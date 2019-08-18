叙利亚难民逃到加拿大后支援难民的故事

图片版权 Courtesy Hassan al-Kontar Image caption 哈桑·康塔尔（Hassan al-Kontar）

哈桑·康塔尔（Hassan al-Kontar）在吉隆坡国际机场滞留七个月后，成为世界闻名的“机场人”。他去年在加拿大获得了庇护，如今要回报社会，致力于帮助200名难民找到新家园。

这名38岁的男子最初意识到马努斯岛和瑙鲁寻求庇护者的问题，是因为有人在社交媒体上与他联系，向他解释情况。

那时，他正在网上记录他自己的困境——2011年叙利亚战争爆发后，一系列事件让他束手无策，随后他滞留在马来西亚机场数月。

如今，他住在加拿大，成为了有关难民和安置问题的倡导者。

他与加拿大两个非营利组织合作——加拿大关怀协会（Canada Caring Society）和马赛克（Mosaic），两家组织都致力于难民安置工作。它们正努力通过私人赞助的形式将目前在马努斯岛和瑙鲁的200名难民接到加拿大。

这项新发起的举措被称为“未被遗忘的行动”，该行动得到澳大利亚难民委员会和国际特赦组织的认可。

“我们正在努力为绝望的人带来希望，”康塔尔在英属哥伦比亚的家中告诉BBC记者。

自2012年以来，澳大利亚依据一项具有争议的政策，将乘船抵达的寻求庇护者移至瑙鲁或巴布亚新几内亚马努斯岛，该政策旨在阻止更多寻求庇护者的到来。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 澳大利亚将寻求庇护者送往马努斯岛收容的做法引起许多批评。

堪培拉坚决阻止让这些人在澳大利亚定居，即便有的人获得难民资格。

这一项获普遍支持的政策被合理化为符合人道主义，因为它能防止人口贩运和海上死亡。

但联合国和其他人士表示，岛上的寻求庇护者的人权经常受到侵害，包括性侵和人身攻击。医生也就寻求庇护者的心理健康危机提出越来越多警告。

虽然寻求庇护者不必再经历正式拘留，他们实际上却无止境地处于边缘状态——他们在收容中心一眼望不到头。专家们说，寻求庇护者因此极有可能做出自残行为。

人权观察今年7月表示，有难民根据一次性协议被送往美国，但岛上仍有大约800人，是2013年以来人数最多。

澳大利亚过去二十年来不断有关于边境管控的高度政治化辩论。新西兰提出接纳150名难民，澳大利亚至今仍拒绝这项提议，理由是这样做会打开了通往澳大利亚的“后门”。

康塔尔对这种情况深感不安，并与加拿大关怀协会的志愿者劳丽·库珀（Laurie Cooper）交流了这一情况。库珀当初帮助他来到加拿大。

库珀说，某天晚上，她把马努斯岛和瑙鲁去年五月时“令人绝望的状况”告诉了她女儿。

当时澳大利亚大选刚刚结束，许多寻求庇护者希望政府改届能够帮上他们，但在任的政府依旧掌权。

新闻发布后就有几宗寻求庇护者企图自杀未遂的案件。

她回忆，那晚对自己的女儿大声说：“该死的，我们应该赞助那里所有人。”

库珀第二天早上醒来时，意识到这是个好主意，而康塔尔也这么认为。

“这些人被称作马努斯岛被遗忘的人，没人有帮助他们的方法。我突然意识到，正因我们在加拿大有一个极好的私人赞助项目，如果我们能筹到钱的话，就有方法帮助他们了，”她说。

图片版权 Getty Images Image caption 瑙鲁距澳大利亚东北部约3000公里。

自20世纪70年代起，加拿大允许公民个人和授权的赞助团体为新移民提供食物，衣服，住房和融入加拿大社会的所需基本物质，来直接赞助难民。

“未被遗忘的行动”背后的组织团体将筹集资金，赞助和支持难民在加拿大的第一年，并培训志愿安置小组，在难民抵达时为他们提供必要的支持。

根据加拿大赞助协议，需要为每名难民筹集16,500加元（12,500美元; 10,300英镑），以支持他们12个月的生活，这意味着这些组织团体总共需要筹集330万加元。

迄今为止，澳大利亚支持这一项目的公民已筹集超过10万加元。

康塔尔说：“我们发布这项计划并不是为了公开羞辱或使澳大利亚政府难堪，也不是要向其施压，这不是我们的意图。”

“我们是献出我们的友谊，鼓励他们做正确的事。”

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这些组织向那里的难民宣传，让难民登记，如果他们有兴趣到加拿大安家，超过200人已经进行登记。 该团体计划首先关注那些目前没有其他选项，不具备资格在其他地方重新安置的人。

他们将在资金到位后开始提交申请，但重新安家之前可能需要等待长达两年，但库珀说，他们可能会要求加拿大政府加快处理这些案件。

难民来自伊朗，缅甸，阿富汗，斯里兰卡，巴基斯坦和伊拉克等国家。 其中还有一些无国籍人士。

康塔尔说，他知道在不稳定的状态下生活有多难受，他想让寻求庇护者对美好的未来怀抱希望。

“我希望他们坚持自己的立场，保持信仰，并且相信我们，”他说，“他们没有被遗忘，这是肯定的。”

杰伊·萨维奇（Jay Savage）对此文亦有贡献