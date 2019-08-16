爱泼斯坦之死：一宗足以撼动2020年美国大选的悬案

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当杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的尸体在纽约囚室内被发现时，美国媒体炸开了锅。因为他的离奇死亡，很可能足以撼动2020年美国大选。

官方尸检结果判定，爱泼斯坦在他的曼哈顿监狱中自杀身亡。纽约法医办公室周五（16日）表示，确定的死因是上吊自杀。

66岁的爱泼斯坦是一名美国金融家，本在狱中等待性交易案审讯，却在8月10日上午突然被发现死亡。监狱官员称，他是自缢身亡。爱泼斯坦在7月曾企图在狱中自杀，其后被安置在有自杀监视的囚室内，但在他死前，监视模式被解除了。在他死前几日，与他同囚室的狱友也被调离。

目前，联邦调查局（FBI）已经就爱泼斯坦之死展开调查。

据报，爱泼斯坦与上流社会的权贵及富豪交往甚密，密友名单包括美国总统特朗普、前总统克林顿夫妇以及英国王子安德鲁。

图片版权 News Syndication Image caption 特朗普与英国王室的安德鲁王子

爱泼斯坦被指控在2002至2005年间，支付金钱给未满18岁的女性，让她们在他位于曼哈顿和佛罗里达的豪宅内进行性行为。检控官还指控爱泼斯坦向两名可能的证人支付了封口费，审讯原定于明年进行。假如被判有罪，他原本可能面临长达45年的监禁。据报，许多社会名流都曾是他安排与未成年人进行性交易的客户。

随着爱泼斯坦死亡，关于他的秘密石沉大海，围绕他和此宗案件的各种阴谋论亦随即浮出水面。

许多传闻围绕政治人物与爱泼斯坦的关系、以及他们是否可能谋害爱泼斯坦，即使如今根本没有确凿证据可证实任何他杀的传闻。

在他死后几个小时内，推特关键词#EpsteinMurder（爱泼斯坦谋杀）成为全世界最多人谈论的话题。除此之外，#ClintonBodyCount和#TrumpBodyCount亦很热门。这两个词分别暗示，克林顿夫妇和特朗普与爱泼斯坦的死有关，尽管目前完全没有相关证据。

这两个关键词反应出美国政治的极化分裂，保守派人士用前者，而自由派人士则用后者，两方互相指责。

在很多人看来，爱泼斯坦之死具有美剧《纸牌屋》式的戏剧性，既有权贵千丝万缕的联结，又有疑点重重的离奇死亡。他的死预料将是美国总统大选期间的重点话题之一，甚至很可能撼动2020年大选结果。

图片版权 Getty Images Image caption 爱泼斯坦与特朗普在1997年的合照

图片版权 Getty Images Image caption 前总统克林顿被指与爱泼斯坦交往甚密

爱泼斯坦案几大疑点

为什么在试图自杀之后，爱泼斯坦这么快就被解除自杀监视模式？

为什么与他同囚室的狱友被转移到别处了？

按规章，监狱看守人员要每30分钟就查看爱泼斯坦一次，为什么他们没有这么做？

监狱看守是否过劳？

图片版权 Reuters Image caption 爱泼斯坦原本正在等候审讯。

不仅一般新闻读者，许多知名人物也对他的死作出了各种猜测。

美国MSNBC电视台的知名主播斯卡伯勒（Joe Scarborough）在推特上写道：“一个男人，手握有足可摧毁权贵人生的信息，他在囚室中死了。多么可预料啊……俄罗斯人。”

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示，爱泼斯坦不能再对其他人犯罪了，这“实在过于简便”。“我们很多人都想知道的是，他到底知道什么……还有多少其他百万和亿万富豪参与了他所牵涉的非法活动？”

特朗普也不例外。他转发了一则支持者的推文称，爱泼斯坦“有关于比尔·克林顿的料，然后现在他死了”。目前没有证据支撑这个指控，但推文被转发了数万遍。

不仅未经证实的流言满天飞，谣言也层出不穷。坊间流传一张特朗普亲吻女儿伊万卡额头的照片，旁边还站着爱泼斯坦。这张照片被证实是造假的。社交媒体上还流传，在奥巴马当政时期，检察官与爱泼斯坦达成秘密认罪协议来保护前总统克林顿，这随后被认定是虚假信息。

图片版权 Reuters Image caption 爱泼斯坦原本可能面临45年监禁。

调查最新消息

尸检发现，爱泼斯坦颈部有多处骨裂。法医专家表示，类似的骨裂可能出现在自缢身亡、年纪较大的人身上，但他们在被勒死的人身上更为常见。《华盛顿邮报》引述信源称，尸检报告目前将爱泼斯坦的死因列为“仍待确实”。

据报，调查爱泼斯坦之死的小组还会检视监狱走廊的监控录像、检验他体内是否有毒物，以及审问监狱狱警及其他囚犯。

有拘留设施的员工称，在特朗普任期内，监狱停止雇佣新员工来缩减预算，导致狱警短缺，许多员工是超时工作，每周要上班70到80小时。目前，该拘留设施的两名狱警遭到停职，狱长被暂时调离到另一个监狱。

爱泼斯坦案年表

2002年－最近这宗案件中所指的侵害，最早发生在这一年。

2002年10月－特朗普接受《纽约》杂志访问时表示，他认识爱泼斯坦已经有15年，他认为他是一个“够意思的人……甚至有人说他和我一样喜欢美女，而且都是偏向年轻的”。

2005年－其中一名被指受到爱泼斯坦侵害的14岁女孩向棕榈滩警方报称受害，引发了第一次调查。

2006年5月－爱泼斯坦被控与未成年人有过非法性行为，那一年稍后，案件被移交联邦调查局。

2007年－美国佛罗里达州检察官亚历山大·阿科斯塔与他达成认罪协议；他承认两项教唆卖淫罪，其中牵涉一名未成年人，但他免于受到操纵性交易的指控。

2008年6月－爱泼斯坦被判入狱13个月，他被关押在一个县级监狱；他被允许外出工作，每天最长12小时，一周六天；不过，他工作时必须登记声明自己是一名性侵者。

2017年4月－阿科斯坦被现任总统特朗普任命为劳工部长。

2018年11月－《迈阿密先锋报》（The Miami Herald）发表了一份有关爱泼斯坦的爆炸性调查报告，当中还调查了认罪报告以及数十名被指受到侵害的女性。

2019年7月－爱泼斯坦被捕，罪名是一项新控罪，指他操纵性交易；爱泼斯坦否认控罪，而阿科斯坦则辞职。