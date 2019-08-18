自然冰川死亡案 冰岛铭记消亡融灭的古老风景
8月18日，星期天，在冰岛人们为痛失700岁高龄的OK佳库而共同哀悼。OK佳库，在冰岛享有盛名。它，是一个古老的冰川，几百年来曾是无数人每天面对的美丽风景，如今却“英魂不再”，只有铜匾为证。
被简称为OK的这座冰川，科学家在2014年宣布它正式死亡，因为它已经没有了足够移动的厚度。曾经的巨大冰川，只剩下不大的冰块，仍然覆盖在火山口上。
冰岛为OK冰川的“离世”举行纪念仪式，放置一块铜匾，上面写道：
致未来的一封信：
Ok是第一个痛失冰川地位的冰岛冰川。未来200年，我们所有的冰川预计都将走它一样的道路。这个纪念牌匾就是为了承认我们知道目前正在发生的情况，承认我们知道需要做些什么。如果我们曾经有所作为，Ok冰川你不会消失。
2019年8月
二氧化碳浓度百万分之415
“墓志铭”
参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔（ Katrin Jakobsdottir,）以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度百万分之415（ppm）。
参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔（ Katrin Jakobsdottir,）以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度：百万分之415（ppm）。
马格纳森向英国广播公司BBC表示，“你要设想一个不同的时间段，你不是在纸上写字，而是在铜上写。你就开始想真的会有人在300年之后去到那个地方读这段文字。”
“这是一个重大的有象征意义的时刻。气候变暖是一个没有开始也没有结束的问题，我认为这个铜匾背后的理念就是要摆放这么一个警示，提醒我们史无前例的事件正在发生，我们不要将它们常态化。我们应该立即脚踏实地开始行动，告诉世人说，这个冰川已经不复存在了，这是一件很严重的事情。”
宣布死亡
奥杜尔·斯歌德森（Oddur Sigurdsson）是冰岛气象局的冰川学家，正是他在2014年宣布了Ok冰川的死亡。
过去50年来，他一直为冰岛境内的各大冰川拍摄照片。2003年，他注意到，Ok冰川上的雪还没来得及结冰就融化了。
他说：“最后我觉得冰川怎么那么低了，就去上面查看了。我是2014年去的。当时冰川就已经不再流动了，它的厚度不够，已经不再是活的了。我们把那种情况称为死冰。”
据这位冰川学家的解释，当冰川积聚了足够的冰，压力会推动整个冰川移动。
他说：“这就是冰川和非冰川之间的界限所在。冰川需要大约40米至50米厚才能达到压力限度。”
2014年，当冰川学家斯歌德森前往Ok冰川调查时，曾有一家冰岛媒体一同去报道冰川已死，但斯歌德森说，当时的报道“没有引起多少人注意”。
他说：“我当时觉得有点意外，因为冰川在人口稠密的地区是可以看到的，而且从冰岛环岛公路的很多地方也可以看到。而且因为这个冰川的名字很特别，所以绝大部分的儿童也都知道它。”
来自美国德克萨斯州莱斯大学（Rice Univerisity）的两位人类学家西敏·霍维教授（Cymene Howe）和多米尼柯·鲍耶尔（Dominic Boyer）教授2018年制作了一部纪录片，讲述Ok冰川的消失，他们在拍摄期间有了这个纪念牌匾的想法。
霍维教授向BBC表示，“这是一个很重要的有关冰川的故事，告诉我们现在地球上所有地方冰川都面临的灾难性的变化，然而这样的故事却不怎么为人所知。所以我们想拍摄纪录片的原因之一，就是要让这一冰川消亡的现象更加引人注意。而放置一块铜匾，正是引人注意的一种。”
鲍耶尔博士也表示：“人们切实感受到了失去冰川的惋惜，而铜匾则铭刻人类的所作所为，人类的成就和重大事件。冰川消亡，也算是人类的成就吧，尽管这样的成就很令人怀疑，但毕竟是人类造成的气候变化导致了冰川的消融。”
“Ok并不是世界上第一个融化的冰川，以前已经有过很多其他比较小型的冰川融化了，但是现在象Ok这种大小的冰川开始消失，那么不久以后就会有更加大型的冰川，那些为人熟知的冰川也会受到威胁。”
在冰岛内外，冰川是很有文化蕴意的象征。在冰岛西部冰川盖顶的火山斯尼弗斯佳库（Sneafellsjokull），是法国著名科幻作家儒勒·凡尔纳（Jules Verne）所写的《地心历险纪》（Journey to the Centre of the Earth）中的重要场景。书中人物正是从这个火山发现了一条通道，直达地球核心。而这个冰川，现在也在缩小。
“我们以前知道的那个世界，我们记住的那些永恒不变的事实，现在都已经变了。”
冰川学家斯歌德森在公元2000年曾统计了一下冰岛的冰川总数，发现共有大大小小300多个。到2017年，其中的56个较小型的冰川已经消失不见了。
他说， 最古老的冰岛冰川蕴藏了冰岛民族的全部历史。“我们需要在他们消失前找回这些历史。”