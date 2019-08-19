直布罗陀释放伊朗油轮显示英美外交分歧

  • 2019年 8月 19日
An Iranian flag flutters on board the Adrian Darya oil tanker, formerly known as Grace 1, off the coast of Gibraltar on August 18, 2019 图片版权 AFP
Image caption 英属直布罗陀释放的伊朗油轮的名字从格蕾丝1号改为阿德里安·达里亚1号。

英属直布罗陀拒绝了美国提出的将油轮转交美方扣押的要求。这一事件体现出作为欧盟成员的英国与美国在波斯湾问题上的分歧。

海运船只定位系统显示，原来被怀疑私下向叙利亚输送石油、被英属直布罗陀扣押的伊朗油轮格蕾丝一号最终被直布罗陀释放，驶向希腊卡拉马塔港。

在释放前一天，美国向英国提出紧急要求，希望英方将油轮转交美方扣押。

但直布罗陀当局最终表示，它无法遵守华盛顿的要求发布新的拘留令，因为美国对伊朗的制裁不适用于欧盟。

这艘油轮也改头换面，名字也从格蕾丝1号改为阿德里安·达里亚1号。

为何英国会释放伊朗油轮？英美特殊关系怎么了？

德黑兰方面说，它准备派遣海军护航阿德里安达里亚-1号。

上月，在英国扣押了上述油轮后，一艘悬挂英国国旗的油轮在波斯湾也被伊朗扣押。尽管官方否认，但有人猜测，这是英国和伊朗交换被扣油轮。

伊朗外交部发言人表示，这两艘船被扣押没有任何联系。他还警告美国不要试图在国际水域扣押伊朗油轮。

彭博新闻社采访了两位船舶经纪人。他们暗示，油轮可能会在卡拉马塔附近海域将船上的油转到其它船上。

幕后背景

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Image caption 7月4日，直布罗陀当局在英国海军陆战队的帮助下扣押伊朗油轮，此举引发了英国和伊朗之间的外交危机。

伊朗这艘油轮有29名船员，来自印度、俄罗斯、拉脱维亚和菲律宾。7月4日，直布罗陀当局在英国海军陆战队的帮助下扣押。英属直布罗陀政府暗示，该船正违反欧盟对叙利亚制裁将石油送往叙利亚。

此举引发了英国和伊朗之间的外交危机。之后几周，危机不断升级。7月19日，伊朗革命卫队在海湾劫持了一艘悬挂英国国旗、瑞典拥有的油轮史坦纳帝国号。

之后，英国宣布将加入由美国领导的特别部队，以保护通过霍尔木兹海峡主要航道的商船。

直布罗陀当局在得到伊朗保证不会在叙利亚卸货后，释放了伊朗这艘船。

美国司法部随后提出扣留该船的请求，理由是该船与伊朗伊斯兰革命卫队有联系。伊朗伊斯兰革命卫队已被美国列为恐怖组织。

欧美政策分歧

直布罗陀随后发布一份声明说，它无法遵守美国这一要求，因为欧盟不将伊朗伊斯兰革命卫队视为恐怖组织，而英属直布罗陀目前仍是欧盟的一部分。

它还表示，美国阻止伊朗石油出口的制裁不能让欧盟来执行，这反映了欧盟所说的美国和欧盟的立场和法律制度迥然不同。

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Image caption 7月19日，伊朗革命卫队在海湾劫持了一艘悬挂英国国旗、但由瑞典拥有的油轮史坦纳帝国号。

伊朗和西方之间的紧张关系可以追溯到伊朗核危机的重新爆发。

2018年，华盛顿退出了2015年限制伊朗核活动的国际协议，因为它怀疑德黑兰仍在试图发展核武器。伊朗一直否认这一点。

自那以后，华盛顿对伊朗实施更严厉的制裁，美伊关系日益紧张。

但英国和其他欧洲国家都表示，他们仍然致力于挽救伊朗核协议。

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