图片版权 Rice University/Dominic Boyer/Cymene Howe Image caption 纪念冰川“OK佳库”( Okjokull)的铜匾。Ok是火山的名字 ,“佳库”(jokull)在冰岛语中是冰川的意思。

8月18日,星期天,在冰岛人们为痛失700岁高龄的OK佳库而共同哀悼。OK佳库,在冰岛享有盛名。它,是一个古老的冰川,几百年来曾是无数人每天面对的美丽风景,如今却“英魂不再”,只有铜匾为证。

被简称为OK的这座冰川,科学家在2014年宣布它正式死亡,因为它已经没有了足够移动的厚度。曾经的巨大冰川,只剩下不大的冰块,仍然覆盖在火山口上。

冰岛为OK冰川的“离世”举行纪念仪式,放置一块铜匾,上面写道:

致未来的一封信:

Ok是第一个痛失冰川地位的冰岛冰川。未来200年,我们所有的冰川预计都将走它一样的道路。这个纪念牌匾就是为了承认我们知道目前正在发生的情况,承认我们知道需要做些什么。如果我们曾经有所作为,Ok冰川你不会消失。

2019年8月

二氧化碳浓度百万分之415

“墓志铭”

参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔( Katrin Jakobsdottir,)以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。

图片版权 Getty Images Image caption 冰岛的数百个冰川都在消融。

在冰岛总理致词之后,哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山,在那里放下这块铜匾。

这封信,由冰岛著名作家安德利·马格纳森(Andri Snaer Magnason)撰写,在日期之后,特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度百万分之415(ppm)。

参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔( Katrin Jakobsdottir,)以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。

在冰岛总理致词之后,哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山,在那里放下这块铜匾。

这封信,由冰岛著名作家安德利·马格纳森(Andri Snaer Magnason)撰写,在日期之后,特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度:百万分之415(ppm)。

图片版权 NASA Earth Observatory/EPA Image caption 美国国家航空航天局卫星图像,显示Ok佳库冰川在1986年(左图)和如今2019年所剩残骸(右图)。

马格纳森向英国广播公司BBC表示,“你要设想一个不同的时间段,你不是在纸上写字,而是在铜上写。你就开始想真的会有人在300年之后去到那个地方读这段文字。”

“这是一个重大的有象征意义的时刻。气候变暖是一个没有开始也没有结束的问题,我认为这个铜匾背后的理念就是要摆放这么一个警示,提醒我们史无前例的事件正在发生,我们不要将它们常态化。我们应该立即脚踏实地开始行动,告诉世人说,这个冰川已经不复存在了,这是一件很严重的事情。”

宣布死亡

奥杜尔·斯歌德森(Oddur Sigurdsson)是冰岛气象局的冰川学家,正是他在2014年宣布了Ok冰川的死亡。

过去50年来,他一直为冰岛境内的各大冰川拍摄照片。2003年,他注意到,Ok冰川上的雪还没来得及结冰就融化了。

他说:“最后我觉得冰川怎么那么低了,就去上面查看了。我是2014年去的。当时冰川就已经不再流动了,它的厚度不够,已经不再是活的了。我们把那种情况称为死冰。”

据这位冰川学家的解释,当冰川积聚了足够的冰,压力会推动整个冰川移动。

他说:“这就是冰川和非冰川之间的界限所在。冰川需要大约40米至50米厚才能达到压力限度。”

图片版权 Josh Okun Image caption 覆盖在火山上的OK佳库(Okjokull)冰川,这座火山位于冰岛首都雷克雅未克东北方向。

2014年,当冰川学家斯歌德森前往Ok冰川调查时,曾有一家冰岛媒体一同去报道冰川已死,但斯歌德森说,当时的报道“没有引起多少人注意”。

他说:“我当时觉得有点意外,因为冰川在人口稠密的地区是可以看到的,而且从冰岛环岛公路的很多地方也可以看到。而且因为这个冰川的名字很特别,所以绝大部分的儿童也都知道它。”

来自美国德克萨斯州莱斯大学(Rice Univerisity)的两位人类学家西敏·霍维教授(Cymene Howe)和多米尼柯·鲍耶尔(Dominic Boyer)教授2018年制作了一部纪录片,讲述Ok冰川的消失,他们在拍摄期间有了这个纪念牌匾的想法。

霍维教授向BBC表示,“这是一个很重要的有关冰川的故事,告诉我们现在地球上所有地方冰川都面临的灾难性的变化,然而这样的故事却不怎么为人所知。所以我们想拍摄纪录片的原因之一,就是要让这一冰川消亡的现象更加引人注意。而放置一块铜匾,正是引人注意的一种。”

图片版权 Josh Okun Image caption 来自美国莱斯大学的两位教授和学生一起到消融的冰川上为铜匾安置仪式做准备。

鲍耶尔博士也表示:“人们切实感受到了失去冰川的惋惜,而铜匾则铭刻人类的所作所为,人类的成就和重大事件。冰川消亡,也算是人类的成就吧,尽管这样的成就很令人怀疑,但毕竟是人类造成的气候变化导致了冰川的消融。”

“Ok并不是世界上第一个融化的冰川,以前已经有过很多其他比较小型的冰川融化了,但是现在象Ok这种大小的冰川开始消失,那么不久以后就会有更加大型的冰川,那些为人熟知的冰川也会受到威胁。”

在冰岛内外,冰川是很有文化蕴意的象征。在冰岛西部冰川盖顶的火山斯尼弗斯佳库(Sneafellsjokull),是法国著名科幻作家儒勒·凡尔纳(Jules Verne)所写的《地心历险纪》(Journey to the Centre of the Earth)中的重要场景。书中人物正是从这个火山发现了一条通道,直达地球核心。而这个冰川,现在也在缩小。

“我们以前知道的那个世界,我们记住的那些永恒不变的事实,现在都已经变了。”

冰川学家斯歌德森在公元2000年曾统计了一下冰岛的冰川总数,发现共有大大小小300多个。到2017年,其中的56个较小型的冰川已经消失不见了。

他说, 最古老的冰岛冰川蕴藏了冰岛民族的全部历史。“我们需要在他们消失前找回这些历史。”