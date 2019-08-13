中美贸易战：美国延迟执行部分对华关税，战火降温，市场欢呼

图片版权 Getty Images

美国贸易署13日宣布，部分对中国商品的关税将延迟执行，美中贸易战意外展露近来少见的降温迹象。

本月初，美国总统特朗普宣布，从9月1日起，美国将对价值3000亿中国商品加征10%关税。贸易署的最新声明指，针对手提电脑、手机、电子游戏机、玩具、电脑屏幕、鞋类服饰等商品的关税，将押后到12月15日实施。另有一些货品类别将豁免关税，贸易署引述“健康、安全、国家安全及其他因素”。

消息宣布后，美股各指数应声上涨，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数都上涨约2%。苹果公司的股票更录得5%升幅。

特朗普受访时解释，他决定延迟部分新关税，是因为圣诞节临近，以免部分关税会影响美国消费者。“然而目前关税（对消费者）几乎没有任何影响，”特朗普说。

众议院民主党议员刘云平则在推特上批评特朗普“再次说谎”。“美国并没有从中国获得数百万美元的礼物，美国进口商支付美国的关税，而非中国。”

这不是第一次美国延迟上涨对华关税。今年3月1日本是美国向中国加征关税的90天到期日，但在2月底特朗普在推特上宣布，谈判取得进展，因而推迟调整关税。特朗普也曾宣称，如果中国国家主席习近平不在G20大阪峰会与他会面，就会向中国商品加征25%关税。“习特会”最终成事，然而两国达成的和解与共识，随着美国宣布加税10%、两国掀起“货币战”而烟消云散。白宫的新举措会不会让友好气氛重回谈判桌？目前仍不得而知。

图片版权 Getty Images Image caption 假日期间繁忙的美国纽约商场，但关税可能使不少来自中国的商品从货架上消失。

给世界的圣诞礼物？

BBC中文驻美记者 冯兆音

美国之所以释出让步信号，一部分迫于国内商界压力。6月，美国企业代表们曾齐聚华盛顿的贸易署听证会，陈述对剩余3000亿美元中国商品征税，会对他们的生计带来极大打击。他们所在的行业五花八门，从服装和鞋类品牌、石油钻采业者、海鲜进口商到圣经出版商。

如果新一批关税从9月初开始实施，将直接打击圣诞假日的大量采购，影响到每家每户美国人圣诞树下的礼物。此次得到关税推迟的货品名单上，正是美国人的热门圣诞礼物类别。

另一部分似乎也是向中国释出好意，力求贸易谈判回到正轨。在贸易署发出声明之前，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）通话。双方似乎已就延迟加税事先沟通。