台北台湾大学校门外的一条熙攘的地下通道里，近日涌现无数鹅黄布条与五彩便利贴，上面写满声援香港“反送中”运动与罢工抗议的字句。

已有台北市议员申请将地下道命名为“连侬墙”，以纪念早年东欧民运和中国改革初期的“民主墙”，以及香港“雨伞革命”时期的“连侬墙”，向千里外的香港传递台湾人对民主与自由的声援。

Image caption 台北台湾大学门外地下通道如今变成声援香港抗议的连侬墙

“连侬墙”（Lennon Wall）一词可溯源到1980年代的捷克民运。当时，捷克青年在英国摇滚巨星约翰·连侬（又译 列侬）遇刺后，开始在布拉格某处墙上张贴主张民主与自由的文宣，因而得名。连侬生前高调反对越战和强权，被年轻人视为追求民主与自由的偶像。

香港的连侬墙最早出现于2014年的“雨伞革命”期间，其实就是抗议者粘贴标语讯息的民主墙。本次香港“反送中”活动，连侬墙再度出现。

图片版权 EPA Image caption 香港“反送中”抗议人群围聚在连侬墙周边

港台青年的心声

家住台湾南部的女青年苏萱晏，这次专程来台北看连侬墙。她激动地写下心声，并告诉BBC记者说：“真的很担心香港的朋友”。话音未落，眼泪已夺眶而出。

大学刚毕业的陈怡妘也站在连侬墙前，希望能让香港人知道，“台湾有人在支持他们”。除了留言，她也响应为香港青年募捐，说看到很多未满18岁的香港年轻人面临难关，能帮就尽量帮。

Image caption 台湾青年苏萱晏在便利贴写下鼓励香港人为自由而加油字句

除台湾青年之外，连侬墙前也聚有一些香港青年。

26岁的香港侨生陆天赐就忙着在那里为路人介绍：“欢迎来这边贴上便利贴留言，但请不要涂鸦”。来台湾已经七年的他，台湾口音的国语流利，乍听上去与本地人已无分别。据他讲，每每台大校务忙完后，空闲时间就会来地下道当志工。这里是他身在异乡却心系香港的地方。

Image caption 在台湾的香港侨生陆天赐，每当忙完校务便会来帮忙当志工

见到有记者采访，另一名香港青年莫耀明，也放下一大迭“香港加油”的文宣，跑来搭话。莫先生告诉BBC中文说，这次来台出差，正逢香港罢工，觉得有必要让更多台湾人了解情况，因此就自费印了500份文宣来发放。

他很激动地说，台大附近的影印店知道他印刷目的后，免费帮他加印一倍，并转告他“香港加油”。

两岸三地青年的邂逅对话

“我是大陆来的”。

正当港台青年热络交谈之际，又一个声音加入进来。

讲话的原来是一对来自中国大陆的年轻情侣中的一个。俩人客气地表示也想加入讨论。一段中港台两岸三地青年的对话，就这样在台大旁的地下道不期展开。

刚好赶上北京禁止大陆游客来台自由行，眼前这对大陆青年是七月底最后一刻入境的。他们先在墙边仔细看着留言张贴，再过来搭话。女青年告诉BBC说，原本只是来台大附近书店找书，正好知道有连侬墙，就顺道过来看看。

Image caption 大陆情侣拿出刚买的书籍给BBC记者看

这位大陆女子说，大学时就很想来台湾，这次总算攒足了钱，一偿宿愿。

她说：“以前都是抽象概念，来到这边才是真实感受”。

据大陆青年介绍，她出身普通家庭，父母都是中共党员。但从初中起，看到学校里老师、学生都互相举报，那种人与人之间的信任匮乏让她很不舒服，开始独立思考。

她接着提到，自己进入大学、来到大陆大城市，正逢2014台湾“太阳花学运”和香港“雨伞运动”。

她说：“那时翻墙还算容易，我们有看到些新闻，就很激动”。她提及，后来有些学生看得太多，一度被公安找到，抓去审讯好几个小时。

图片版权 Getty Images Image caption 一名女青年在香港连侬墙前仔细阅读

如今即将成家，这位女青年终于能与伴侣一起亲睹台湾，感触良多。她表示，在台湾碰到很多人，都愿意很真诚地倾心聊天，那种人与人之间的单纯与信任让她感觉特别美好。

此刻她未婚夫也加入讨论说：“在大陆时都说，台湾是宝岛，但宝在哪里？我们逛了一圈后，发现真的都是宝”。

两岸三地的认知代沟

最让这对大陆青年感慨的是他们在台东旅游时一些回忆。据说，他们住在当地俗称的“外省第二代”开办的民宿。与房主聊天时惊讶发现很多台湾老一辈竟然也反对香港的抗议运动。

这位大陆女青年说：“台湾老一辈的观点是，（香港）都已经回归，一国两制了，还想怎么样？还说香港要争普选，真奇怪什么的”。

“老一辈有种莫名的家国情怀，但他们对大陆的了解，其实就是不够了解，甚至觉得台湾太自由”。

台湾老一辈的情怀还让她不禁联想起小时候，她父亲听着收音机中政府保卫钓鱼岛的宣传时那种激动流泪的样子。

话题让台湾和香港的年轻人也大有同感。原来这样的代沟状态在大陆，台湾和香港都有。各路民调普遍显示，台湾老一辈较大比例都会亲中，年轻人则相反。香港亦然，老一辈亲中较多，与年轻一辈代沟深化。

Image caption 台大门外地下通道中的连侬墙有很多“香港加油”的张贴

中港台的资讯鸿沟

来到连侬墙的大陆青年仔细读看墙上便利贴许久，还不时拿出相机拍摄。

不过，他们担心照片拿回大陆，会有麻烦。大陆女青年说：“两岸文化封锁之后，我都很难知道（真实情况），来台湾也想了解真相”。即将返回大陆的她购入许多电子书，准备回大陆后好好阅读。

提及香港发生抗议，大陆青年有新的反思。她告诉BBC中文说，在大陆看电视，只会觉得很扑朔迷离，不晓得为什么香港年轻人会突然变成暴徒，搞不懂前因后果。

甚至来台湾时，家人也一度紧张，要她注意，说“香港在暴乱”。讲到这里，她无奈地长叹一声，说不知道回去怎么跟家人沟通。

香港侨生陆天赐有同感，不过他讲的资讯鸿沟在香港。他说香港也有很多老一辈只锁定一个电视台来看，只有一维视角，两代人更无法沟通。这与台湾近来爆发的所谓反“红媒”争议也有类似之处。

Image caption 不少台湾年轻人在台北连侬墙上留下声援香港的字句

中港台之间的通与不通

在台北连侬墙前，陆港台年轻人的一番邂逅与对话，话题最终转到两岸三地的文化与认知鸿沟上来。

大陆青年感叹认为，中港台因为政治因素而分裂，导致不必要的误解与仇恨，错失了相互了解与理解。他们说，自己相对通融想法在大陆是很边缘的，而多数人认为“（大陆）都很厉害。日子过很好，很潇洒，懂得吃，出国度假等等”，谈到政治，大家就都住口了。

前来张贴“香港加油”的台湾青年苏萱晏说，自己去过香港四、五次，认为港人外冷内热，多交朋友后都会卸下心防。她说，这次“反送中”居然激出这么多外冷内热的香港人，甚至变成内热的怒吼。她这次来连侬墙留言，就是想跟香港人一起经历这个历史性的过程。

道别时，中港台青年相互嘱珍重，在连侬墙前留下一连串祝福。

这场不期而遇的中港台青年对话，在不经意中开始，在兴犹未尽中结束。

留下的只是一种无形的，却嵌入每人心中的一点无奈与不安。