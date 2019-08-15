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香港反《逃犯条例》修订抗议持续超过两个月，中国国务院新闻办公室周四（8月15日）再度就香港问题举行吹风会。有官方背景的学者在会上肯定近日法庭对香港机场的禁制令对保护机场正常运行作用和其所体现的依法治港的原则。同时这些据信是中共精心挑选的学者再次强调北京拥有对香港的主权。

国新办吹风会请来深圳大学法学院教授邹平学、中国人民大学法学院教授韩大元等7名大陆学者发表对香港问题的看法。其中两名学者都谈到了最近有关香港国际机场的禁制令及其作用。

香港示威者本周在机场的集会引发大量航班取消、旅客滞留，又引发暴力冲突，香港机场管理局周三（14日）取得法庭临时禁制令，禁止“任何人有意图地阻碍或干扰”机场运作。

香港机场周三早上秩序大致正常，大部份航班已经恢复。

深圳大学法学院教授邹平学指出，2014年占领中环运动期间，禁制令的效果同样也不错。在法律上，除了现已采取的手段，行政长官会同行政会议也可以根据《公安条例》或者《紧急情况规例条例》宣布一系列恢复治安的命令或者规定。

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“也就是说，当社会出现一些严重的危害秩序的行为时，可以在一段时间内禁止公众聚集、划定禁区、颁布宵禁令以及颁布一系列的紧急情况规则或者命令，所以香港的法律是非常健全的，有很多法律资源可以在严格执法的情况下解决当前的乱局。”他说。

中国人民大学法学院教授韩大元也认为，虽然目前香港的法治正面临着严峻的挑战，但是香港有深厚的法治传统，法治的力量会消除各种纷争，能够弥合分歧，重获共识，让香港社会恢复秩序和安全。

“从这样一个个案（香港机场临时禁制令），我们已经看到，机场的秩序开始恢复，我们对香港的法治保持信心。”

北京已经多次高调谴责香港抗议示威活动，港澳办曾称香港示威者行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。不少讨论开始转向中央政府出面干预香港示威的可能性。

韩大元指出，《驻军法》第14条明确规定了制度性安排，如果特区政府必要的时候，请求中央人民政府，请驻港部队协助维持社会治安和救助灾害。请求权是特区政府可以行使的，经中央人民政府批准以后，可以派出驻军人员协助维持社会治安。同时，《基本法》第18条第4款也规定，全国人大常委会有权决定特别行政区进入紧急状态。

有香港记者提问，解放军进入香港行动是否会破坏“一国两制”。韩大元认为，“依法治港”的应有之义，就是通过法治来维护主权、安全和发展利益，以及香港的繁荣稳定和香港市民的权利和自由。

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他提到了中国前领导人邓小平35年前的一段谈话：“邓小平先生曾经在会见港澳同胞国庆观礼代表团谈话中说过，中央有权在香港驻军，驻军还有一个作用，可以防止动乱。那些想搞动乱的人，知道香港有中国军队，他就要考虑一下，即使有了动乱，也能及时解决。”

研究中美关系的清华大学社会科学学院教授赵可金则在吹风会上指出，从1995年开始，美国通过全国民主基金会等很多机构，在香港支持和培养香港的反对派，以此推动所谓的香港“民主建设”。

他称，每次香港出现大规模游行的时候，不仅华盛顿煽风点火，在香港的美国的相关机构也在积极支持，投入上千万美元，“这是今天香港局势走向骚乱的一个总根源”。