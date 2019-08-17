香港抗议、中美贸易战、克什米尔危机与本周更多好故事

你的器材不支持播放多媒体材料 付国豪事件：香港机场示威者“公审”大陆男子的来龙去脉

8月的第三周，持续约两个半月的香港示威活动似乎来到了一个临界点。大规模的机场示威造成了旅客不便，“公审”《环球时报》记者引发了对示威者“动用私刑”的讨论，公众的焦点转移到了示威者的不当行为上，而香港政府与示威者双方都未有让步迹象。

抗议者的行动仍未止息。他们本提出周末要在香港红磡、维多利亚公园等地游行，却未获警方“不反对通知书”。示威者“遍地开花”的行动以及愈演愈烈的警民冲突，未来仍将考验香港特区与中国中央政府。

国际方面，中美贸易战开打超过一年，经济学家担心，中国让人民币汇率降至11年来最低点，再加上特朗普的言论，种种因素将引发一场货币战。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港《逃犯条例》修订抗议

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本周，香港示威者大规模的机场示威导致大批航班取消、旅客滞留，许多旅客不满堵塞行动，与示威者理论。而周二晚上，大批示威者先后包围、殴打两名男子，其中一人是中共《人民日报》旗下《环球时报》记者，引发舆论争议。

香港机场管理局随后取得法庭临时禁制令，禁止任何人“非法地及有意图地”故意阻碍或干扰机场正常运作，示威者逐渐从机场散去。不过，机场示威引发的对示威者行为的争议仍未止息。

2. 我们应该担忧中美爆发一场货币战争吗？

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货币战争，指一个国家刻意操控本国货币来适应其经济政策。一些国家使其货币贬值，这样本国出口的商品就更便宜，更有竞争力，可以刺激整体经济增长。

经济学家担心，中国让人民币汇率降至11年来最低点，再加上特朗普的言论，种种因素将引发一场货币战。

3. 中国经济如果停滞会发生什么

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今年二季度，中国经济录得30年来最低的增长，GDP增速只有6.2%。消息一出，立刻成为多个国际媒体的头条。中国对国际经济的影响可见一斑。

分析人士称，中国经历罕见的长期增长，繁荣贯穿大多数人的成长历程，因此对经济衰退缺乏心理准备。 中国经济正面临国内外空前的风险和压力，有必要探讨和研究经济放缓甚至停滞的可能和影响。

4. 克什米尔危机：中国“一带一路”战略面临新挑战

图片版权 EPA Image caption 印度在修宪废除印控克什米尔自治地位前早已派出上万军警进驻。目前对该地实行全面军事化封锁，中断了几乎所有公共通讯。

印度修改宪法取消印控克什米尔地区的自治地位，引发印巴重大外交危机，可能威胁地缘政治格局。中国的“一带一路”旗舰项目“中巴经济走廊”也被罩上阴影。

5. 珠峰险情后出新规：经验不足者无缘登顶

图片版权 AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption 在今年珠穆朗玛峰登山季死亡事故中，有4名登山者因珠峰拥堵而丧生。

尼泊尔政府一个高级委员会建议，想要攀登珠穆朗玛峰的登山者必须事先证明自己具备高海拔登山丰富经验。

该委员会的报告提出，申请者必须曾经攀登过一座海拔超过6500米的尼泊尔山峰。申请者还需要提供身体健康证明，并在登山途中聘请经验丰富的向导。