图辑：中国军队在俄罗斯大练海上登陆 政治意味浓
- 2019年 8月 9日
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这个射击训练场距离世界冲突热点南海，波斯湾和加勒比海十万八千里，但是来自中国、委内瑞拉、伊朗等国逾百名海军陆战队员飞到波罗的海的加里宁格勒，演练登陆战术。这几个国家都与俄罗斯保持紧密的军事关系。在美俄对峙的这个时候举行国际军事比赛带有很浓的政治意味。
这些参赛陆战队员围绕障碍赛、求生赛、接力赛展开激烈角逐。此次参赛，中国军队参赛队全部使用俄方提供的武器装备和弹药器材。
海上登陆比赛要求陆战队员由海向陆突击，翻越障碍、濒海求生、两栖车辆协同作战，是对陆战队员两栖技能、团队协作和战斗精神的全面检验。
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