克什米尔危机：中国在UN支持讨论但莫迪坚持“印度梦”

图片版权 Getty Images Image caption 印度总理莫迪在8月15日印度独立日讲话中表示，克什米尔将在印度的发展中发挥重要作用。

印度总理莫迪说，废除印控克什米尔特殊自治的地位决定将使该地区恢复“过去的荣耀”。从印度内政看，莫迪为何会做出这样的决定呢？

此前，中国已经在联合国支持巴基斯坦提出的要求，请求联合国安理会紧急讨论印度撤销查谟和克什米尔特殊地位的决定。但中巴此举受到法国的反对。

法国回应表示，建议安理会在下周以非正式的方式讨论这一问题。2019年8月，安理会轮值主席国波兰将在15个成员国之间磋商，商定一个时间和形式进行调解。

“印度梦”

印度总理莫迪在8月15日印度独立日讲话中表示，克什米尔将在印度的发展中发挥重要作用。

他表示，过去赋予克什米尔特殊地位的印度宪法第370条只会鼓励腐败。

但莫迪没有提及一个多星期以来印度在克什米尔实行的全面戒严和通讯封锁。印控克什米尔自治地位被废除后，印度人可以不再受过去法律限制购买当地资产或移民当地。

巴基斯坦对印度废除印控克什米尔地位的决定做出了强烈反应。巴基斯坦总理伊姆兰·汗警告称，印度的决定可能导致两国爆发全面武装冲突。巴方驱逐了印度驻巴高专（大使），并宣布不再派出驻印度高专（大使）。中断两国双边贸易和重要的铁路交通。

图片版权 AMBEDKAR VICHAR MANCH Image caption 很多印度人庆祝政府废除印控克什米尔自治。

随着印巴双方在克什米尔实际控制线两边的军事对峙态势更加严峻，联合国秘书长古特雷斯发表声明对克什米尔局势的变化保持关注，同时呼吁印度和巴基斯坦保持最大限度的克制。

印度观点：莫迪举动的国内因素

在印度德里的观察家研究基金会的资深研究员阿肖克·马利克认为，印度各地对克什米尔问题的看法更加强硬，也造成了一种允许采取这种行动的气氛。

他表示，在印度2016年7月镇压克什米尔当地反叛乱行动中，当地武装组织的好战领导人布尔汉·瓦尼被印度军警击毙。

图片版权 EPA Image caption 印度在修宪废除印控克什米尔自治地位前早已派出上万军警进驻。目前对该地实行全面军事化封锁，中断了几乎所有公共通讯。

他认为，瓦尼之死和随后的暴力活动是克什米尔动乱的新阶段，对自由的呼声被伊斯兰圣战的呼声淹没了。因此，马利克认为，印控克什米尔的主要呼声已经不再是要求建立独立的克什米尔，甚至不是要求与巴基斯坦合并，而是伊斯兰极端主义者要求建立一个原教旨主义哈里发国家。

他说，2016 年的事件在印度国内产生了另一个影响，激进左翼团体在印度各地校园、媒体辩论和公共平台上就克什米尔问题发动了针对莫迪总理的抨击。这最终导致印度民意反弹。

上述观点与其它很多有关克什米尔问题的观点不同。很多观察人士认为，印度取消印控克什米尔自治地位起源于印度民族主义者的呼吁，而莫迪政府在赢得大选连任后顺应民粹主义要求，以反恐为名做出了改变历史现状的举动。