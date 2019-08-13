印度是否已将克什米尔推上了不归路

图片版权 Reuters Image caption 印控克什米尔首府斯利那加妇女儿童上街抗议印度政府取消克区自治地位。

印度修宪取消印控克什米尔地区的自治地位之举，是一项充满挑战的决策。

2019年8月初，印度议会以多数票通过印度联邦政府的决定，取消印控克什米尔地区的自治，将其划分为两个联邦直辖区：查谟和克什米尔，以及拉达克。联邦直辖区的自治权要少得多，基本上受德里的直接统治。这一决定10月底生效。

印度政府是如何做出这一决定呢？这一决定会给印度带来什么后果？伦敦经济学院国际和比较政治学教授苏曼特拉·博斯（Sumantra Bose）从人口成分等角度分析了克什米尔问题现状，并与现代国际历史上的类似情况做出比较。

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废除自治地位的由来

印度政府的决定满足了印度教民族主义者的要求，他们早在20世纪50年代就要求废除印度宪法给予克什米尔自治地位的第370条。

70年来，印度教民族主义者一直强烈谴责宪法第370条是印度姑息唯一穆斯林占多数的邦的一个例子。这种对第370条的反对，也符合印度教民粹主义者的意识形态信念，即印度应该是一个大一统的和中央集权的民族国家。

所以，印度教民族主义者一直试图重整印控克什米尔的管理权问题。一些印度教民族主义政党提出过将印控克什米尔划分为不同部分的方案，其中都包括一个有印度教徒占人口多数的区域。

而目前莫迪政府声称宪法第370条规定的自治是查谟和克什米尔分离主义的根源的说法是不符合实际的。

仅有象征意义

从上世纪50年代中期至60年代中期印度中央政府对克什米尔实施的统一性措施，已经在很大程度上剥夺了克邦自治权。

20世纪60年代中期之后，在第370条保护下的内容基本上仅具有象征意义，包括：拥有一面邦旗，基本上是纸面文字的20世纪50年代的邦宪法，以及1846年至1947年查谟和克什米尔的王公时期遗留下来的本邦刑法。

但克什米尔禁止外来者购买该邦的土地或财产，并保证该邦居民享有工作优先权的条款继续适用。不过，这种规定并非查谟和克什米尔独有。包括印度北部希马查尔邦、旁遮普邦等在内的一些印度邦都对当地居民有非常类似的保护。

克什米尔分离主义以及1990年叛乱爆发的起因，实际上是印控克什米尔对上世纪50年代中期至60年代中期其自治被削弱的一个反弹。德里和德里的傀儡地方政府的勾结，将查谟和克什米尔变成一个由警察控制，由严厉法律统治的地方。

而印度现政府剥夺查谟和克什米尔的自治邦地位并肢解它，这是独立后印度没有先例的举动。

图片版权 Reuters Image caption 印度废除印控克什米尔地区的自治地位激起巴基斯坦民众的大规模抗议，因为巴基斯坦穆斯林一向认为与占克什米尔人口绝对多数的穆斯林有着不可分割的共同宗教和国家情怀。

加深民族分化

在印度教政党的呼吁下，印度可能还在讨论进一步分割查谟和克什米尔的问题。这可能引发该地区印度教徒和穆斯林人口之间的分化。

在拉达克西部卡吉尔地区占据主导地位的什叶派穆斯林不满意他们被划入新的拉达克直辖区。由于过去自治权利的丧失，控制东部拉达克区的佛教徒以及查谟印度教徒的反应也被压制。

莫迪承诺，查谟和克什米尔地区将有一个发展和进步的光辉未来。他还说，不久将举行选举，组成查谟和克什米尔地区的立法机构(拉达克成为没有立法机构的直辖区)。

在克什米尔山谷和大多数查谟穆斯林中，任何这类选举都可能遭到抵制，并产生一个由印度人民党领导的无力地方政府。

莫迪政府的做法和过去印度政府对印控克什米尔的统治有两点不同。一是不再依赖过去由克什米尔山谷当地精英组成的中间人进行统治；二是不再需要以维护印度作为一个世俗国家从而需要将以穆斯林人口占多数的地区团结在印度之内的理由了。

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对比其它国家和新疆

但莫迪政府的做法可能是蛇吞象。

废除克什米尔自治的举措，可能有助于印度人民党在2019年10月份印度几个邦的选举，并可能暂时转移人们对印度经济下滑的关注。但这一激进做法，可能重新引起克什米尔冲突，使一触即发的印巴克什米尔矛盾难以控制。

许多民主国家也都有根深蒂固的分离主义冲突的地区。英国的苏格兰，加拿大的魁北克，西班牙的加泰罗尼亚等。

印度人民党政府的举措，类似于塞尔维亚米洛舍维奇政权在1989年所为，即单方面取消科索沃的自治权，并将警察统治强加给科索沃占多数的阿尔巴尼亚人。

但是，印度人民党政府对克什米尔的举措超出了米洛舍维奇对科索沃阿族人的意图：征服。

印度教民族主义政府似乎受到其意识形态影响，希望建立印度民族认同，最终将查谟和克什米尔反叛穆斯林同化。这种做法类似于中国政府对新疆维吾尔人采取的政策。

问题在于，印度教民族主义者也知道，印度不是一个威权的一党专政国家。所以，印控克什米尔的前景看来很暗淡。