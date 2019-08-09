日韩贸易争端 你需要知道的几件事

你的器材不支持播放多媒体材料 7月23日，韩国一名男子在街头砸毁自己的日本车，以示抗议。

中美贸易战尚未达成协议，日本与韩国之间也爆发贸易纷争，且在短时间内迅速升级。这种关系不仅影响两国经济，也让他们的邻国中国与二者最重要的盟友美国十分关注。

8月8日，日本自7月来首次批准向韩国出口高科技材料。而在此之前，日本已经宣布对向韩国限制三种高科技材料的出口，并将从本月28日起将韩国从信任贸易伙伴白名单中移除。

日本限制的高科技材料在韩国主要用于半导体及智能手机屏幕的生产，业界预料此举将极大打击三星等韩国重要企业及支柱行业。

一些韩国人对此十分愤怒，将责任归咎于日本。韩国总统文在寅8日表示，日本破坏了对自由贸易秩序与国际分工的信任，批评这种做法会损害日本信誉。

而日本首相安倍晋三则称，问题的关键在于“信任”，以及国家之间是否可以遵守对彼此的承诺。

始于历史纠纷

图片版权 Getty Images Image caption 8月1日，韩国人举行示威，反对日本对韩国的贸易限制。图中示威者手举“No安倍”字句标语。

韩国与日本1965年正式建立外交关系，建交文件涉及二战期间日本征用的韩国劳工赔偿问题。根据协议，日本向韩国赔偿价值3亿美元资金，并延长了2亿美元的低息贷款。协议同时指出，所有索赔已经得到“最终彻底解决”。

时任韩国总统朴正熙及其政府将这笔资金用在了韩国的工业建设中，但并非所有韩国人都对这个协议满意，不少二战受害者一直坚称协议无效。2018年底，韩国大法院裁定，几家日本公司须向二战期间被日本强制劳役的韩国人另外进行赔偿。

日本政府认为韩国此举破坏了两国建交文件协议。但韩国法院认为，劳工受害者可以以反人类罪提起诉讼，向“与殖民统治直接有关的日本企业”索赔，而两国协议中没有涉及此类诉讼权利的规定。

今年七月，日本政府针对韩国支柱产业所需材料出台出口限制。日本称此举是因为出口至韩国的相关敏感材料出现“管理不当”等问题，且与国家安全有关。日本媒体报道称，发现敏感材料氟化氢出口至韩国后有部分再被转运至朝鲜，而韩国政府则表示韩国一贯严格执行安理会涉朝决议，严格限制向第三国非法输出战略物资。

天普大学（Temple University）日本校区现代亚洲研究院主任罗伯特·杜加里克（Robert Dujarric）称，应该没有人认为日本的出口限制与韩国法院的判决无关。

氟化氢可用于生产化学性武器，也是生产智能手机与芯片的重要材料。除氟化氢外，日本限制的三种产品还包括光致抗蚀剂与氟聚酰亚胺。

可能影响全球电子产品供应链

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日本是氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的最大的生产国，产量在全球占支配地位。这三种材料对芯片与显示屏生产至关重要，而这也是韩国的重要产业。IHS Markit数据显示，韩国科技巨头三星电子与SK海力士（SK Hynix）的产品占去年全球存储器元件总量的60%。

日本的出口限制不仅会影响韩国经济。BBC驻首尔记者劳拉·比克（Laura Bicker）报道称，全球智能手机、笔记本电脑与电视所需的半导体与显示屏超过一半为韩国制造，出口限制可能会使这些产品价格上升，同时或会影响全球电子产品供应链。

星展银行经济学家马铁英表示，苹果、华为与索尼等电子产品生产商都可能受到影响。

与此同时，一些愤怒的韩国人开始发起抵制日货行动，范围包括啤酒、服装甚至赴日旅游。据日本媒体报道，由于受到韩国消费者抵制，日本服装品牌优衣库（Uniqlo）已计划关闭一家在首尔市中心的专卖店。而日本车在韩国的销售量也在7月明显减少。

美国会否介入调停？

图片版权 Getty Images Image caption 图中韩国超市标语标注：本超市不卖日本产品。

作为美国在亚洲最重要的两个盟友，日韩之间的贸易摩擦也会带来政治风险。BBC记者比克表示，美国对朝鲜的极限施压政策需要日韩携手配合，同时也需要以此来对抗中国与俄罗斯之间日益巩固的同盟关系。

韩国已经表示，可能考虑终止日韩间的军事信息分享协议，以作为应对措施。

如果关系继续恶化，美国可能会介入调停。美国国务院负责日韩事务的副助理国务卿马克·卡纳佩（Marc Knapper）8月7日表示，日本与韩国关系恶化对两国均有影响，日韩必须停止让地区矛盾继续影响三国关系。

上月，俄罗斯与中国派出六架战机靠近日本与韩国领空飞行，卡纳佩指此举是对美日韩三国的“直接挑战”，认为中俄两国是在利用日韩现阶段的摩擦纠纷。

他表示，日韩需要对破坏双边关系的政治决策做出“自我反省”。

与此同时，中国普遍将日韩贸易矛盾视作中国的机会，认为中国可以争取日本对韩贸易中的一些分量。