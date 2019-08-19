图片版权 Getty Images Image caption 推特与脸书封锁中国"资讯战"假信息账号

社交媒体推特（Twitter）及脸书（Facebook）周一（19日）接连宣布，封锁其平台上的大量账号。两家社交媒体巨头说，这些账号散播关于香港示威的假信息，且背后由中国官方主导。

推特停用了936个账号，因它们“散布虚假信息”，目的是“损害香港政治运动的合理性”。推特还表示，上述账号是中国官方支持的资讯战的一部分。“我们有可靠证据证明，这是一个官方组织的行动。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TwitterSafety We're disclosing coordinated account activity focused on the ongoing protest movement in Hong Kong. Our investigations have found that these accounts are linked to state-backed information operations from mainland China.https://t.co/Pc9R90Dp85 — Twitter Safety (@TwitterSafety) 2019年8月19日

脸书则移除了7个页面、3个群组和5个账号。这些账号同样被指涉及散播关于香港的假新闻。其中有页面有近1万5000名粉丝，另有一个群组有2200个成员。脸书的声明写道，尽管涉及的人试图藏匿身份，“我们的调查发现其与中国政府相关个人之间的关联。”

脸书的网络安全政策主管格雷彻（Nathaniel Gleicher）说，脸书移除上述页面与账号等，并非由于它们发布的内容，而是由于它们背后的运作行为。“在背后运作它们的人们互相沟通，并且使用了假账号来诈称身份。”

中国“资讯战”

外界认为，中国的资讯战战术与俄罗斯此前使用的相似，通过发布大量煽动性信息及虚假新闻，为己方增长声势。社交媒体平台曾经打击过来自俄罗斯的虚假信息账号。

脸书和推特公开了假信息账号发布的部分信息，它们大多是带有煽动性文字的图片，注解文字主要是繁体中文与英文。有的写道：“黄媒（指偏向示威者的媒体）不会告诉你的事”、“暴徒、黑记合作”，有的将示威者与ISIS恐怖分子相提并论。

图片版权 Facebook Image caption 脸书公开的虚假账号宣传的内容

图片版权 Facebook Image caption 脸书公开的虚假账号宣传的内容，其中一个账号名为“港人讨论区”。

推特公布的问题账号列表显示，许多账号名是无意义的乱码，大部分使用中文账号名，其余为英文。有的账号几乎没有粉丝，有的却有几万名粉丝。更诡异的是，有数十个账号的粉丝数量、追踪账户的数量一模一样。有账号早在2009年就成立了。

同时，推特宣布，从此不再接受国家控制的媒体在推特平台上投放广告，但并未点名任何媒体机构。如何定义国家控制的媒体？推特的声明中写道，采编内容控制、资金来源、直接间接的政治压力都是考虑的因素之一，但此政策“不会用在纳税人资助的实体，包括采编独立的公营媒体”。因此，英国广播公司（BBC）、美国的PBS电视台与NPR电台等应不在受限制之列。

推特表示，出台这一政策，是为了保护“合理的探讨及开放的对话”。

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中国如何“翻墙”打“资讯战”

推特和脸书都在中国大陆受到封锁，无法直接访问。推特和脸书近年来作出许多打入中国市场的努力，但未取得突破。今年五月，推特被指短暂封锁了一些中国异见人士的账号，推特随后道歉，指是公司的例行操作，并非应中国官方要求。

包括人民日报、新华社、环球时报、CGTN、中国日报等多家中国官媒，都在推特和脸书上开通了页面，并时有购买广告以推广内容。

香港反送中示威持续，中国政府除了封锁大量信息外，官媒的宣传机器还开足马力，动员观众反对香港示威，其中一些报道被指散播虚假信息。

中央电视台旗下的央视网不久前报道，一名右眼受伤的香港女示威者，是被抗议者打中，而非警察的布袋弹。央视网还发布了一张据称是该名女子在香港街头派发现金的照片，暗示她负责以金钱收买人们上街抗议。然而，目前并没有确凿证据支持可以支持这篇报道，但其在中国的社交媒体上评论与转发量数以百万计。

如此扭曲的媒体空间使香港示威在中国大陆及香港与海外，分裂成两个相去甚远的版本：一边是和平与激进行为皆存在的大规模群众运动，另一边是一场受外国特工驱动、暴力袭警、分裂中国的港独运动。