽取的水量与可用总水量的比值。

当一个地区的相关比例超过80%，就会被视为“极度缺水”；其次是“高度缺水”，比例为40%至80%。

图片版权 Getty Images Image caption 南非开普敦在2018年出现严重缺水，当局曾严格限制用水（图为开普敦郊外空的公共游泳池）。

主要研究者霍夫斯特（Rutger Hofste）在接受BBC采访时表示：“作为一个研究数据的人，我尝试对数据的结果保持相当公正的态度，但我对印度如此糟糕的情况感到惊讶。”

在全球最缺水的国家中，印度名列第十三，比巴基斯坦还严重。印度有36个邦和地区被列为“极度缺水”地区，南部泰米尔纳德邦首府金奈（原名马德拉斯）最近也遭受了洪水和干旱。

世界资源研究所的报告称：“印度主要城市金奈持续不断的水危机表明，未来几年印度大部分地区将面临各种挑战，而糟糕的水管理，工业和民众生活对水的需求不断增加，会加剧这种挑战。”

世界资源研究所称，如果不采取措施，墨西哥将面临与印度同样严重的情况。墨西哥32个州中有15个州被列为“极度缺水”。霍夫斯特指出，墨西哥城的供水系统尤其脆弱。

智利有10个地区被列为“极度缺水”，包括首都圣地亚哥。

中国和俄罗斯的首都北京与莫斯科都被列为“极度缺水”，但这两个国家并非如此。

霍夫斯特说，在意大利、西班牙南欧地区也发现了一些令人惊讶的现象。在一年中最干旱的几个月里，旅游业给这些国家的供水系统带来了压力。意大利20个地区中有一半以上被认为“极度缺水”，土耳其也有三分之一的省处于“极度缺水”状态。

需水量增加

1961年至2014年，全球取水量（即从地表抽取的淡水量）增长了2.5倍。

世界资源研究所说，在过去半个世纪中，灌溉农作物所需的水增长了超过一倍，灌溉用水约占每年取水量的67%。

2014年的工业用水量是1961年的三倍，现占总取水量的21%。同时，家庭用水量占总取水量的10%，是1961年的六倍多。

只有一小部分水直接用于牲畜。但是霍夫斯特指出，根据荷兰特文特大学的一项研究，一部分用于灌溉作物的水最终用于牲畜，这部分水占全球灌溉用水的12%。

因为预计对动物产品的需求会增加，霍夫斯特认为，改变饮食习惯，比如减少肉类摄入量，可以帮助减轻一些水资源压力。

霍夫斯特对BBC表示，如果要解决全球的水危机，这可能会是其中一个简单的妙方。

他说，“我们利用大量的农业用地来种植粮食并给予动物。因此，当你想把资源转化为卡路里时，这并非最有效的方法”。

据荷兰2012年的一项研究，任何动物产品的水足迹都大于具有相同营养价值的作物产品的水足迹。水足迹指的是日常生活中公众消费各项产品或服务背后所耗用的水资源使用量。

气候与水资源

一些联合国机构警告，气候变化将导致一些地区的水资源供应变得难以预测。

世界卫生组织称，气温升高、降雨量多变预计会降低许多热带的发展中地区农作物产量，在这些地区，粮食安全已成为问题。

图片版权 AFP Image caption 世界资源研究所还表示，许多极度和高度缺水的地区都出现冲突，水可能是促成冲突的原因之一

根据《联合国防治荒漠化公约》，照现在的趋势，到2030年，一些干旱和半干旱地区水资源短缺将使2400万至7亿人流离失所。

世界资源研究所还表示，许多极度和高度缺水的地区都出现冲突，水可能是爆发冲突的原因之一。这些地区包括以色列、利比亚、也门、阿富汗、叙利亚和伊拉克。

约旦和土耳其等很多不得不吸收大量流离失所者的地区也因水资源紧张而受到严重影响。

世界资源研究所数据还显示，并非特别缺水的国家也容易受到干旱的影响。降雨量低于正常水平的10％通常被视为干旱。

比如，摩尔多瓦和乌克兰被定义为中低度的有水资源压力的国家，但它们在遭受干旱风险的国家中排名第一。水资源压力被归类为低水平的孟加拉国紧跟其后。

不过，与美国加利福尼亚州的农场主相比，这些国家的小规模农民对供水变化的抵御能力较弱。

解决办法

但霍夫斯特说，数据还表明，在一些因社会经济导致水资源短缺的地方，可以通过提高水资源管理来解决问题。

比如新加坡建立了一个可持续的供水系统，政府称之为“四个水龙头”：进口水、收集雨水、淡化海水和新生水。以色列在先进的水技术和水管理方面是另一个世界领导者。

霍夫斯特称，印度等面临水资源挑战的国家，可以效仿他们的做法，应对本国危机。