中美贸易战：北京华盛顿双双释放持久战信号

图片版权 EPA Image caption 美国总统特朗普继续以推特形式第一时间传递信号。他指控中国"害我们好苦"

继日前人民币对美元汇率跌破7.0心理大关后不久，华盛顿随即定义北京为"汇率操纵国"，美中贸易战战端再起。原本G20后留给国际市场的一线希望顷刻灰飞烟灭，全球股市应声下跌；金价和国债等避险资产则一路飙升。

尽管分析各方对人民币破七意义仁者见仁、智者见智，但多数认同一点，那就是北京和华盛顿的决策者都已做好长期贸易战准备。

美国的信号

美国总统特朗普继续选择以推特形式第一时间传递信号。他首先推文指控中国"害我们好苦"（they were killing us）。

在全球股市、油价应声下跌，金价和国债价上升之后，面对批评的他再度迅速发帖批评美联储应该更快、更大幅地降低基率，刺激经济。他甚至指责说，美联储对美国的威胁"比中国还要大"。

图片版权 Donald Trump Image caption 特朗普推文说：“又有三国降息。我们的问题不是中国——我们更强大，资金流向美国，而中国在失去成千上万的企业，他们货币四面受敌，我们的问题是美联储……”

他推文道："我们的问题是，美联储过于……高傲而不愿承认紧缩过早，力度过大（而且被我说准了！）"

另外在白宫外草坪上会见记者时，他也不耐烦地表示，股市下跌不是大问题。

"按照我原先的预计市场反应应该更大"，他说。"最终（美国）股市会飞升很高很高，因为中国（贸易）就像一个铁锚套住了我们"。

美国大型投资银行高盛（Goldman Sachs）正式修改评估，认为2020大选之前美中达成贸易协议的机率已经很小。

中国的信号

北京方面虽然没有官方高调发言，但是一连串实际动作也释放了做好持久战的准备信号。

其一、汇率市场未出现人民币一泻千里现象，似乎表示破七只是某种有准备的试探动作，而并不代表北京已经决意让人民币贬值和"武器化"。

另外，北京方面也通过中国稀土行业协会的一份官网新闻稿释放信号，显示出了货币汇率之外，稀土仍然是一张可打的牌。

中国稀土行业协会8月7日刊登在官网的新闻稿称，要"坚定依靠科技创新，持续推进供给侧结构性改革，更好服务内需，进一步扩大国内市场。维护中国稀土在全球的战略地位。"

新闻稿一出，立即被路透社等一些国际媒体认为是中国再度暗示可能动用稀土武器的信号。

国际市场反应

更多全球市场迹象则显示，全球大型金融企业和投资人也普遍判断贸易会走持久战的路数，因而开始有步骤地大幅展开资本避险操作——即开始减持风险较高的如股票等资产，转而增持相对低风险的国债、黄金等传统避险资产。

英国斯巴达资本证券公司首席市场经济师卡蒂奥（Peter Cardillo）告诉BBC说，投资人开始为贸易战而感到恐慌了，"因为持久的贸易战必将影响经济增长"。

他说："眼下一切都是因为有恐慌因素，人们开始囤积黄金，这是为避险求全。"来自北京和华盛顿的最新信号显示，即使九月美中贸易官员能如期恢复谈判，两边也均已做好持久战准备。2020美国大选前达成任何贸易协议的可能性已经不大。