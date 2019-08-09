图辑：中国军队在俄罗斯大练海上登陆 政治意味浓

这个射击训练场距离世界冲突热点南海，波斯湾和加勒比海十万八千里，但是来自中国、委内瑞拉、伊朗等国逾百名海军陆战队员飞到波罗的海的加里宁格勒，演练登陆战术。这几个国家都与俄罗斯保持紧密的军事关系。在美俄对峙的这个时候举行国际军事比赛带有很浓的政治意味。

这些参赛陆战队员围绕障碍赛、求生赛、接力赛展开激烈角逐。此次参赛，中国军队参赛队全部使用俄方提供的武器装备和弹药器材。

海上登陆比赛要求陆战队员由海向陆突击，翻越障碍、濒海求生、两栖车辆协同作战，是对陆战队员两栖技能、团队协作和战斗精神的全面检验。

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉海军陆战队员努力穿越障碍。

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉陆战队员跳跃铁丝网。

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉陆战队有5000人。

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉陆战队员组成人梯，攀登电线杆。

图片版权 Reuters Image caption 中国陆战队员在沙滩上模拟运送伤员。

图片版权 Reuters Image caption 中国陆战队“伤员”被送往俄军医疗队。公开资料显示，俄罗斯海军陆战队目前有9000余人。

图片版权 Reuters Image caption 中国陆战队匍匐通过铁丝网。

图片版权 Reuters Image caption 中国海军陆战队3个旅的总兵力为14000人，另有兵力为4000人的支援和训练部队。

图片版权 Reuters Image caption 伊朗陆战队员搭人梯越障碍。

图片版权 Reuters Image caption 伊朗陆战队兵力为2600人。

图片版权 Reuters Image caption "海上登陆"项目要求陆战队员由海向陆突击，翻越障碍、濒海求生、两栖车辆协同作战，是对陆战队员两栖技能、团队协作和战斗精神的全面检验。

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