图片版权 Reuters Image caption 爱泼斯坦原本正在等候审讯。

正在狱中等待接受性交易案审讯的美国金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）日前被发现死在囚室内，目前美国联邦调查局（FBI）已经正式展开调查。

他的尸体于周六（8月10日）在纽约一处拘留设施内被发现。

上月，爱泼斯坦被指曾试图自杀，他当时在其囚室内被发现处于半昏迷状态。

他的死讯传出后，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示，爱泼斯坦不能再对其他人犯罪了，这“实在过于简便”。

“我们很多人都想知道的是，他到底知道什么，”白思豪在艾奥瓦州面见记者时说。他目前正在争取成为民主党总统候选人。

“还有多少其他百万和亿万富豪参与了他所牵涉的非法活动？”

“好吧，这些信息不会跟着杰弗里·爱泼斯坦一起死去，这些同样需要调查。”

随着爱泼斯坦死亡，围绕他和此宗案件的各种阴谋论亦随即浮出水面。

66岁的爱泼斯坦在上月否认操纵性交易的控罪，之后一直被扣押，不予保释。

在他死亡前一天，数百页的法庭档案公开，当中透露了针对他和其他著名人物的新指控。

曾自杀未遂

爱泼斯坦于上周六在纽约市的大都会惩教中心（Metropolitan Correctional Center）被发现昏迷，不久后宣告死亡。大都会惩教中心被认为是全美国最安全的监狱之一。

上月，被拒绝保释之后不久，爱泼斯坦在囚室内被发现颈部有伤，之后被送往医院。狱警之后一直就这宗怀疑企图自杀事件进行调查。

关于此后爱泼斯坦是否有受到自杀监视，不同报道有不同的说法。《纽约时报》报道指，他之后处在被监视状态，但是在他死亡一个多星期，监视模式停止了。

白思豪表示：“他怎么可能没有受到特殊的保护？这里到底怎么一回事？我想那是一个我们必须得到全面答复的问题。”

图片版权 Reuters Image caption 爱泼斯坦的尸体被送至曼哈顿一家医院。

在一封写给司法部长巴尔（William Barr）的信中，共和党参议员本·萨斯（Ben Sasse）表示，有人必须“人头落地”，指有人须对事件负责。

“司法部失灵了，而今天，杰弗里·爱泼斯坦的同谋者们会觉得，他们或许刚刚得到了最后一次甜蜜的服务，”萨斯在信中说。

“司法部里的每一个人——从你们司法部总部的人员一直到夜班狱警——都知道这个人有自杀的危险，而他所知道的黑暗秘密是不能跟着他死去的。”

司法部长指，有一些“严重的问题必须解答”。巴尔还表示，他对于爱泼斯坦的死亡感到“震惊”，并表示司法部已经展开了自己的调查。

“他又一次走了捷径”

另一方面，爱泼斯坦案中牵涉的受害者也对他不能接受审讯而表示失望。在一份声明中，珍娜－丽莎·琼斯（Jena-Lisa Jones）表示：“我一想到他再次认为自己高于我们，并且走了捷径，我就感到极度愤怒和伤心。”

另一名涉案受害者珍妮弗·阿罗兹（Jennifer Araoz）向美国全国广播公司商业频道（CNBC）表示：“我很生气，杰弗里·爱泼斯坦不再需要上法庭面对被他侵害的幸存者。”

“我们都要带着他所作所为造成的伤痕来度过余生。”

其中部分受害者的律师丽莎·布鲁姆（Lisa Bloom）表示，她仍然会为当事人争取赔偿。

“我们更希望他活着面对司法审判。我们针对他物业的民事诉讼仍会继续，受害者因他而受到的终身损害，理应得到报偿。”

“我曾和当事人一起，听他们哭诉自己的人生如何被永远改变，”布鲁姆向微软全国广播公司节目（MSNBC）表示，“她们值得获得赔偿。”

纽约南区检察官乔弗里·贝尔曼（Geoffrey Berman）表示，爱泼斯坦的死讯“令人不安”。

他在一份声明中表示，深切意识到这一消息可能成为受害者通过法律手段获得公义的又一个障碍，但是“我们仍然承诺会代表你们，而我们的调查……仍然在继续。”

他的控罪

爱泼斯坦被指控在2002至2005年间，支付金钱给未满18岁的女性，让她们在他位于曼哈顿和佛罗里达的豪宅内进行性行为。

今年7月6日，他在乘坐私人飞机在新泽西州着陆后被捕。2008年，他就曾在一宗具争议性的秘密认罪协议中避免了相似的指控，转而承认一项较轻的控罪。

图片版权 Reuters Image caption 爱泼斯坦原本可能面临45年监禁。

该项协议在最近数周受到强烈质疑。上月，美国劳工部长亚历山大·阿科斯塔 （Alex Acosta）因为牵涉其中而辞职。

检控官还指控爱泼斯坦在审讯前向两名可能的证人支付了巨额金钱，审讯原定于明年进行。

假如被判有罪，他原本可能面临长达45年的监禁。

杰弗里·爱泼斯坦其人

爱泼斯坦出生于纽约，在进入金融业之前，他曾是一名教师。

在遭受刑事检控之前，他最为人所知的是他的亿万财富以及和众多社会名流的关系。

他经常被看见与富豪或权贵人物社交，当中包括美国总统特朗普（Donald Trump）、前总统比尔·克林顿（Bill Clinton）以及英国王子安德鲁。

2002年，《纽约》杂志的一篇人物报道当中，特朗普说爱泼斯坦是一个“够意思的人”。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普曾称赞爱泼斯坦是个“够意思的人”。

不过，特朗普后来说，两人在“12还是15年前”就翻脸了；上月，他又重申，他“不是杰弗里·爱泼斯坦的粉丝”。

关于爱泼斯坦的财富，各种报道不一，而他位于维尔京群岛的公司并没有公开任何纪录。

爱泼斯坦案年表

2002年－最近这宗案件中所指的侵害，最早发生在这一年。

2002年10月－特朗普接受《纽约》杂志访问时表示，他认识爱泼斯坦已经有15年，他认为他是一个“够意思的人……甚至有人说他和我一样喜欢美女，而且都是偏向年轻的”。

2005年－其中一名被指受到爱泼斯坦侵害的14岁女孩向棕榈滩警方报称受害，引发了第一次调查。

2006年5月－爱泼斯坦被控与未成年人发生非法性行为，那一年稍后，案件被移交联邦调查局。

2007年－美国佛罗里达州检察官亚历山大·阿科斯塔与他达成认罪协议；他承认两项教唆卖淫罪，其中牵涉一名未成年人，但他免于受到操纵性交易的指控。

2008年6月－爱泼斯坦被判入狱13个月，他被关押在一个县级监狱；他被允许外出工作，每天最长12小时，一周六天；不过，他工作时必须登记声明自己是一名性侵者。

2017年4月－阿科斯坦被现任总统特朗普任命为劳工部长。

2018年11月－《迈阿密先锋报》（The Miami Herald）发表了一份有关爱泼斯坦的爆炸性调查报告，当中还调查了认罪报告以及数十名被指受到侵害的女性。

2019年7月－爱泼斯坦被捕，罪名是一项新控罪，指他操纵性交易；爱泼斯坦否认控罪，而阿科斯坦则辞职。