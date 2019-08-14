特朗普指香港情况“很严峻”，国会、学界表达忧虑

图片版权 AFP Image caption 一名旅客尝试通过示威者占领的出境大堂

近两个月来就香港问题甚少发表意见的美国总统特朗普，在8月13日评论说，香港的情况“严峻”。他在推特上发表连串推文，称他从美国情报部门得知，中国政府正把部队部署到香港。

他在推特上写道：“我们的情报部门得知，中国政府正把部队部署到香港边境。每个人都要保持冷静和安全。”

图片版权 Tweet

特朗普随即转发了近日在中国社交媒体上流传甚广的视频，其中显示大量武装警察在深圳集结。

此前，中国官媒《人民日报》在微博上曾发布相关视频，并引述相关法律指，武装警察参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件，明显暗示部队可能会被派到香港。

另外，当日在被问到对香港事态的看法时，特朗普对记者说：“香港的情况很严峻，很严峻。我们会观察接下来会发生什么，但我肯定一切都会解决的。我希望各方，包括中国，都能解决好（香港事态）。”特朗普这一避免明确表达立场的态度与他上个月关于香港的发言一致。他一直未发表过明确支持或反对香港示威者的言论。

图片版权 Reuters Image caption 周二晚，示威者与警察在香港机场发生冲突

在推特上，他还不点名地反驳中国对美国煽动香港示威的指控。

“很多人把正在发生在香港的问题怪在我与美国的头上。我无法想象这是为什么？”特朗普写道。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月13日

除此之外，特朗普还在推特上转发了示威者挥舞美国国旗的视频。类似的视频在中国媒体上，一直被当做是美国参与煽动香港示威的证据。特朗普还转发了防暴警察进入香港机场的新闻视频，来源是前福克斯电视台主播汉尼提（Sean Hannity）创立的媒体，其中一个标题错指进入香港机场的是“中国”防暴警察。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港警察进入机场驱散示威者时的混乱状况

而在两党争持的美国国会，对香港示威者的支持是难得一见的跨越党派的共识。

图片版权 Getty Images Image caption 佩洛西

美国众议院领袖、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）在推特上说，香港人正尝试拯救“一国两制”，批评香港警察在北京的支持下，将暴力升级。“如果我们因为商业利益而不谈论中国的人权问题，我们在世界各地都会失去道德权威。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SpeakerPelosi It is alarming to watch the #HongKong police with support from Beijing intensify their use of force against the protesters and label them violent criminals. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年8月13日

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @SpeakerPelosi The people of Hong Kong are trying to preserve the promise of One Country - Two Systems. If we don’t speak out for human rights in China because of commercial interests, we lose all moral authority to speak out elsewhere. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年8月13日

美国参议院多数派领袖、共和党人麦康奈尔（Mitch McConnell ）12日发表声明称，“暴力镇压是完全不可接受的。全世界都在看。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @senatemajldr The people of Hong Kong are bravely standing up to the Chinese Communist Party as Beijing tries to encroach on their autonomy and freedom. Any violent crackdown would be completely unacceptable. As I have said on the Senate floor: The world is watching. https://t.co/5VPm5P4PfB — Leader McConnell (@senatemajldr) 2019年8月12日

数十名研究中国的美国学者签署致国会的公开信，呼吁通过多位议员早前提出的《香港人权与民主法案》。信中提到，从最低程度的报告香港现状，到最高程度的取消香港特殊地位之间，美国政府需要更多的政策工具来处理美港关系。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @jwassers A letter to Congress re the Hong Kong crisis, signatures still being added (I've signed it as have a lot of other scholars working on East Asia) https://t.co/aGH6m4R2Bf — Jeff Wasserstrom (@jwassers) 2019年8月12日

签署人包括多位知名学者，例如纽约大学的孔杰荣（Jerome A. Cohen）、斯坦福大学的戴雅门（Larry Diamond）、哥伦比亚大学的罗安友（Andrew Nathan）等。他们表示，对近期中国和香港政府对自治和法治的蚕食“深感焦虑”。

华盛顿智库国际战略中心（CSIS）的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy）8月13日对BBC说，北京政府与示威者目前的态度皆十分强硬，而此时双方都需要冷静思考。“习近平需要意识到，情况还远远不到无法控制，而示威者也需要知道，他们仍有时间，而香港依然与中国其他地方十分不同。”

图片版权 EPA Image caption 过去几日，示威者集结在香港机场

中美近期就香港问题交锋的时间线