还记得不久前一名印度男子在当地法院控告自己的父母，指控他们没有征得自己同意就把他生下来的故事吗？

这名27岁的印度人叫拉斐尔‧萨姆（Raphael Samuel）。他认为世上的孩子生下来就会受苦，因此“生孩子”不对。

无独有偶，一些主张人类不应该生育的反出生主义者（the anti-natalists，也叫反生育主义者）似乎越来越多，特别是在当今社交媒体时代，让反出生主义者可以在全世界推广和宣传这种理念，正在逐渐形成气候。

他们都是一些什么人，他们主张用什么手段让人们不繁衍后代呢？

反出生主义者面面观

Image caption 英国哈里王子并不是反出生主义者，但他表示，他和梅根最多要2个孩子。

其实，反出生主义这一概念早在古希腊就已经存在。19世纪的德国哲学家叔本华（Arthur Schopenhaue）就是反出生主义的支持者。

29岁的英国人托马斯就是反出生主义者。他认为人类不应该再生孩子，应该让人类逐渐灭绝。

在社交媒体脸书（FB）和红迪(Reddit）上，活跃着数十个反出生主义团体。他们有着数万名支持者。这些人分布在世界各地。

他们出于各种各样的原因，反对人类繁衍和生育，例如，有些是出于环境和人口过剩的考虑；有些是担心遗传疾病；有些人认为不要把孩子带到这个世界上来，让他们遭受苦难等等。

而且，这种思潮已经开始慢慢渗透到一些主流的讨论中。特别是最近英国哈里王子表示，他和梅根出于环境考虑，最多只要两个孩子。

托马斯第一次听说反出生主义是在社交视频分享网站YouTube上的讨论中，从此他就崇拜这种观点。

托马斯认为，人生没有任何意义。他还试图说服英国国民保健系统（NHS）的医生给自己做输精管结扎术，但没有成功。

非暴力主张

Image caption 托马斯本人曾表示过，如果能有一个红色按钮，按一下就能让全人类消失，他会毫不犹豫。

虽然反出生主义团体希望人类不应该再繁衍下去，但没有任何迹象表明他们具有暴力威胁。

不过，托马斯本人曾表示过，如果能有一个红色按钮，按一下就能让全人类消失，他会毫不犹豫。

他的这一想法当然极富争议，因为反出生主义者的一个重要原则是要让人自愿同意不要孩子，而不是用任何强迫手段。

柯克来自美国德克萨斯。他记得小时候妈妈曾说过，要不要生育孩子是个人的选择。但他觉得这没有道理，因为从孩子的角度来说，他们没有任何选择。

因此，从很小的时候柯克就觉得不应该生育孩子，让他们来到世上受苦，特别是没有人问你愿不愿意被生下来？

当然，许多人还是享受生命的。因此，柯克和大多数反出生主义者希望人们能够自愿不生孩子。

反出生主义者比较共识的一点是，希望那些本身有精神疾病的人群不要生育。

同时，他们对那些父母有精神疾病的孩子深表同情。

托马斯本人就承认自己也有抑郁症和精神分裂症。他还说自己家族有抑郁症遗传病史。所以，他说如果他有小孩，很可能也会患抑郁症而遭受痛苦。

与此同时，托马斯表示他们这些人也经常受到别人的歧视和不理解。

"有人开始说我们是疯子、神经病，"他说。但事实并非这么简单。

拯救地球？

Image caption 许多反出生主义者都热衷保护环境。

当然，近来的气候变化也加剧了有关人类对环境影响和破坏方面的辩论。因为，许多反出生主义者都热衷于环境保护。

来自菲律宾的南希女士是纯素食主义者，她认为要小孩是自私行为。她自己不用任何塑料产品，也积极主张保护动物和环境。

脸书上一个叫“愤怒的反出生主义者”团体还发起了一个请愿活动。他们希望把这一信息传达给联合国。至今，这一请愿已经征集到了近3万人的签名。

并非新生事物

出于环境原因主张不要小孩这一概念并非新生事物。英国一家慈善组织Population Matters多年前就提出过这一主张。

该慈善组织并不是反出生主义者。他们并不希望人类灭绝，只是强调可持续性，让人口和地球环境与资源能够更和谐共存。

但如果人口增加，就真会给环境带来灾难吗？对此，BBC人口事务记者赫加蒂表示，这很难说，因为没有人能预见未来。

但她说，随着经济发展和出生率下降，世界人口在80年后将稳定在110亿左右。

但至于地球是否能够承受那时的人口则无法得知，因为未来的几十年充满了变数，这些都是我们现在无法预测的。

批评与侮辱

Image caption 许多反出生主义者认为人口给环境带来巨大压力。

当然，在这些反出生主义者中也有一些暗流涌动。他们给有孩子的父母起一些不尊重的外号。

比如，一位反出生主义者在社交媒体上写道：“我一看到孕妇第一反应就是恶心，我恨大肚子”。

但这并不意味着所有反出生主义者都讨厌儿童。

前面提到的南希说，她自己很喜欢孩子。她表示，正是因为喜欢孩子才不愿意看到他们受苦。

她说，也许生育小孩能给自己带来一些欢乐，但一想到随之而来的更大威胁还是觉得不值得。

还有一些反出生主义者认为，战乱地区的人们不应该生小孩。因为，如果小孩出生在战乱地区的话，他们残疾的可能性更大。

也有人主张低收入家庭不应生育小孩。

托马斯同意战乱地区的人不该要小孩的主张，因为他不明白这些人生育孩子的动机。但他对低收入家庭要小孩更理解。他觉得虽然家里比较穷，不意味着孩子就不快乐。

南希则不偏不倚，她希望无论什么条件都不应该要小孩。

柯克的观点是“尽力而为”，“要与人为善，同时不要生育。”