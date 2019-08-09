吉尔吉斯斯坦金矿冲突：中亚小国的恐华情绪背后

图片版权 Mirian Kadyrov (RFE/RL) Image caption 一场罕见的牧民与中国金矿工人的冲突在吉尔吉斯斯坦这个中亚小国成为连日讨论的焦点。

在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克（Bishkek）东南方约300公里的山峦间，一场当地牧民与中国金矿工人间罕见的冲突近日在这个中亚小国爆发，成为连日来媒体关注的焦点。

数以百计的牧民周一（5日）冲进了名为索尔通-萨雷（Solton-Sary）的金矿施工现场，该项目由中资公司中吉矿业所投资。牧民们与守护现场的中国工人发生争执，随后互掷石块，致47名中国工人受伤。

当天的冲突前，当地牧民与中资矿业公司已因环境问题进行了数周之久的拉锯战。中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆8月6日（周二）措辞严厉地要求吉尔吉斯斯坦严惩肇事者。该国的安全部门发表声明，警告公民不要分享有关这一事件的视频，理由是可能激起种族仇恨。

吉尔吉斯斯坦与中国新疆自治区一山之隔，但这个以穆斯林为主体的国家仅拥有620万人口，不到北京市人口的三分之一。它也是苏联解体后，经济发展水平在独联体国家中倒数第二。

图片版权 Getty Images Image caption 畜牧业是吉尔吉斯斯坦的重要产业。

中国经济的快速发展，尤其是近年提出的“一带一路”计划，帮助经济一度陷入瓶颈的吉尔吉斯斯坦看到希望。从建设横贯该国的达特卡-克明（Datka-Kemin）输电线路，到修复比什凯克崎岖不平的城市道路网以及连接该国南北的高速公路，中国的资金出现在吉尔吉斯斯坦很多重大项目中。

“采矿、农业和交通基础设施都是中国的主要投资方向，”哥伦比亚大学（Columbia University）哈里曼研究所总监亚历山大·库利（Alexander Cooley）对BBC中文说，吉尔吉斯斯坦是中国商品进入更广泛的中亚市场的贸易中转站，其与新疆接壤的位置也使其和中国的安全息息相关。

尽管大多数中国人对于吉尔吉斯坦感到陌生，但由于中国投资和影响力的不断递增，有关中国的议题在吉尔吉斯斯坦却家喻户晓。今年上半年，一场针对吉尔吉斯斯坦前高官的诉讼，进一步揭露了中国如何利用自身影响力拿下当地重要电厂项目，在吉尔吉斯斯坦引发震动。

周一的抗议发生后，吉尔吉斯斯坦政府迅速表态，暂停了中吉矿业的生产活动。总理阿比加齐耶（Mukhammedkalyi Abylgaziev）下令彻查冲突，副总理和内政部长前往现场呼吁民众保持冷静。

但牧民们依然态度坚决。他们要求当局立刻撤销该金矿的运营许可，并威胁如果当局拒绝，他们将自己拆除该金矿的设备。在过去近两个月里，他们一直指责中资公司的开采污染了当地环境，时不时的爆炸声让当地人感到恐慌。

愤怒情绪的快速发酵来自于上个月，当地社交媒体开始广泛流传牲畜死亡的视频。死亡的牲畜大多是绵羊，牧民指责中吉矿业生产中排放的有毒物质是导致牲畜异常死亡的罪魁祸首。

中吉矿业的官网显示，该公司隶属中国黄金集团公司。而后者是中国黄金行业唯一一家中央企业和最大的黄金企业，前身是成立于1979年的中国黄金总公司。

根据政府文件，中吉矿业2012年获得了这处位于纳伦（Naryn）地区索尔通-萨雷金矿的开发权，使用时间直到2030年，该公司还计划今年新设一个加工厂。

七月下旬，该公司同意向当地人支付部分牲畜死亡的赔偿，尽管当局对土壤和水质样本进行检测后，并未发现任何有毒化学物质或高水平辐射。结果显示，60%以上的动物死于肝脏、肺部等疾病，原因主要是不当的疫苗接种。

然而抗议仍在持续，甚至有网友建立了“抵制中国侵略”的专页，获得数千人点赞。"中国人从经济上入侵我们，为什么我们的土地也要让他们来践踏？"一名网友留言道。

“因为环境问题，吉尔吉斯斯坦的矿山开采所引发的抗议活动并不新鲜，”印第安纳大学（Indiana University）中欧亚学副教授玛丽安娜·坎普（Marianne Kamp）对BBC中文说。“但这次的激烈冲突显然在一个更大的担忧下，吉尔吉斯斯坦已经有很多关于中国投资的抱怨、中国的政治压力及很多能激起民族主义情绪的议题。”

玛丽安娜·坎普所说的抱怨，是吉尔吉斯斯坦国内日益强烈的针对来自中国投资的担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 中国主席习近平2019年6月访问吉尔吉斯斯坦，会见总统索隆拜·热恩别科夫。

在低廉的贷款利率诱惑下，中国几乎持有将近一半的吉尔吉斯斯坦外债——据统计，2018年吉尔吉斯斯坦的38亿美元外债中，有超过17亿美元来自中国，而这个数字在2008年仅为900万美元。中国也已成为吉尔吉斯斯坦最大的贸易伙伴和第二大投资国。

除了对债务风险的担忧，点燃更广泛抗议情绪的是中国被指参与操纵该国首都一座老旧发电厂重建项目的投标。2013年，吉尔吉斯斯坦官员将这项价值数亿美元的项目合同交给了一家名为特变电工（TBEA）的中国公司。《纽约时报》报道称，该国能源部和外交部收到了中国驻比什凯克大使馆的一封信。信中强烈“建议”特变电工作为“唯一执行方”。

然而，电厂项目在完工后不久就陷入瘫痪，导致首都的大半部分地区在1月严寒的天气里断暖或断电。负责调查案件的检察官表示，操纵投标和虚高定价将给吉尔吉斯斯坦造成1.11亿美元的损失。牵涉该案的前总理萨帕尔·伊萨科夫（Sapar Isakov）近期在一份声明中称，该公司“是中国政府决定的”。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年1月，比什凯克的一场反对所谓“中国扩张”的抗议集会。

“特变电工的丑闻更具有破坏性，因为它揭露了中国的偏袒和吉尔吉斯斯坦精英的腐败如何对当地社区带来灾难——让数十万居民在严冬受冻，”库利说道。他认为，吉尔吉斯斯坦民间对中国敌意的根源在于，很多人认为该国的精英被中国资金和“一带一路”腐蚀。

2019年1月，对中国日趋不满的民众连续两次在比什凯克举行集会。他们要求政府驱逐非法移民、限制移民数量，并对雇佣中国劳工的公司进行检查。集会的策划者被认为是名为“Kyrk Choro”（四十骑士）的民族主义团体。

吉尔吉斯斯坦当局先警告称，任何试图破坏与中国的关系的活动人士都会遭到严厉惩罚，但在第二次抗议之后，该国做出了一定妥协——宣布了一项职业保护政策，对本国公司设立雇用外国人不得超过20％的上限，并对雇佣外国人的公司额外征税。

尽管有这些不愉快，但中国与吉尔吉斯斯坦合作显然会继续增多。例如，为期三年的吉中天然气管道项目计划在今年年底启动，这将是土库曼斯坦到中国天然气管道项目的第四个分支，吉尔吉斯斯坦迫切希望从中分一杯羹。

“中国的能力足以推动吉尔吉斯斯坦同意它的各种要求。尽管不满情绪在蔓延，但吉尔吉斯斯坦几乎别无选择，”坎普副教授说。