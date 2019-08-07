俄罗斯示威：坐在警察防线前的俄版“天安门少女”奥尔加·米希克

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在俄罗斯的防暴警察面前，一位少女身穿防弹背心席地而坐。

她拿起放在腿上的俄罗宪法，在全副武装的警察面前开始出声诵读。他们的另一面是一群呼吁莫斯科选举公开透明的示威者，这次示威中有多人受伤。

这张照片几分钟内便在网络上疯传，而17岁的奥尔加·米希克（Olga Misik）也成为了这场俄罗斯民主运动的象征。一些人将她的照片与1989年北京天安门广场上阻挡坦克前进的“坦克人”相提并论。

“俄罗斯现在的形势极其不稳定，”奥尔加对BBC说。

“当局明显很害怕需要用国内不同地区的武装力量追赶和平示威者。而且在我看来，人民的心态也已经发生改变。”

图片版权 Getty Images Image caption “坦克人”：1989年6月5日，一名北京市民只身阻挡坦克前进的照片震惊了世界，也成为“六四”事件的一个标志。

近来有多位参加9月莫斯科市议会（杜马）选举的独立候选人被取消资格（disqualification），引发莫斯科周末连续发生示威。

听命于俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的莫斯科当局声称，这些反对派参选人未能收集到注册所需的足够多的真实签名。

奥尔加说，她的示威不仅针对即将到来的多场选举，而且更是为了反映当局与后苏联宪法的渐行渐远，这部宪法尊重俄罗斯人民的各项权利。

奥尔加希望今年9月可以进入莫斯科州立大学就读，专攻新闻专业，她说自己并没有特定支持的政党。

“我是指为了我自己，为了人民。我对纳瓦尔尼（Alexei Navalny）和其他反对派领导人的态度中立，但我支持他们想要做的事情。”

图片版权 Vera Oleinikova Image caption 参加示威后，奥尔加被扣押12个小时。

养老金示威

奥尔加·米希克在莫斯科市郊出生，并在那里长大。她在家里排行第二，从小热爱阅读，尤其喜欢读刻画反乌托邦及威权政权作家的著作，比如乔治·奥威尔（George Orwell）和阿道司.赫胥黎（Aldous Huxley）。

她在学校成绩优异，科科全优，并关心时事。但去年秋天起，她对政治的兴趣剧增。

那时她16岁，俄罗斯政府当时提议，将提高退休年龄，女性由55岁提高到60岁，男性则由60岁提高到65岁。她在社交媒体上看到许多反对这一提议的示威，而她也受到启发加入其中。

“虽然我自己并不是快要退休，但我看到其中有不公正的地方存在，”奥尔加说。“我对那些政客很生气，因为普京总统自己曾经承诺不会提高退休年龄，但2018年10月他却签字把这个以法律形式规定下来。”

选择立场

今年7月27日，为反对当局禁止反对派活动人士参加市议会选举，奥尔加加入成千上万名群众，在莫斯科参加了一场没有被批准的示威。在集会前夕，有数名知名反对派领袖被拘捕。

她盘腿坐下，身后是配有盾牌、警棍及头盔的防暴警察，拿出一本俄罗斯1993年宪法，开始诵读。

“我读了四个章节，”她说。“有一条谈到了和平示威的权利，有一条说每个人都可以参加选举，有言论自由权，人民的意志与权力是这个国家最重要的事物。”

社交媒体上，她在示威中的图片已被分享成千上万次。

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诵读完毕后，奥尔加离开了现场，但在去地铁站的路上被捕。

7月27日集会及之后，共有1千多人被捕，奥尔加也是其中之一。过去三个月中她已被拘捕四次，她说自己每次都在和平示威。

她表示，警方虽然没有虐待她，但在她声称不适后拒绝让她就医。被捕12个小时候，她被释放，可能因参与非法示威而面临2万卢布（305美元）罚款。

“我是那批例外的人”

奥尔加说，她不是一个典型的俄罗斯年轻女性。

“俄罗斯有政治动机的年轻女性并不多，除非是真正想学新闻的人。我是那批例外的人，不属于普遍情况。”

奥尔加并不害怕在政治上的坦率会给她带来伤害，但由于未满18岁，她仍需要父母的支持，这让她有些担心。已经有社会服务工作人员找到她父母，讨论她参与示威的问题。奥尔加说，虽然这让她的父母有些紧张，但不会停止她继续参加示威与集会。

她说，记录与见证她祖国的政治版图是她的未来。