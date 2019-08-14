英国小伙352天成为徒步长江全程世界第一人

Image caption 来自英国威尔士的阿什·戴克斯历经352天成为徒步长江全程第一人。

长江是世界第三大河，亚洲第一长河，发源于青藏高原的唐古拉山脉的长江，一路横贯中国十数省份，最后从上海汇入东海。长江也被称为中华母亲河，历代文人墨客留下无数传奇与诗篇。

近日，有关长江的传奇又多了一点—— 英国一名90后青年阿什·戴克斯（Ash Dykes）徒步6400公里，历时近一年，成为步行游览长江全程的世界第一人。

威尔士小伙子

28岁的戴克斯是来自威尔士一个小镇的青年，他原本是潜水教练。去年夏天，他告别父母，前往中国开始他打算创纪录的徒步长江之旅。

他出发前接受BBC采访时说，此行不仅是想创下徒步长江世界第一人的纪录，更希望通过一路见闻，向世界展示中国自然风光和环境问题。

为了这次探险之行，戴克斯进行了两年的准备，不仅是体能训练，而且详细制定路线，并学习汉语。

他说：“我知道这次长江徒步将对我的体能和智力是巨大挑战，将途经不少人迹罕至的地区。但我相信我的训练和准备以及过去的探险经验将帮助我克服一切困难，我也相信好心的陌生人会伸出援助之手。”

图片版权 Ash Dykes Image caption 阿什·戴克斯说希望将一路上看到的中国自然风光展示给世界。

出师不利

“开始一段时间是最困难的。”戴克斯说。“长江源头的海拔高度是5100 米，是我家乡的高山斯诺登（Snowdon）的5倍，与攀登珠穆朗玛峰的大本营是同样高度 。”

他团队里有4个人在第一天就因为严重高原反应和担心野兽袭击而放弃。

“因此比我们出发时间比原计划延迟了两个月。当我们最终出发时，已经快冬天了，下雪，气温降到零下20度。由于天冷，狗熊从更加寒冷的山顶下来，我们简直就是它们的猎食目标。”

此前，戴克斯曾经有过多次探险历程，但他说，这次徒步长江是最艰难的。他说，在青藏高原的一段路途所遇到的困难简直难以描述，严酷的自然环境和野兽的威胁使他常常感到非常“脆弱”。

他们曾经被一群野狼追踪了很久，不得不靠放鞭炮吓走野牦牛，特别是那些准备饱餐之后冬眠的熊更是令人恐惧。

意外成为中国“网红”

如果说，徒步历险的艰辛是戴克斯预料之中的，在中国成为明星网红却是他始料不及的。

戴克斯说，他没有想到自己的徒步长江行在中国公众和媒体引起巨大反响。

“关于我的行踪有很多报道，我接受不少电视和杂志采访，参与拍摄纪录片，既有国际的，也有中国国内的摄制组。”戴克斯说，“我完全没有预料到这种情况，一下就火了。我的书被翻译成中文，我感觉这才是开始。”

图片版权 Ash Dykes Image caption 阿什·戴克斯的徒步长江行使他意外成为中国媒体明星。

戴克斯也不断在中国社交媒体上发布沿途照片和视频，数以百万计的中国电视观众和网民追踪他的行踪，热切关注这位徒步长江第一人的壮举。随着戴克斯的知名度渐增，各种国际和中国品牌也开始与他合作，甚至一些社交媒体网红与他共行直播。

他说，“一位年轻人跟我一起走了一段，直播引来160多万观众收看。我们也希望由此吸引更多人关注探险，并传递保护长江环境的信息。”

戴克斯说，他原先只是想向西方观众展示中国的自然风光，没想到很多中国人也惊奇地看到自己国家从未见过的自然景观。

他还借助自己的名气，与中国生物多样性保护和绿色发展基金会合作，让更多人关注长江污染和环保问题。“长江污染非常严重，不过在长江上游大约3000多公里河水十分清澈。”戴克斯说。

历经352天，从青藏高原的长江源头出发，他终于在8月12日抵达上海长江入海口，完成了世界上第一例徒步走完长江全程的历险，创造了历史。

图片版权 Ash Dkyes Image caption 戴克斯在马达加斯加丛林里。

全球探险经历

年轻的戴克斯实际上已经是富有经验的探险者。在长江徒步之前，他已经有过多次徒步探险经历，也不止一次创下探险纪录。

2014年，当时23岁的戴克斯独自一人无支持穿越蒙古，78天内翻越阿尔泰山，徒步戈壁沙漠，被当地人称为“孤独的雪豹”，创下世界纪录。

之后一年，他开始从南到北徒步马达加斯加。155天完成2574公里，穿越热带丛林和荒漠，攀登8座高山，期间还感染疟疾而住院5天，但他终于成为世界第一位穿越马达加斯加的人。

戴克斯说，“长江徒步是我所经历的最雄心勃勃或许也是最令人兴奋的旅程，因为一路上我还抽时间去沿途一些学校和公司讲演。我感觉非常有意义。我总是认为，通过艰苦努力，顽强意志和坚持不懈，任何事情都能成功。”