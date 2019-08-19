直布罗陀释放伊朗油轮显示英美外交分歧

图片版权 AFP Image caption 英属直布罗陀释放的伊朗油轮的名字从格蕾丝1号改为阿德里安·达里亚1号。

英属直布罗陀拒绝了美国提出的将油轮转交美方扣押的要求。这一事件体现出作为欧盟成员的英国与美国在波斯湾问题上的分歧。

海运船只定位系统显示，原来被怀疑私下向叙利亚输送石油、被英属直布罗陀扣押的伊朗油轮格蕾丝一号最终被直布罗陀释放，驶向希腊卡拉马塔港。

在释放前一天，美国向英国提出紧急要求，希望英方将油轮转交美方扣押。

但直布罗陀当局最终表示，它无法遵守华盛顿的要求发布新的拘留令，因为美国对伊朗的制裁不适用于欧盟。

这艘油轮也改头换面，名字也从格蕾丝1号改为阿德里安·达里亚1号。

为何英国会释放伊朗油轮？英美特殊关系怎么了？

德黑兰方面说，它准备派遣海军护航阿德里安达里亚-1号。

上月，在英国扣押了上述油轮后，一艘悬挂英国国旗的油轮在波斯湾也被伊朗扣押。尽管官方否认，但有人猜测，这是英国和伊朗交换被扣油轮。

伊朗外交部发言人表示，这两艘船被扣押没有任何联系。他还警告美国不要试图在国际水域扣押伊朗油轮。

彭博新闻社采访了两位船舶经纪人。他们暗示，油轮可能会在卡拉马塔附近海域将船上的油转到其它船上。

幕后背景

图片版权 EPA Image caption 7月4日，直布罗陀当局在英国海军陆战队的帮助下扣押伊朗油轮，此举引发了英国和伊朗之间的外交危机。

伊朗这艘油轮有29名船员，来自印度、俄罗斯、拉脱维亚和菲律宾。7月4日，直布罗陀当局在英国海军陆战队的帮助下扣押。英属直布罗陀政府暗示，该船正违反欧盟对叙利亚制裁将石油送往叙利亚。

此举引发了英国和伊朗之间的外交危机。之后几周，危机不断升级。7月19日，伊朗革命卫队在海湾劫持了一艘悬挂英国国旗、瑞典拥有的油轮史坦纳帝国号。

之后，英国宣布将加入由美国领导的特别部队，以保护通过霍尔木兹海峡主要航道的商船。

直布罗陀当局在得到伊朗保证不会在叙利亚卸货后，释放了伊朗这艘船。

美国司法部随后提出扣留该船的请求，理由是该船与伊朗伊斯兰革命卫队有联系。伊朗伊斯兰革命卫队已被美国列为恐怖组织。

欧美政策分歧

直布罗陀随后发布一份声明说，它无法遵守美国这一要求，因为欧盟不将伊朗伊斯兰革命卫队视为恐怖组织，而英属直布罗陀目前仍是欧盟的一部分。

它还表示，美国阻止伊朗石油出口的制裁不能让欧盟来执行，这反映了欧盟所说的美国和欧盟的立场和法律制度迥然不同。

图片版权 Getty Images Image caption 7月19日，伊朗革命卫队在海湾劫持了一艘悬挂英国国旗、但由瑞典拥有的油轮史坦纳帝国号。

伊朗和西方之间的紧张关系可以追溯到伊朗核危机的重新爆发。

2018年，华盛顿退出了2015年限制伊朗核活动的国际协议，因为它怀疑德黑兰仍在试图发展核武器。伊朗一直否认这一点。

自那以后，华盛顿对伊朗实施更严厉的制裁，美伊关系日益紧张。

但英国和其他欧洲国家都表示，他们仍然致力于挽救伊朗核协议。