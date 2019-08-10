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8月第二周，两岸三地局势仍然紧张。香港《逃犯条例》修订引发的抗议浪潮不绝，示威者一方面在多个地点发起集会和罢工，警民冲突进一步加剧；另一方面，香港政府未有任何让步迹象，特首林郑月娥回答记者提问时强调，不会为停止暴力向示威者让步。

台湾方面，去年金马奖“统独”风波似乎延烧到今年。中国暂停影片和人员参与今年金马奖，而此前一周，中国暂停大陆赴台自由行，两岸关系进一步恶化。

国际方面，中美贸易战战火重燃后，中国人民币对美元汇率“破七”，美国政府认定中国正在操纵人民币汇率。这是美国25年来首次把中国列为汇率操纵国。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港示威“遍地开花” 罢工、集会后警民冲突再现

你的器材不支持播放多媒体材料 示威者8月5日发起罢工、罢课、罢市“三罢”行动，并在七个地区发起集会。集会后不久示威者与警察在多处发生冲突。

历经两个月，香港《逃犯条例》修订抗议进入“遍地开花”阶段，示威者周一（8月5日）发起罢工、罢课、罢市的“三罢”行动，并在金钟、旺角、黄大仙等7个地区发起集会。集会后不久示威者与警察在多处发生冲突。

示威者占路、打砸和涂损及香港警察射出的催泪弹、橡胶子弹和不断举起的黑旗，似乎成为这座城市的“新常态”。

2. 人民币破七：美国25年来首次把中国列为汇率操纵国

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中国人民币对美元汇率跌“破七”不久，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）发表声明称，美国政府认定中国正在操纵人民币汇率。这是美国25年来首次把中国列为汇率操纵国。

自从特朗普宣布将对几乎全部中国对美出口产品征收关税后，美中贸易战战火重燃。美国方面认为，中国通过人民币贬值，可以促进出口，抵消关税带来的影响。

3. 中国暂停影片与人员赴台参加金马奖：抵制还是忌惮

图片版权 CNA Image caption 台湾导演傅榆（左）拍摄的台湾“太阳花学运”纪录片《我们的青春，在台湾》夺得2018年金马奖最佳纪录片奖。她的获奖致辞被认为涉及“台独”言论，引发了一场不大不小的风波。

去年台湾导演傅榆在金马奖颁奖现场的一席得奖感言，引发“统独”争议，随后数度传出中国官方发出金马奖禁令，禁令周三（8月7日）正式公布。

金马奖被誉为华语电影的年度盛事，也是华人影视圈的指标性殊荣，如今遭到中国大陆当局颁布禁令，确定将不会有大陆电影人参与，影响层面极大。

你的器材不支持播放多媒体材料 金马奖导演傅榆回忆“台独”致辞风波

4. 美国枪击：13小时两场屠杀 特朗普枪支法态度成聚焦点

图片版权 Reuters Image caption 艾尔帕索居民在枪杀案后参加反仇恨游行，互相安慰。

8月3日及4日，美国在13小时内接连发生两起大规模枪击事件。两名枪手行凶的枪支都是通过合法渠道购买的。目前并未有迹象表明他们有精神疾病史。

BBC中文驻美记者冯兆音认为，刚发生的艾尔帕索枪击案中的种种迹象表明，枪手动机涉及白人国家主义，企图捍卫美国的“白人特质”。类似的针对特定族裔或群体的无差别枪击案，属于国内恐怖主义的范畴。

你的器材不支持播放多媒体材料 事发现场的室外监控画面显示，听到枪声的路人惊慌躲避。

5. 朝鲜遭“史上最严制裁” 金正恩多款豪车原来是这样来的

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朝鲜领导人金正恩走出国门高调亮相，其乘坐的奔驰车成为关注焦点。不过他坐的不是普通奔驰，而是梅赛德斯—奔驰系列中的顶级车——迈巴赫S600卫队（Maybach S600 Guard）和迈巴赫S62。

朝鲜正面临联合国制裁，而奢侈品明列在联合国对朝鲜制裁清单上。金正恩从何处买下这辆车耐人寻味。