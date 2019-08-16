图片版权 Russian defence ministry Image caption 俄罗斯5名核工程师在北极一个海军基地测试核动力火箭发动机爆炸中丧生。

2019年8月，俄罗斯5名核工程师在北极一个海军基地测试核动力火箭发动机爆炸中丧生。到底俄国人在研发什么核武器？

试验是在俄国海军位于北极圈的一个海上试验场进行的。它被称为俄军最秘密的试验场之一。

俄罗斯此前曾试射过一枚核动力巡航导弹海燕。

俄国官方发布的消息没有具体说明这次灾难性测试所涉及的武器系统。

俄国媒体报道说，爆炸发生后，位于这个试验场以东40公里、濒临白海的塞韦罗德文斯克市的核辐射大幅上升40分钟，随后下落。但两种水平都不至于引起辐射病。

俄罗斯国家原子能集团公司称，另外3名工程师在爆炸中受伤，目前正在医院接受治疗。

专家关注

俄罗斯和西方的有关专家们说，这次试验很可能与9M730海燕核动力巡航导弹有关。俄罗斯总统普京曾在2018年3月在俄罗斯议会发表讲话时描述了这枚导弹。北约给它起名为SSC-X-9天崩的称号。

普京宣称，海燕核推进动力将给予其导弹无限的射程。而近期的这次测试爆炸可能涉及一种能够运载核弹头的不同的武器。

英国皇家联合军种研究所的俄罗斯问题专家马克·加莱奥蒂教授表示，核动力给导弹带来了巨大的技术挑战。

他向英国广播公司BBC表示，这个武器系统有着速度与重量的矛盾。无论导弹飞到哪里，都会喷出放射性废气。

他指出，这些新武器系统起源于苏联时代，随着苏联解体一度被搁置，但现在俄国又给了新的拨款研发它们。

俄国的秘密

图片版权 Reuters Image caption 萨罗夫核中心是一个冷战时期就存在的秘密设施，这里是俄罗斯的氢弹库。

萨罗夫核中心是一个冷战时期就存在的秘密设施，这里是俄罗斯的氢弹库。

领导萨罗夫核中心的俄国官员将死亡的5名核工程师称为精英和英雄，说他们在异常艰苦的条件下进行了试验。俄国表示将继续有关实验。

俄国国防部最初说，8月8日的爆炸涉及一个液体燃料火箭发动机。但后来，俄国原子能集团说，这次试验涉及一个放射性同位素推进剂源，并发生在一个海上平台上。当时工程师们已经完成了测试，但突然失火，导弹燃料起火爆炸的力量将数人抛入大海。

一个挪威的北极新闻网站《巴伦支观察家》报道说，8月9日，一艘俄罗斯专用核货船就在武器实验禁航区内。

有人猜测，如果试验失败时，该船被派去收集放射性碎片。

但禁航区也可能为了防止有毒火箭燃料流入水中，当地人此前还在那里捕鱼。

末日之战？

马克·加莱奥蒂教授表示，人们对海燕核导弹发动机能否成功持怀疑态度。

但他也注意到，俄罗斯另一种最先进的布拉瓦型导弹试验也曾经历过多年失败。

相比之下，锆石和波塞冬导弹是更先进的项目。波塞冬水下无人机已经有了原型。

但加莱奥蒂表示，波塞冬和海燕一样，似乎是一种“世界末日”武器：除了发生全面核战争之外，这些武器都是不切实际的。

俄罗斯官媒《俄罗斯报》上月将海燕描述为复仇武器。这也是纳粹用来描述二战后期向英国发射的V型火箭的短语。

该报说，在俄罗斯洲际弹道导弹已经打击敌方领土后，能够进行长时间飞行和避开防空的海燕将瞄准任何剩余的重要基础设施。

加莱奥蒂表示，随着最近中程核导弹条约的破裂，美国现在将更加注重发展中程核武库，这是全面战争所缺乏的东西。

加莱奥蒂补充表示，俄罗斯军方也希望拥有这种能力，同时因为他们也担心中国。