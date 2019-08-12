克什米尔危机：中国一带一路战略面临新挑战

图片版权 EPA Image caption 印度在修宪废除印控克什米尔自治地位前早已派出上万军警进驻。目前对该地实行全面军事化封锁，中断了几乎所有公共通讯。

印度修改宪法取消印控克什米尔地区的自治地位，引发印巴重大外交危机，可能威胁地缘政治格局。中国的“一带一路”旗舰项目“中巴经济走廊”也被罩上阴影。

印度此前已经派出上万军警和特种部队，对穆斯林人口占多数的印控克什米尔实施了70年以来最严厉的军事封锁、高压维稳的举措，修宪宣布后立即中断当地公共通讯网络，封锁公路干道，印度安全部队接管印控克什米尔首府斯利那加城防。

当地很多民众陷入恐慌，随后数千民众上街抗议，被印度军警暴力驱散。

巴基斯坦对印度此举随即做出强烈反应。巴基斯坦总理伊姆兰·汗警告印度的决定是种族清洗，并称这可能导致爆发两国全面武装冲突。

巴方驱逐了印度驻巴高专（大使），宣布不再派出驻印度高专，中断两国双边贸易和重要的铁路交通。

随着印巴双方在克什米尔实际控制线两边的军事对峙态势更加严峻，联合国秘书长古特雷斯发表声明对克什米尔局势的变化保持关注，同时呼吁印巴两国保持最大限度的克制。

你的器材不支持播放多媒体材料 印度巴基斯坦冲突：夹在冲突中间的克什米尔平民

印度废除“一国两制”

在1947年印度巴基斯坦分治时，克什米尔争议已经导致两国间的第一次战争。在联合国调停下，克什米尔一分为二，实际控制线将其分为巴控和印控两部分。

由于分治时克什米尔统治者要求加入印度，但印控克什米尔的主要人口均为要求加入巴基斯坦的穆斯林，于是印度建国后宪法第370条规定，克什米尔拥有自己的法律和旗帜，除了外交、国防和通讯以外，一切事务独立自主，非克什米尔人不可成为当地永久居民。这成为印度版的“一国两制”。

从客观角度看，克什米尔成为印巴两国矛盾的一个缓冲区。

图片版权 Abid Bhat Image caption 印度在全面封锁印控克什米尔前要求所有外国游客离开此地。

但以民粹主义政策迎合激进印度教徒选民的总理莫迪在竞选连任时就做出承诺要修宪，取消印控克什米尔自治地位。在其以压倒优势获得连任后，即采取了被很多评论人士称为火中取栗的这一政策。

关键在于，这一政策变化会给印度带来什么好处？通过废除宪法第370条，印度人民党政府自动使印度公民能够在克什米尔永久定居、购买土地、在当地政府任职，并获得教育奖学金。但这并不符合当地人的利益，立即受到印控克什米尔一些政治领导人的抨击。而在外交上，它立即侵犯了比邻印控克什米尔的巴基斯坦和中国的利益。

对华争议

图片版权 Reuters Image caption 印度废除印控克什米尔地区的自治地位激起巴基斯坦民众的大规模抗议，因为巴基斯坦穆斯林一向认为与占克什米尔人口绝对多数的穆斯林有着不可分割的共同宗教和国家情怀。

印度这次废除克什米尔自治地位举动的出师之名是建立“拉达克中央直辖区”和“查谟-克什米尔中央直辖区”，把中巴边界部分地区划入，将中国也牵扯进了这场争议。

中国外交部发言人华春莹批评印度此举损害中国的领土主权，并且强调中国一直反对印度把中印边界西段的中方领土划入印行政管辖范围。中国不承认印度修改法律的效力。

巴基斯坦外长库雷希在印度修宪后，专程紧急访华，获得了中国反对印度单边行动、将在国际上支持巴基斯坦政治解决克什米尔问题的承诺。

印度外长苏杰生随后也赶到北京，但印度声称有关举动是印度内政，旨在消除克什米尔地区的分离主义和恐怖主义。

不过，印度欲完全加强控制克什米尔的实际举措一旦成功，长远来看必将影响到印度有主权声称的、但由中国控制的、分属新疆西藏的阿克塞钦地区，实际影响到北京的利益。

反制一带一路？

图片版权 Abid Bhat Image caption 印度军警在印控克什米尔首府斯利那加街道上拉起铁丝网封锁道路，禁止人群聚集和自由通行。

近年来，中国一直致力于通过修桥铺路、促进经济合作发展进而结朋交友的一带一路政策。虽然过去中印曾爆发边境冲突，但中国重视印度这个南亚新兴经济体的作用，一再试图拉拢印度参与一带一路。为此也尽力避免像过去一样在印巴矛盾中偏向巴基斯坦。

而有国际观察人士认为，在1962年边境冲突中惨败的印度则对中国抱有疑虑甚至敌意。印度一些人士也非常相信中国一带一路在南亚东部和南部缅甸、斯里兰卡、马尔代夫、在南亚西部巴基斯坦甚至阿富汗的不断推进，形成了对自诩南亚领袖的印度包围的印度洋珍珠链战略。因此，印度成为东方拒绝参加一带一路的唯一大国。

有关人士称，中巴经过巴控克什米尔的中巴经济走廊建设不断进展，印度更加忧虑担忧。因此，印度这次强行单边改变印控克什米尔现状，可能是对中巴经济走廊做出的一个反应。

Image caption 中巴经济走廊受到印度明确反对。

未来值得关注的一个焦点是，印度能否处理好长期以来因为宗教种族矛盾骚乱不已的印控克什米尔局势，包括这一涉及到巴基斯坦国民情绪的敏感问题。修宪易，收服人心难。