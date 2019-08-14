香港抗议：警察防暴装备与北爱乱局不为人知的渊源
- 2019年 8月 14日
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香港抗议已经旷日持久，全球各地的人们在看到警察与抗议者冲突的电视画面时，是否知道警察防暴所用装备和战术其实与英国竟然大有渊源？
香港警察在街头使用的催泪弹、橡皮子弹等防暴装备，多数是英国最早发明和使用的，甚至现在也有很多是英国制造的。
英国媒体称，自2015年以来，英国政府已经批准向香港特区政府出口了价值860万英镑的武器，包括催泪瓦斯、防暴盾牌、烟火弹药、间谍工具和其他可用于防暴的装备。
2019年8月正值英国镇压北爱骚乱50周年之际。
迫于国际上批评英国向香港警察提供防暴武器的巨大压力，英国前外交大臣亨特表示，除非得到有关武器不会被用于对内镇压的保证，英国将不再向香港出口防暴用武器设备。
不过，据多方媒体报道显示，至少在橡皮子弹、烟雾弹和催泪弹方面，香港警方应该已经储备了大量英国制造的装备。
英国50年前镇压北爱骚乱时可能没有想到，出兵最终变成英军历史上介入的历史最长的一场战争，直到2007年北爱和平协议逐渐落实，矛盾双方解除武装加入北爱地方议会，和平终于实现后，英军才得以撤离北爱。