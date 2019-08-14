图片版权 AFP Image caption 香港警察与抗议者在街头发生冲突，使用了催泪弹。

香港抗议已经旷日持久，全球各地的人们在看到警察与抗议者冲突的电视画面时，是否知道警察防暴所用装备和战术其实与英国竟然大有渊源？

香港警察在街头使用的催泪弹、橡皮子弹等防暴装备，多数是英国最早发明和使用的，甚至现在也有很多是英国制造的。

图片版权 AFP Image caption 英国政府已批准向香港特区政府出口了价值860万英镑防暴的装备

英国媒体称，自2015年以来，英国政府已经批准向香港特区政府出口了价值860万英镑的武器，包括催泪瓦斯、防暴盾牌、烟火弹药、间谍工具和其他可用于防暴的装备。

图片版权 AFP Image caption 香港部分抗议者也用自制武器攻击警察

2019年8月正值英国镇压北爱骚乱50周年之际。

Image caption 2019年8月正值英国镇压北爱骚乱50周年之际

迫于国际上批评英国向香港警察提供防暴武器的巨大压力，英国前外交大臣亨特表示，除非得到有关武器不会被用于对内镇压的保证，英国将不再向香港出口防暴用武器设备。

Image caption 英国镇压北爱骚乱，最终竟演变成英国陆军参与的最长一场“战争”

不过，据多方媒体报道显示，至少在橡皮子弹、烟雾弹和催泪弹方面，香港警方应该已经储备了大量英国制造的装备。

你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

英国50年前镇压北爱骚乱时可能没有想到，出兵最终变成英军历史上介入的历史最长的一场战争，直到2007年北爱和平协议逐渐落实，矛盾双方解除武装加入北爱地方议会，和平终于实现后，英军才得以撤离北爱。