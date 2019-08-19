图片版权 伊万诺夫 Image caption 意外发现一封五十年前的瓶中信

美国阿拉斯加一名男子在收集柴木时，意外发现一封五十年前的瓶中信。

泰勒·伊万诺夫发现信件是以俄罗斯文书写的，后来将此信件的照片上传至脸书，希望有人翻译成英文。后来发现，信件是由一名俄罗斯舒拉克号船的航海员，于1969年6月20日书写。

其后，俄罗斯媒体跟进报道，找到这名写信的航海员阿纳托利·博察年科船长。

伊万诺夫表示，他在家乡希什马廖夫以西32公里的地方收集柴木时，发现了封着塑胶密封塞的玻璃瓶，里面藏有一封信件。

"我很用力拉。甚至得用牙齿才把瓶塞拉出来，"他向诺娒金报说。"瓶里仍然是干的，散发出一阵葡萄酒的气味，或是任何一种陈年老酒的味。信件却是干的。"

信件中的内容清晰可见，社交媒体也将内容翻译：

"俄罗斯远东船队 VRXF 舒拉克号向你问好！我恳请你找到这封瓶中信的人，向海参崴 －43 BRXF 舒拉克号全体船员回应。我们祝愿你身体健康，长命百岁，航海快乐。1969年6月20日。"

阿纳托利·博察年科船长还健在，今年已经86岁的他得知瓶中信的下落时，他流下高兴的眼泪。

他向俄罗斯 1 电视台表示："这看起来很像我的笔迹。一定是！东方渔业船队。"

博察年科船长在1966年监督建造舒拉克号，并在其航行至1970年。

伊万诺夫在社交媒体上表示，"一张小小的照片能演变成故事"真是十分神奇。他更会考虑在未来自己写一封瓶中信。

"在瓶中送出一个讯息，然后看看最后漂到哪里。"