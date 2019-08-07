图片版权 Getty Images

近日，中国允许人民币跌破7元兑1美元，美国将中国列为“汇率操纵国”回击。

中国人民银行副行长陈雨露6日表示，美国财政部把中国列为汇率操纵国是完全错误的，并不符合美国自身制定的汇率操纵标准。新华社的报导则指，美国此举“逻辑荒谬”，尽显“霸凌本色”。

中国人民银行的多番表态，强调汇率贬值是由于经济形势变化与市场波动，表示汇率有升有降是常态，尝试淡化“破7”对市场的冲击。

美股道琼斯指数5日急挫超过700点，是2019年以来表现最差的一日。但可能是受中国人民银行上述表态的影响，道指6日稳步回升。亚洲市场在当日则多以小幅下跌收市。

美国媒体彭博社的评论作者史密斯（Noah Smith）在推特上指出，2001与2006年，中国曾操纵汇率，当时美国没有将中国标签为汇率操纵国。到了2019年，中国现状并不符合汇率操纵国定义，美国却加上了这一标签。

华盛顿智库战略暨国际研究中心（CSIS） 的资深研究员西格尔（Stephanie Segal）表示，特朗普决定加征关税来增加谈判筹码，但此举刺激中国让货币贬值，在市场的运作之下，可能反而给北京更多谈判优势来迫使美国让步。

白宫鹰派得势，特朗普牢牢掌握决策权

总统特朗普则继续在推特上敲打中国，并强调美国经济稳健，不受贸易战影响。他指，中国的大量资本正流向美国，而他将保卫美国农民。

《华盛顿邮报》报导，在对华贸易政策上，特朗普大权在握，坚持己见。5日，他在推特上指责中国操纵货币后六小时，财政部就发表了相关的官方声明。

报导指出，白宫经济幕僚团队正在缩小，商务部长罗斯（Wilbur Ross）在对华政策上的参与度不如以往，财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）的多位高级幕僚在过去几个月中陆续离开白宫。

而被认为是对华关税设计师的白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）依然十分有影响力，他的观点常与姆努钦与白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）相左。《纽约时报》此前报导，关于向剩余3000亿美元中国商品征收10%关税，在白宫幕僚中，只有纳瓦罗支持特朗普，包括贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）在内的其他谈判高官皆反对这一决定。

图片版权 AFP Image caption 纳瓦罗（左二）在对华贸易问题上的影响力，或许比莱特希泽（右一）和姆努钦（右二）更大。

纳瓦罗在4日接受立场亲保守派的福克斯电视台采访时，指出中国贸易的“七宗罪”，包括盗窃知识产权、强制技术转让、窃取商业机密、倾销、国企补贴、芬太尼、货币操纵。他表示，中国要停止这些不公平的举动，两国才能贸易休战。

库德洛在6日对记者透露，特朗普对谈判进展缓慢感到失望，暗示主张加税和标签“汇率操纵国”举措的是总统本人。“总统认为，美国保持诚意磋商，不幸的是，他认为上海谈判没有取得紧张，所以他采取行动。”

“汇率操纵国”靴子落地，中美“脱下手套”

BBC中文驻美记者 冯兆音

还是总统候选人时，特朗普就曾说，作为总统他会将中国标签为“汇率操纵国”。类似威胁在美国总统大选期间是老生常谈，2012年与奥巴马对垒的共和党人罗姆尼也曾扬言，入主白宫的第一日就会认定中国是汇率操纵国。这也是正在参选总统的民主党人桑德斯的长期主张。 然而，真正践行这一举措的美国总统，近25年来只有特朗普一人。

汇率操纵标签的实际即时影响有限，并没有高额罚单伴随。

但背后的无形影响巨大，华盛顿威胁提高关税、谴责中国操纵汇率，必被北京解读为挑衅，迫使中国作出回应。两国祭出人民币破7、汇率操纵标签等超出关税的招数，显示中美皆预期这场贸易战将旷日持久，并且，两国争端将远超出贸易领域。

如同英文用语“手套脱下来了（the gloves are off ），”拳击手脱下缓冲的拳套，准备激烈开打。