从网络到现实：时尚盛会风靡全球的几大原因

图片版权 Getty Images Image caption 2019年在洛杉矶举办的美容大会。

过去10年来，五花八门的国际时尚大会从网络空间（例如，社交媒体Instagram和YouTube油管等）走下来，让网红和粉丝得以在现实世界中相会，出现了一个集会新时代。

从可以尝试最新化妆品的美容大会（BeautyCon），到一睹限量版最潮球鞋的球鞋盛会（SneakerCon），这种从网络到现实的聚会越来越多，规模越来越大。

这一从美国发端的盛会潮，正迅速传播到世界各大都市，很多城市都开始举办各自版本的时尚盛会。

那么，这些时尚盛会如此兴盛的原因是什么呢？

图片版权 Getty Images Image caption 在这些时尚大会上参加者能见到自己喜欢的博主。

粉丝的力量

这些时尚集会成了网络粉丝们有机会亲眼见到自己崇拜的网络明星的最好地方。

此类盛会的鼻祖要数兴起于上世纪70年代的“动漫大会”（comic-con），当时在这些大会上，人们有机会见到好莱坞巨星。

而21世纪的这类聚会，使粉丝们得以见到他们的网络偶像，如“油管”明星博主，Instagram 博主，还有TikTokers （海外抖音）。

颇有名气的一位“油管”美妆博主曼尼·穆（Manny Mua）坐拥粉丝将近500万。他出现在今年洛杉矶举行的美容大会上，对粉丝阿丽莎·盖勒格斯（Alyssa Gallegos）来说，见到曼尼就是本届大会的亮点。

图片版权 Alyssa Gallegos Image caption 阿丽莎和自己的偶像曼尼

阿丽莎说，参加这样的大会“超级享受”，这使她“看到真正的美容社区，跟观看'油管'视频体验完全不一样”。

美容大会初创时，仅是一个只邀请美妆博主参加的专业性大会，但自2015年以来就变成一个公众开放大会了，组织者说，今年在洛杉矶、纽约和东京的大会都吸引了5万多人参加。

除了在这些聚会上会见网络博主，这些大会上还发送大量免费礼物，很多是名牌产品。

“很多大公司都向与会者发送各种免费样品，你能得到不少东西，还有不少公司出售优惠价产品。我会再去的，不过可能不是明年，后年吧。我得到的免费产品还多着呢。”阿丽莎说。

图片版权 ALYSSA GALLEGOS Image caption 阿丽莎在洛杉矶美容大会上。

事情还有另一面。

有些网络博主抱怨在美容大会上受到不公的对待。

“油管”博主西拉·舒尔茨（Sierra Schultzzie）说，在大会上她被拒绝使用一个专门为所谓“有才者”保留的摄影点。

“这与你是干什么的，你是谁都没关系，主要他们看你外貌如何。”这位自称为“线条女王”的博主从现场发的视频上说。

“你去参加这样的活动，感觉良好，自信心很强，而到了那里，周围人的态度完全改变了你对自己的看法。”

她在自己的视频上写道：“我去年在美容大会上感觉很糟糕，但我想再试一次，结果我真的很后悔做出这个决定。”

图片版权 Getty Images Image caption 在球鞋盛会上，鞋迷们可以找到商店里难以找到的鞋歀。

大会组织者

“球鞋盛会”（SneakerCon）已经进入了第10年，2009年在纽约举办的第一届大会只有大约1000与会者，而今年盛会在18个国家举办，参加者超过10万人。

“我大概12岁左右吧，记得学校里一个同学向我们炫耀他的一双新球鞋，是耐克的‘飞人乔丹’（Air Jordan）款。”球鞋盛会的发起人之一吴玉明（音译）在接受BBC采访时说，他仍然能体会那些来参加球鞋盛会的青少年的感觉。

“也许是巧合，前一天晚上我看电视上麦克尔·乔丹参加一场篮球赛，他就穿着这款球鞋。我当时就意识到一双好球鞋有多么重要。”吴玉明说。

说到球鞋盛会如何受欢迎，玉明说，现在这个盛会已经传播到世界上40个国家，他感觉还有发展余地，主要原因是网络上无数鞋迷形成了一个巨大的社区。

图片版权 SNEAKER CON Image caption 吴玉明（中）在2019年上海球鞋盛会上。

“我在纽约一家专营店刚买到一双新款球鞋，马上就可以发到网上显示一番。几分钟之内，伦敦的一个鞋迷就会炫耀同一双球鞋。Instagram是最初炫耀新鞋的网站，特别是对那些有很多粉丝的博主来说。

“他们展示自己的着装风格，如何打扮才有范儿，这些信息马上就传遍了世界。”

他们创办球鞋盛会活动，是为了让那些鞋迷得到在商业街上找不到的球鞋。

“在球鞋盛会上展示的是那些最令人渴望的，有收藏价值的，稀有和限量版款式，鞋迷就找这种球鞋。我们知道世界各个角落都有鞋迷，所以我们要继续扩展球鞋盛会，让那些从未体验过盛会情景的人得以满足。”

消费几何

当然，要去参加任何这类时尚大会都不便宜，特别是如果你想在大会现场与网络明星会晤，就更是价格不菲。

参加今年在伦敦举行的视频大会（VidCon）的日票是35英镑，而出席专门的业内门票则高达700英镑。

“对我来说真的是很贵。我住在美国新泽西，光是前往伦敦的往返机票就好几百美元，视频大会的门票又是好几百美元。”克里斯·布拉宁（Chris Bruning）说，他已经是第4次参加视频大会了。

这位22岁的视频制作人说，为了能参加这些专业性大会，他一直攒钱。

“我特别喜欢这些大会的积极和有创意的氛围。跟那些与自己志趣相投的人在一起非常有启发，这是大会吸引我的主要原因。”

图片版权 CHRIS BRUNING Image caption 克里斯·布拉宁（中）在伦敦视频大会上。

阿丽莎参加美容大会周末票是别人送的礼物，她认为这张票大约值80美元。

“我在大会上至少得到超过80美元的免费商品，我见到了我最喜欢的‘油管’博主，我见到了我追随的一些网红，这种经历和体验绝对物有所值了。”

美容大会说，有各种不同组合的套票。最便宜的是45美元的普通日票，以及65美元的两天普通门票。

阿丽莎承认，过去一直没去过美容大会是因为比较贵 ——特别是各种不同组合的套票。

但她现在说，参加这种大会最主要的是“体验”。

“最喜欢的是在大会上能看到这么多人聚在一起，成为一个真正的社区群体。”