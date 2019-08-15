珠峰险情后出新规：经验不足者无缘登顶

图片版权 AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption 在今年珠穆朗玛峰登山季死亡事故中，有4名登山者因珠峰拥堵而丧生。

尼泊尔政府一个高级委员会建议，想要攀登珠穆朗玛峰的登山者必须事先证明自己具备高海拔登山丰富经验。

该委员会的报告提出，申请者必须曾经攀登过一座海拔超过6500米的尼泊尔山峰。

申请者还需要提供身体健康证明，并在登山途中聘请经验丰富的向导。

今年早些时候珠穆朗玛峰登山季期间，至少11人死亡或失踪。

其中9人在珠穆朗玛峰尼泊尔一侧丧生，两人死于西藏一侧。值得注意的是，其中4人因拥堵而丧生。

委员会的报告还提出，申请攀登珠穆朗玛峰的人需要支付至少35000美元，而其他海拔超过8000米以上的山峰则需要支付20000美元。

“我们将通过修改法律法规来推动这一进程。我们将确保我们的山区安全，管理有序和受到尊重，”尼泊尔旅游部长约格什·巴塔里（Yogesh Bhattari）告诉记者。

世界上最高的14座山峰中，有8座位于尼泊尔。外国登山者成为主要的收入来源。

尼泊尔这一高级委员会由政府官员、登山专家和登山社群机构组成。

尼泊尔官方允许任何人支付1.1万美元后就可以尝试攀登珠峰，今年发生登山险情后受到来自经验丰富的登山者和向导的批评，而后成立了该委员会。

尼泊尔政府在今年登山季发放了381张登山许可证，创历史记录。