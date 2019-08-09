图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普重申，不会再与华为做生意

美国总统特朗普周五（8月9日）重申，（美国）不会再与华为做生意。几乎与此同时，华为自身研发的操作系统鸿蒙也正式亮相。美中贸易战转变为全面对抗的趋势日益明显。

特朗普说：“我决定了，不与华为做生意事情就简单多了……当然，这不意味着假如能谈成贸易协议我们不会再（就华为）同意做些什么。”

“我们还在和中国谈；我们还没有准备好谈成某种协议，但我们会走着瞧……中国想达成协议，但我还没有准备好呢。欺负我们25年了。我还没完呢。”

在特朗普发表上述讲话前，美中贸易战升级。继美国宣布向剩余3000亿美元价值的中国出口商品征收10％关税之后，中国宣布停止购买美国农产品，并允许人民币对美元汇率“破七”——也就是突破维持多年的１美元兑换７元人民币的心理大关。美国其后认定中国为”汇率操纵国“。

特朗普的讲话加剧了证券市场的避险趋势。特别是美国的半导体科技企业，纷纷股价下挫。美光科技（Micron Technology）股价下跌3％；超微半导体（AMD）下挫２％等等。华为是上述美国公司的主要客户之一。

华为鸿蒙亮相

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在中美贸易战阴影下，中国电信巨头华为正式公布自有的物联网操作系统鸿蒙，以备美方可能封杀中国使用手机系统安卓的局面。

正如业界预料的那样，华为技术有限公司常务董事余承东在中国东莞松山湖基地举行的2019全球开发者大会上正式推出其自有物联网操作系统鸿蒙。

鸿蒙本来是华为为物联网开发的工业自动化系统，设计用于自动驾驶，远程操作医疗环境等智能系统。

这次华为发布的鸿蒙在国际上的名称是和谐OS系统。余承东表示，它将给世界带来更多的和谐和便利。

由于中美贸易战升级，美国可能对中国断供手机安卓系统，在这一背景下，华为可以将鸿蒙用于手机，取代安卓。

华为还公布了鸿蒙内核及OS的演进路标，并将在2019年首发的智慧屏产品中率先使用鸿蒙 OS 1.0。未来3年，除完善相关技术外，鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。

图片版权 Getty Images Image caption 华为表示，鸿蒙是物联网操作系统，随时可以在美国封杀时替代手机安卓系统。

在“鸿蒙”中求“和谐”的华为

BBC中文驻美记者 冯兆音

在过去几个月内，华为在美国的供销前景犹如坐上了过山车。

5月，美国政府从出口与进口两方面对华为施以限制。总统特朗普签署行政命令，禁止美国公司使用有害美国国家安全的电信设备，暗指华为；美国商务部将华为列入实体名单，要求美国供应商与华为做生意前必须先取得许可。

在6月底“习特会”后，曾传出消息称，美国有意批准一些公司重启与华为的业务往来。特朗普9日的表态，彻底推翻了这一猜测。他说，美国目前不与华为做生意，但不排除达成贸易协议后，能出现转机。特朗普指，包括参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer） 在内的民主党人，十分支持他的中国政策。“舒默说他爱我的中国政策，不是喜欢，是爱。”

值得一提的是，华为新系统名为鸿蒙，指的是盘古开天辟地前，世界的混沌元气。它的英文名是“Harmony”，意为和谐。

在中美以牙还牙的斗争态势下，对于未来充满未知数、祈求和谐的华为来说，这两个名字显得再应景不过了。

中美贸易战中的未雨绸缪

鸿蒙系统对华为这家科技集团的生存至关重要。

因为美国可能禁止美国公司向华为销售技术产品，取消其对谷歌安卓操作系统的访问权限。这使得华为亮出了所谓的备胎鸿蒙。

余承东表示，鸿蒙系统是一个面向未来的操作系统，与安卓和苹果iSO系统完全不同。他表示，这一新系统更流畅、更安全。

他表示，推出鸿蒙并非是取代手机系统安卓，但如果美国禁止华为使用安卓，华为将立即用鸿蒙取而代之。

华为2019年年底推出的新款手机Mate 30 Lite可能将成为使用鸿蒙的首款手机。

贸易战加剧

图片版权 Getty Images Image caption 华为设计的鸿蒙原来主要是用于物联网，包括智能穿戴用品和自动驾驶车辆等设备，但可以用于手机。

华为设备被指涉嫌安全风险而一直受到全球各地的审查，但华为否认其产品有安全风险这一说法。

一些国家指责华为设备可能被中国用于监控，但华为强烈否认这些指控。

2019年8月初，美国政府又颁布临时规定，禁止美国联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

禁令定于2019年8月13日生效，在最终版本发布之前，将会有60天时间开放各界评估。

华为在5G技术上已经领先于全球各大开发商。华为表示，已在全球获得50份商用5G合约，并将超过15万个基站运往全球市场。

尽管面对美国的压力华为基本上仍持乐观态度，但该公司也发出了一些警告。2019年6月，华为创始人任正非表示，在之前一个月里，华为手机的国际销售额下降了40%，对其年收入影响高达300亿美元。